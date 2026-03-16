El conmovedor posteo de Alejandro Fantino por el comienzo de la nueva etapa de su hijo: “Un día, un paso, un momento”

Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, posa para la cámara en su primer día de clases, vestido con polo blanco, pantalones cortos verdes y zapatillas blancas.

Alejandro Fantino compartió un momento cargado de emoción con sus seguidores al celebrar el primer día de jardín de su hijo Beltrán. A través de sus redes sociales, el periodista publicó imágenes del pequeño, fruto de su relación con Coni Mosqueira, en el inicio de una etapa que representa un hito familiar y personal. Las fotografías muestran a Beltrán preparado para esta nueva experiencia, vestido con el uniforme escolar y una pequeña mochila sobre la espalda, listo para ingresar por primera vez al jardín.

La reacción del conductor ante este acontecimiento fue inmediata y profunda. En un mensaje que acompañó las fotos manifestó cómo vivió este día junto a su familia y compartió una reflexión sobre el peso emocional de los primeros pasos en la vida de un hijo. “Un día, un paso, un momento y la vida explotando en su totalidad gracias al amor traído por este bomboncito a nuestro universo”, expresó Fantino al dejar ver la intensidad del sentimiento que lo atraviesa al observar el crecimiento de Beltrán.

Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, dio sus primeros pasos en la escuela, mostrando la emoción de su primer día de clases.

Para Fantino, este primer día de jardín no es solo un trámite escolar ni una simple formalidad, sino un acontecimiento que marca una transformación en la dinámica familiar y en su propio modo de percibir el tiempo. El conductor recurrió a una mirada filosófica para expresar la trascendencia de ese instante: “El tiempo es continuidad y movimiento, decían los griegos (sin prestarle mucha atención), pero el instante era tomado como algo superior, lo llamaban ‘kairós’ y este era tiempo cualitativo no tiempo medido...”.

La referencia al “kairós” griego, entendida como la vivencia de un instante pleno y cargado de significado, sirvió para poner en palabras la intensidad de lo experimentado en familia. Para él, el inicio de la escolaridad de su hijo se convirtió en un punto de inflexión, donde el tiempo cotidiano se detiene y adquiere un valor especial. En su posteo, continuó: “Gracias a Dios y al Espíritu Santo por dejarnos vivir este día en donde un ‘kairós’ alcanzó su plenitud en nuestra familia con Beltrán y su primer día de jardín”.

Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, posa con su mochila en su primer día de clases, marcando el inicio de una nueva etapa.

El conductor no solo centró su mensaje en el vínculo con su hijo, sino también en la importancia del entorno familiar construido junto a Coni Mosqueira. En sus palabras, agradeció el aporte de su pareja a la vida diaria y a la crianza de Beltrán: “Gracias Coni por hacer que nuestro mundo sea cada día un disfrute lleno de paz y de amor familiar”. Así, subrayó el rol de la familia como sostén y fuente de plenitud en este tipo de experiencias, destacando la armonía y el disfrute compartido en el hogar.

El posteo rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Las imágenes y el texto emotivo despertaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron empatía y se sintieron reflejados en el relato del periodista. Fantino, consciente de que este tipo de vivencias atraviesa a muchas familias, extendió su mensaje más allá de lo personal. “Por último, seguramente muchos de ustedes estén viviendo lo mismo o lo estén por vivir, así que les deseo de alma que la felicidad los cubra y la vida los llene de momentos como este”.

Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, posa con su mochila espacial para su primer día de clases, marcando un nuevo hito en su vida.

El mensaje de Fantino sobre el primer día de jardín de su hijo Beltrán sintetiza la vivencia de muchas familias que transitan etapas similares. No se trata solo de la escolaridad, sino del valor profundo de acompañar los pequeños grandes pasos de los hijos y de compartir con ellos instantes que, lejos de ser repetitivos, se tornan únicos. La reacción del conductor, la referencia espiritual y filosófica al “Kairós”, el reconocimiento a la pareja y la familia, y la apertura a la comunidad de seguidores en redes sociales componen un retrato de la paternidad atravesada por la emoción y la gratitud.