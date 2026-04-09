Cuánto cuesta una noche en el hotel de lujo donde se alojan Daniela Christiansson y Maxi López en Ginebra

La pareja eligió un exclusivo hotel en Suiza para descansar (Video: Instagram)

Las postales hablan por sí solas: cenas gourmet con vista al río, room service digno de una película, suites amplias con decoración minimalista y una intimidad familiar que combina lujo con calidez. Así es la estadía de Daniela Christiansson y Maxi López en el exclusivo Mandarin Oriental Geneva, uno de los hoteles cinco estrellas más sofisticados de Europa.

A través de sus redes sociales, la pareja mostró parte de su vida cotidiana en Ginebra: desde noches de película en la habitación hasta desayunos con vista privilegiada y cenas íntimas con su hija Elle. Las imágenes dejan ver no solo el nivel de confort, sino también el tipo de experiencia premium que ofrece el hotel, ubicado a orillas del río Ródano, en pleno corazón de la ciudad suiza.

La hija de Daniela Christiansson y Maxi López, Elle, se prepara para dormir en una lujosa suite del Mandarin Oriental de Ginebra, donde la pareja se aloja con sus hijos

Daniela Christiansson y su hija comparten una comida en el exclusivo hotel de lujo de Ginebra donde se alojan, disfrutando de un momento familiar

Pero detrás de ese estilo de vida, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta alojarse en un lugar así?

De acuerdo al sitio oficial del hotel, una noche en el Mandarin Oriental de Ginebra puede variar considerablemente según el tipo de habitación y la época del año. Las habitaciones más “básicas” —si es que ese término aplica en un hotel de esta categoría— parten desde aproximadamente 700 a 800 dólares por noche.

Una mesa rebosante de exquisiteces, incluyendo pizza gourmet, sopa y champán, muestra el lujoso servicio de habitaciones disfrutado por Daniela Christiansson y Maxi López en su hotel de Ginebra

El Mandarin Oriental Geneva se consolida como uno de los hoteles de lujo más exclusivos en el corazón de Ginebra, Suiza

Sin embargo, ese valor escala rápidamente cuando se trata de suites o habitaciones con vista al río, como las que suele mostrar Christiansson en sus historias. Por ejemplo, una habitación deluxe puede alcanzar los 997 francos suizos por noche (alrededor de 1.100 dólares), mientras que suites más exclusivas superan ampliamente esos números.

En el caso de suites premium, el promedio puede rondar los 3.800 francos suizos por noche (más de 4.000 dólares), aunque algunas experiencias de lujo extremo dentro del mismo hotel pueden escalar mucho más dependiendo de los servicios incluidos.

Daniela Christiansson comparte un momento tierno con sus dos hijos en el Mandarin Oriental de Ginebra, el lujoso hotel donde se aloja con Maxi López

El Mandarin Oriental de Ginebra brinda amenities de primer nivel, alta gastronomía y servicio personalizado a sus huéspedes

Si se traduce a pesos argentinos, según la página web oficial del alojamiento, una noche puede ubicarse entre los 4,8 millones y más de 5,8 millones de pesos, dependiendo de si incluye desayuno u otros beneficios. Es decir, una estadía de una semana podría superar fácilmente los 30 millones de pesos.

El hotel no es solo alojamiento: es una experiencia integral. Cuenta con spa, gimnasio, restaurantes de alta cocina —incluyendo opciones con estrellas Michelin—, servicio personalizado y amenities de primer nivel. Además, cada detalle está pensado para el confort absoluto: desde ropa de cama premium hasta baños de mármol y vistas panorámicas de la ciudad.

Los precios y características de una suite de lujo con vista al río en el exclusivo hotel de Ginebra donde se alojan Daniela Christiansson y Maxi López, mostrando tarifas en dólares y pesos argentinos

En ese contexto, las imágenes que comparte la pareja cobran otra dimensión. No se trata solo de vacaciones o de un viaje ocasional, sino de un estilo de vida instalado en uno de los destinos más exclusivos de Europa. Las cenas con mini burgers gourmet, tablas de quesos, tragos sofisticados y servicio a la habitación no son excepciones, sino parte de la rutina.

También se destaca el perfil familiar de la estadía. En varias publicaciones se ve a Daniela junto a sus hijos disfrutando del hotel, ya sea en la habitación o en el restaurante, lo que refuerza la idea de que el Mandarin Oriental no solo apunta al lujo individual, sino también a experiencias compartidas.

Daniela Christiansson y Maxi López comparten en redes sociales su vida familiar y lujosa en el Mandarin Oriental Geneva

El hotel es preferido por celebridades y empresarios por su privacidad, confort, spa de alta gama y restaurantes con estrellas Michelin

En paralelo, el hotel mantiene su reputación como uno de los más prestigiosos de Ginebra. Con tarifas que pueden variar según la temporada, promociones o disponibilidad, sigue siendo una opción elegida por celebridades, empresarios y figuras del deporte que buscan privacidad, confort y un servicio de excelencia.

Así, entre habitaciones con vista al río, cenas cinco estrellas y momentos familiares, la estadía de Christiansson y López no solo refleja su presente personal, sino también el acceso a un nivel de lujo que, para la mayoría, queda reservado para ocasiones excepcionales. En su caso, parece ser simplemente parte de su día a día.