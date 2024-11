Álvaro Navia dio su versión del conflicto con Denise Dumas por el madrinazgo de su hija: “Ella tiene que entendernos”

Álvaro Navia habló de la polémica que se armó por el bautismo de su hija Joaquina (Video: América TV/Intrusos)

Una semana atrás, Denise Dumas abrió su corazón y reveló el gran dolor que está atravesando a causa del distanciamiento con su amiga Vanina Escudero y su pareja Álvaro Navia, especialmente luego de que se conociera que decidieron quitarle el madrinazgo de Joaquina, la hija menor del matrimonio. Luego de las declaraciones de Dumas en su programa, la respuesta de Navia en un móvil y el comunicado de Escudero en sus redes, finalmente Álvaro fue al piso de Intrusos (América TV) y habló en profundidad acerca del tema, detallando las razones detrás de la marcha atrás en la elección de madrina.

“Me resulta tan raro venir a hablar del madrinazgo cuando es una decisión que tomamos los papás”, comenzó diciendo con incredulidad en la voz y agregó: “Mi hija tiene 8 años, en ese momento tenía 6 y vivíamos en otro país”. Cabe recordar que durante la pandemia de Covid-19 el matrimonio se fue a vivir a Uruguay, país natal del actor, por temas laborales, lo que ocasionó que decidieran reemplazar a Denise como la madrina de su hija.

“Para nosotros nada cambió, pero llega un momento con los hijos, que las decisiones las tenemos que tomar los padres. Nosotros estábamos viviendo en otro país, en medio de una pandemia, nos fuimos de acá porque cerraban la frontera de Uruguay, tuvimos que cerrar la casa. Yo estaba haciendo Polémica en el Bar”, recordó sobre aquel momento caótico a nivel mundial, con fronteras cerradas, personas aisladas y sin respuestas para las preguntas del momento.

Sin dar muchas vueltas, Flor de la V, la conductora del programa, le consultó por el bautismo de su hija: “¿Ya se lo habían prometido a Denise?”, indagó la presentadora, dando pie a la visión del humorista sobre el tema: “El dolor de Denise obvio que nosotros lo entendemos, era parte de la familia, pero también ella tiene que entender la otra parte. Si estábamos en Argentina la madrina era ella, pero estando en Uruguay ya casi no teníamos contacto porque Denise tampoco iba a poder viajar”, arrancó a detallar, cuando fue interrumpido por Karina Iavicoli, quien definió la explicación de “rara”. Ante esto el humorista se defendió: “No es que la deseligiéramos (sic), estábamos viviendo en otro país. La tenés que bautizar en Uruguay, ¿cómo lo haces? ¿Por Zoom querés que sea madrina?”.

Denise Dumas se largó a llorar por su pelea con Vanina Escudero y Waldo

Navia siguió dando detalles del affaire que terminó con la amistad de la pareja con la conductora. “La llamamos muchas veces. No voy a hablar mal de ella, entiendo su dolor, pero es mi hija, las decisiones las tomamos nosotros. Cuando le explicamos le dolió, pero lo entendió y un día se cortó”, detalló Navia. Luego de esto le mostraron las declaraciones de quien fue su amiga durante muchos años y el hombre tuvo la cautela de no reaccionar de manera gestual, se cruzó de brazos y escuchó a la conductora. “Yo a Denise la adoro, pero no te atiende el teléfono”, cerró.

Horas antes de que el exmiembro de Videomatch se enfrentara al panel de Intrusos, su esposa emitió un comunicado en sus redes sociales. “Sinceramente, me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y, por otro lado, porque para aclarar siento que tengo que exponer a mi hija, algo que no hago nunca”, escribió Escudero en su cuenta de Instagram, buscando desde el inicio poner en perspectiva la delicadeza del asunto.

“Fue así, la elegimos a ella como su madrina, pero el mundo cambió para todos con la pandemia y además nos fuimos a vivir a otro país. Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo disfrutábamos de nosotros”, explicó la bailarina. Así la cosa, Vanina relató que lamentó que Joaquina no tuviera el vínculo cercano con Dumas que ella hubiera deseado para su hija. “Hacía años que no la veíamos a Denise, por lo menos dos años, y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto con ella. Ella necesitaba amor y a alguien que pudiera estar”, escribió, justificando una decisión que no resultó nada fácil.

“A mí me rompió el corazón, lloré muchísimo porque la quería un montón”, confesó. No obstante, aseguró que aceptaba la distancia que ahora las separa, si eso significaba poner primero a sus hijos. “Pero si su distancia es lo que me toca por haber priorizado a mi hija, la acepto. Siempre voy a priorizar a mis hijos y lo que ellos necesiten. Me duele, pero lo acepto”, concluyó.