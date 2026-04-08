Se viene la serie sobre Moria Casán: las impactantes nuevas imágenes de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth

Las actrices que interpretan en la biopic a La One se divirtieron adelantando la producción (Video: Netflix)

Moria es el nombre elegido para la serie sobre Moria Casán que ya tiene fecha de estreno: el 14 de agosto de 2026 se presentará la producción que tendrá como punto de partida la celebración de los 80 años de La One y se promociona como una historia en donde abre “las puertas a una narrativa donde asume el rol de titiritera de su propia historia”. Netflix presentó nuevas imágenes de la biopic y divertidas promos con las protagonistas del proyecto.

Con la dirección y guión de Javier Van de Couter y la producción de About Entertainment, en la serie tres actrices interpretan a Moria Casán en distintas etapas de su vida: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Este trío de intérpretes encarna los diferentes momentos de la trayectoria de la figura central, ofreciendo una mirada múltiple sobre su recorrido personal y profesional.

La diva y la actriz son parte de la publicidad de la biopic de Netflix (Video: Netflix)

La propuesta no se limita a retratar a una estrella que ha atravesado el cine, el teatro y la televisión, sino que aborda la historia de una mujer que convirtió la transgresión en una forma de supervivencia. Además, la producción se presenta como un homenaje a la cultura popular argentina, subrayando el impacto y la vigencia de Moria Casán en el imaginario colectivo.

En las fotografías difundidas, se observa a Sofía Gala caracterizada como vedette, con transparencias y tocado, en una puesta en escena que recrea los primeros años de la carrera de la diva. La actriz, hija de la protagonista, encarna la etapa inicial del recorrido artístico de la figura central.

Sofía Gala en la piel de una joven Moria Casán en la biopic de la diva (Alina Schwarcz/ Netflix)

En otra de las imágenes, Siciliani aparece en la piel de Moria Casán durante su adultez, en el contexto de la presentación de su biografía, Memoria, de 2012. Esta caracterización busca representar el período en que la protagonista consolida su imagen pública y su identidad dentro del espectáculo argentino.

Además, se difundió una nueva imagen de Cecilia Roth, quien interpreta a Moria Casán en los años vinculados a su participación en el programa Bailando. La caracterización de Roth ilustra la presencia de la artista en esa etapa televisiva, reflejando los cambios en su trayectoria y su vigencia en los medios.

Griselda Siciliani interpretando a Moria Casán para la esperadísima serie sobre vida de la diva

Che Netflix, la división argentina de la platoforma de streaming, también presentó las nuevas propuestas de ficción que estrenará en 2026 y, para las campañas publicitarias, recurrió a Lorena Vega y su personaje de Fernanda, la psicóloga de la serie Envidiosa. Por el consultorio del personaje desfilaron las figuras que participarán en los distintos proyectos, incluyendo a las tres actrices principales de Moria y a la propia Moria Casán.

Durante el encuentro, la conductora de La mañana con Moria y su hija protagonizaron un desopilante intercambio. La psicóloga propuso conversar sobre el juego de roles en la serie y la experiencia de relatar la propia historia. “Tuve que interpretar a mi mamá cuando era joven, tuve que tener sexo y enamorarme de mi padre. Básicamente, tuve que tenerme a mí misma”, comentó Sofía. “Imaginate si es loco para ella lo que es para mí. Lo mío ya es demencial”, intervino la capocómica, provocando que su hija le lance un “qué pesada”.

La Moria Casán de Cecilia Roth

Tanto Griselda Siciliani como Cecilia Roth también visitaron el consultorio de la psicóloga de ficción. “Lo que nos está pasando es que no podemos parar de hablar con frases de Moria Casán”, problematizó Griselda. Continuó: “No sé, nos miran raro. No sé, yo siento que se cuelgan de mis tetas”. “Si querés llorar, llorá, mi amor”, intervino Roth, mientras tomaba una caja de pañuelos descartables y se los daba a su compañera. “No, igual, ¿qué me importa? Que el decorado se calle”, siguió Siciliani, mientras seguían las referencias a algunas de las frases más icónicas de la “lengua karateca”.

Crédito: Alina Schwarcz / Netflix