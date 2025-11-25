A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos mantienen vivo el reclamo de justicia en cada homenaje (Photo by David Cannon/Getty Images)

Este 25 de noviembre volvió a cargar un peso emocional imposible de esquivar. A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, sus hijos compartieron en redes sociales mensajes cargados de nostalgia, bronca, amor y un latente reclamo de justicia que, aún hoy, continúa siendo el eje del vínculo entre la familia del Diez y su memoria.

Dalma Maradona: amor por Boca y una promesa firme

Dalma Maradona reafirmó su promesa de buscar justicia para su padre y compartió emotivos tributos de Boca Juniors y Manchester City (Video: Instagram)

La primera en expresarse fue Dalma, quien amaneció compartiendo un sentido homenaje de Boca Juniors: un video en el que hinchas dejaban flores dentro de las medias la estatua del 10 en La Bombonera, una imagen que se relaciona automáticamente con una foto suya de chiquita junto a su padre. “Boca te amo. ¡Gracias! Y vos papá, vas a tener la justicia que te merecés. Te lo prometo”, escribió sobre la imagen, reafirmando el compromiso que sostiene desde el primer día del proceso judicial.

Luego replicó otros homenajes y agregó un texto que refleja la herida abierta:“Te extrañamos todos los días de nuestras vidas, Dieguito. Será justicia”.

Incluso desde Inglaterra llegó un reconocimiento inesperado: Dalma compartió un video del Manchester City mostrando un homenaje en la pantalla del Etihad Stadium: “Thank you @mancity. Love u all”, escribió, emocionada.

Gianinna Maradona: dolor sin filtro y un pedido urgente

Gianinna Maradona expresó su dolor y exigió justicia, recordando el caos y la herida que dejó la partida de Diego (Video: Instagram)

Gianinna utilizó un tono todavía más visceral. La menor de las hermanas publicó una serie de posteos, entre ellos, una ilustración en la que un personaje mira al cielo y dice: “Bueno, ya fue. Volvé”.

Más tarde, subió una publicación con el fondo completamente negro con una frase contundente: “5 años de esto”. Acto seguido, compartió uno de los mensajes más fuertes del día: “5 años del último beso, de nuestro hasta luego… 5 años de ese llamado de mierda, ambulancias, policías, médicos, hijos de puta disfrazados de amigos, chorros, asesinos, lacras… 5 años de caos interno, injusticia y un dolor que es intransferible. Justicia por VOS, que paguen todos los que no nos dejaron seguir viviendo una vida juntos. Hasta que nos volvamos a encontrar, yo te llevo flores y te abrazo desde acá”.

Después publicó una foto de ella abrazada a su papá con el mensaje: “Tu paz en mi pecho, mi refugio eterno. Te amo”. Su cierre fue una imagen de Diego jugando en el pasto con su nieto Benjamín Agüero: un retrato íntimo del Maradona abuelo que ellas siempre reivindican.

Diego Maradona Jr.: el mensaje más desgarrador

Diego Maradona Jr. conmovió con un mensaje desde Italia, evocando la ausencia y el deseo de reencontrarse con su padre (Captura: Instagram)

Desde Italia, Diego Jr. compartió un texto larguísimo y profundamente emotivo junto a fotos en las que se lo ve abrazado a su padre. “L’aria papà è questa maledetta aria che manca… es este maldito aire que falta, este aliento que no llega, esta tristeza que ya no puede ser alegría y es esta maldita vida que ya no es la misma”. Luego expresó el dolor que le genera imaginar el futuro que Diego no vivió: “Debiste ver crecer a Diego y a India, debiste haberlos alzado varias veces, abrazarlos, besarlos, olerlos”.

Y dejó una serie de preguntas que conmovieron a sus seguidores: “¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Estás bien? ¿Podemos abrazarnos? ¿Podemos tocarnos? Si podés, vení y quedate cerca mío, abrazame, háblame. Quiero cantar con vos, bailar con vos. Decime que falta poco para que todo esto pase. Te extraño, papá”.

Diego Fernando y un recuerdo luminoso

Diego Fernando Maradona compartió recuerdos íntimos junto a su padre, mostrando el costado más tierno del Diez (Video: Instagram)

El más pequeño, Diego Fernando, compartió en su cuenta —administrada por Verónica Ojeda— un video donde muestra fotos con momentos junto a su padre. El mensaje decía: “Recuerdos para siempre, PA. Siempre juntos”. Un gesto sencillo pero cargado de ternura, que completa el abanico emocional de este aniversario.

Un aniversario marcado por el recuerdo y la justicia

La muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, continúa en investigación. El juicio por presunto homicidio se realizará en marzo de 2026 y la audiencia preliminar será el 2 de diciembre. Es por eso que el reclamo de justicia volvió a emerger en cada mensaje familiar.

Hasta el momento, Jana Maradona es la única hija del campeón del mundo que no dejó ningún mensaje público a través de sus redes sociales.

Este quinto aniversario mostró una familia unida por el dolor pero también por el amor a su padre, cada uno desde su lenguaje y sus tiempos. Entre homenajes, furia, memorias e imágenes inéditas, los hijos del 10 volvieron a dejar claro algo: Diego Maradona no es sólo un recuerdo.Es una presencia viva, una herida abierta y una bandera que ellos seguirán levantando.