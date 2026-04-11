La sincera reflexión de Coni Mosqueira sobre la maternidad: “Nada fue como lo imaginé”

La reflexión de Coni Mosqueira sobre el nacimiento de Beltrán, el hijo que tuvo con Alejandro Fantino

La celebración por los dos años de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, estuvo acompañada de un mensaje íntimo y honesto de la madre en sus redes y algunas postales del festejo en el jardín de infantes. “Hoy cumplís 2 años, Beltru, y hoy también se cumplen dos años de lo que mejor me salió en la vida: ser tu mamá”, escribió la modelo, junto a un video en el que repasó su vida con su marido y su primer hijo.

En su reflexión, Coni reconoció que “nada fue como lo imaginé. Ni el embarazo, ni tu llegada, ni esas primeras 21 noches en las que no dormimos separados”. Revivió aquellos días iniciales como “difíciles, de mucha incertidumbre, pero también de un aprendizaje que me cambió para siempre”.

El posteo de Coni Mosqueira por el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán

Coni también mencionó algunos detalles del parto: “Naciste tan chiquitito, con 1,800 kg, y sin embargo tan fuerte desde el primer momento”. Esa primera etapa, atravesada por la fragilidad, se transformó rápidamente en una fuente de conocimiento. “Me enseñaste paciencia, fortaleza y un amor del más puro”.

Al observar el crecimiento de su hijo, Coni compartió: “Hoy te veo correr, reírte, ser feliz… y no puedo creer todo lo que creciste. Todo lo que crecimos”. Ese avance personal y familiar se convirtió en uno de los ejes de su relato, que también abarca el paso del tiempo y la superación de etapas. “Dicen que a los 2 años los bebés prematuros dejan atrás la edad corregida. Y siento que, de alguna manera, también dejamos atrás una etapa muy intensa. Pero todo lo que vivimos va a ser siempre parte de nosotros”.

Beltrán celebró su segundo cumpleaños en el jardín de infantes, acompañado por sus padres Ale Fantino y Coni Mosqueira

La maternidad y el proceso de crianza fueron vividos por Coni con intensidad y gratitud. “Sos lo que más amo en este mundo”, expresó, y dedicó un agradecimiento directo a su pareja: “Gracias Alejandro Fantino por esta familia hermosa que formamos, solo quiero seguir compartiendo la vida con ustedes, disfrutando cada momento y coleccionando risas, abrazos y momentos juntos”.

La modelo compartió el texto con un video que sintetiza los dos años de vida de Beltrán. Al ritmo de “Photograph” de Ed Sheeran, las imágenes muestran desde los primeros latidos de Beltrán en su vientre pasando por el parto y sumando pequeños grandes momentos, en un recorrido cronológico que se corona con este segundo festejo.

El primer festejo de los dos años de Beltrán tuvo lugar en el jardín de infantes, donde se ve al niño sonriente, con una torta decorada con motivos de Spiderman y una vela azul que indica el paso del tiempo en la infancia. En una de las fotos, Beltrán lleva una corona verde hecha a mano con su nombre, acompañado de sus padres. Las sonrisas y la actitud relajada de la familia reflejan la alegría compartida en ese momento especial. La imagen condensa la importancia de estar presentes en los hitos de la crianza, una prioridad permanente para Coni y Fantino.

El festejo en el jardín incluyó una torta inspirada en Spiderman

La dinámica diaria de la familia se fue ajustando al ritmo de las necesidades de Beltrán. Coni admitió que la maternidad implica “aprender a soltar el control y vivir el ahora”, adaptando horarios, intereses y rutinas. En su relato, mencionó cómo la crianza la llevó a cambiar la manera de ver el mundo, observando de cerca los pequeños logros y desafíos que su hijo le presenta cada día.

Días atrás, Alejandro Fantino utilizó sus redes para compartir un mensaje dedicado a la nueva etapa que comienza su hijo. El conductor acompañó a Beltrán en su primer día de jardín de infantes y mostró el orgullo y la emoción que le provoca ver a su hijo ingresar a un nuevo mundo. Fantino describió el momento como “un día, un paso, un momento” y se detuvo en los detalles de esa mañana: la emoción de preparar la mochila, el recorrido hasta la puerta del jardín y la sensación de soltarlo para que inicie su camino, aunque siempre permanezca cerca.