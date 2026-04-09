Silvia Süller expuso a Silvio Soldán y reveló el secreto detrás de su famoso pelo: “Todos los meses se hacía el service”

Silvia Süller respondió en Instagram y abordó los rumores sobre el cabello de Soldán, confirmando detalles desconocidos

Días atrás, Silvio Soldán reveló públicamente el motivo de su separación de Silvia Süller, señalando que la decisión estuvo vinculada al conflicto que mantenía con la madre de la exvedette, Tita. A raíz de esas declaraciones, la exvedette decidió responder y, durante una transmisión en vivo por Instagram junto a Tomasito Süller, abordó un tema que siempre generó rumores: el pelo del histórico conductor.

En la charla, Tomasito mencionó una anécdota sobre los métodos poco convencionales de Soldán para rascarse la cabeza: “Nunca me olvido de que una vez nos contaste que él se rascaba con una aguja de tejer”. Süller confirmó esa versión y detalló: “Nunca lo vi calvo, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y, a veces, se le levantaba un poco, entonces se metía la aguja por ahí para rascarse. Todos los meses se hacía el service. Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba”.

Las palabras se Suller responden a las últimas declaraciones de Soldán días atrás, cuando el conductor contó por primera vez los pormenores que llevaron al quiebre de su relación. El testimonio dejó expuestas las tensiones y el dolor detrás de un vínculo que durante años fue seguido por la prensa y el público.

Durante una entrevista con el programa A la tarde (América), Silvio Soldán había relatado que el quiebre definitivo en su relación con Silvia Süller se produjo tras una serie de episodios que, según su visión, resultaban inadmisibles en el trato hacia su entorno familiar. El conductor recordó en particular una escena que, para él, marcó el punto de no retorno: mientras dialogaba con un odontólogo sobre el costo de una prótesis dental para su madre, Silvia Süller escuchaba la conversación detrás de la puerta. “No me acuerdo la cifra. Cinco mil, diez mil dólares. Ella estaba escuchando detrás de la puerta”, relató Soldán visiblemente afectado.

Silvio Soldán expresó que las discusiones familiares y el maltrato hacia su madre fueron una constante durante su relación con Süller

La situación se intensificó cuando Süller ingresó al despacho y lo cuestionó por invertir ese dinero en su madre: “¿Con quién hablabas? ¿Con fulano? ¿Y vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?”. Soldán sostuvo que este tipo de situaciones no eran hechos aislados, sino una constante durante la convivencia: “Pasaron muchas de esas y yo nunca dije nada”.

“Esto nunca lo quise decir públicamente, pero hoy siento la obligación de hacerlo”, reconoció Soldán ante las cámaras. Según su relato, la acumulación de episodios similares lo llevó a tomar la decisión de separarse, señalando que el maltrato hacia su madre resultaba insostenible. Durante la entrevista, Soldán aprovechó para enviarle un mensaje a su ex pareja: “Silvia, no te metas más conmigo, por Dios, olvidate”. Afirmó que solo trascendió una mínima parte de lo que ocurría en el ámbito privado: “Ustedes no se pueden imaginar. Hay muchas cosas que son peores que esta todavía. Pero no importa, ya pasó, ya pasó. Me siento muy mal. No tenía que haber dicho esto. Me van a criticar y me van a pegar en las redes, seguramente”.

En ese momento, Soldán se dirigió a los integrantes del estudio y planteó: “¿Hay motivo para separarse? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Ese es un motivo? Otros no se separan, matan por eso. O pegan por eso, por lo menos”. Luego aclaró: “Nunca le hice daño a nadie”.

El vínculo entre Soldán y Süller se vio constantemente expuesto por los medios desde su inicio en 1986 hasta la separación en 1992

La relación entre Soldán y Süller comenzó en 1986, cuando ella participó en el concurso de secretarias para el programa Grandes Valores del Tango, lo que marcó el inicio de un vínculo que captó la atención de los medios. En 1991 nació Christian Silvio, el único hijo de la pareja. La familia compartió años de convivencia y proyectos, bajo la constante exposición mediática. Con el paso del tiempo, las diferencias personales y las tensiones cotidianas se fueron haciendo cada vez más evidentes tanto para el entorno cercano como para el público.

Por su parte, Silvia Süller también rememoró el final de la relación desde su perspectiva. En una reciente entrevista, contó que la noticia de la separación llegó de forma sorpresiva y dolorosa: “Hubo un baldazo de agua que no me merecía y fue cuando un día llamó a casa para preguntarme si a la tarde iba a estar”. Süller relató que Soldán le informó que una abogada la contactaría porque la separación era inminente. “Porque yo no puedo vivir con una mujer que se lleve mal con mi madre, y entre las dos me quedo con ella”, manifestó. La exvedette aseguró que el impacto emocional fue profundo: “Nunca más la remonté. No paré de llorar un solo día de mi vida”.

Aunque el anuncio de la separación se produjo en 1992, Süller permaneció en la vivienda hasta el 10 de febrero de 1993. Ese día, un camión de mudanzas dejó sus pertenencias en la calle, lo que marcó el final definitivo de la convivencia. El episodio cerró una etapa caracterizada por el conflicto y la exposición mediática, con consecuencias para ambos protagonistas.