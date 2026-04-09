Reapareció Roberto Parra, ganador de Gran Hermano: recordó a Silvina Luna, cómo lo afectó la depresión y sus ganas de volver al reality

Alejado de los medios, rompió en llanto al recordar su momento de mayor exposición y su vínculo con Silvina Luna (Video: A la tarde/ América TV)

A 25 años de consagrarse en Gran Hermano, Roberto Parra reapareció en la pantalla de América TV y habló a corazón abierto sobre su batalla contra la depresión, los pensamientos suicidas y las secuelas de la fama repentina. La entrevista se produjo en el programa de Karina Mazzocco, en coincidencia con la difusión de las primeras imágenes del documental sobre Silvina Luna, subcampeona de la misma edición.

Parra, quien se alejó de los medios tras el éxito del reality, detalló el costo emocional de la exposición y el aislamiento posterior, y compartió cómo enfrenta hoy sus desafíos personales y de salud mental.

Durante la entrevista, Parra admitió por primera vez en televisión haber pensado en quitarse la vida. “Se me cruzó por la cabeza, sí. Se me cruzó varias veces, la otra vez, pero nunca lo intenté”, reveló ante la consulta de Luis Ventura sobre versiones que circulaban acerca de su salud mental.

A 25 años de su victoria en Gran Hermano, Roberto Parra reveló el impacto de la fama repentina en su salud mental y emocional (A la tarde, Telefe)

“La depresión el que no lo vive no lo sabe. Es como pegar un portazo con una cortina”, expresó. Insistió en que no se trata de falta de voluntad, sino de una condición que lo ha afectado profundamente a lo largo de los años. “Yo calculo que en mi recaídas de la depresión, en estos treinta años, habré caído 12 o 13 de mi vida. Ahora, a 55 restale 13, tendría 42. ¿Sabés las cosas que yo me perdí?”, lamentó.

Parra recordó el vértigo que significó la salida del reality y cómo la fama y el dinero no resolvieron sus conflictos internos. “Podés estar en el mejor lugar, podés tener el dinero del mundo, pero como dice la propaganda de la tarjeta de crédito, hay cosas que en la vida no se pueden comprar. Y la salud es lo principal”, reflexionó.

Aunque a los 26 años se compro un departamento y a los veintinueve un BMW, luego de ganar el reality show de Telefe, Parra destacó la importancia de la salud mental por encima de lo económico. La transición a la vida pública fue abrupta: “No estábamos preparados porque era algo nuevo, como dije antes. Para mí es todo muy efímero, Imaginate que yo salí de la casa y me agarró todo junto”, explicó, sobre cómo el corralito terminó devaluando su premio de 200 mil pesos, o 200 mil dólares.

La relación entre Roberto Parra y Silvina Luna, su compañera en Gran Hermano, se fortaleció fuera del programa, llegando a compartir hogar en Buenos Aires

“Tengo 53 años y tengo la misma fuerza que antes. Pero la depresión te saca muchos años de vida”, se sinceró. El exconcursante recordó que, antes de entrar al reality, tenía tres trabajos y una gran fortaleza física. Sin embargo, el padecimiento psicológico se reflejó en sus hábitos y su aspecto: “Ahora estoy en 110 kilos, pero me toca bajar 20 kilos más. Hay gente que se piensa que va a ver al Roberto de treinta años, pero los años pasan para todos”.

Parra también relató cómo las circunstancias económicas del país afectaron el premio obtenido en el reality. “Me agarró el corralito, me agarró la devaluación, y terminé pagando cada dólar a $3.64. Compré 49.500 dólares y perdí 150 mil dólares”, se lamentó.

En un tramo emotivo de la entrevista, Roberto se emocionó al hablar del rol fundamental de sus vínculos para sobrellevar la depresión. Mencionó especialmente el estado de salud de su perra, a la que considera parte central de su familia. “Tengo a mi perra muy enferma y es como si fuera mi hija”, confesó, conmovido.

El momento de la consagración de Roberto Parra con Silvina Luna en Gran Hermano

El segundo ganador de GH, en una temporada en Telefe que condujo Soledad Silveyra, aseguró que, pese a los momentos de crisis, hoy se siente con fuerzas renovadas. “Estoy bien. Estoy con toda la fuerza. Tengo psiquiatra”, relató, y agradeció a quienes lo apoyaron durante los años difíciles. Incluso, habló de la posibilidad de volver a ser parte del programa por el que se hizo conocido: “Me gustaría que me den una oportunidad. Como la tuvo Gastón Trezeguet, que es muy inteligente, y como la tuvo Marcelo Corazza en aquel momento”.

El conmovedor recuerdo de Parra sobre Silvina Luna: “Vivió en mi departamento”

En una nota con el programa de Karina Mazzocco habló de la actriz y la relación que formaron en la casa (Video: A la tarde/ Telefe)

Durante la conversación, Roberto Parra describió el fuerte lazo que lo unió a Silvina Luna durante la estadía en la casa de Gran Hermano. Relató que compartieron casi toda la experiencia y que la relación se caracterizó por la complicidad y la cercanía durante el juego. “Muchas cosas me vienen al pasado de los momentos lindos que viví con ella”, reconoció Parra al repasar las imágenes del programa.

El vínculo no se limitó a la convivencia televisada: Parra mencionó el afecto que se generó entre sus familias, en especial la afinidad de los padres de Luna con su propia madre durante las galas y eventos del reality. El exparticipante sumó una anécdota que ilustra la relación con el entorno de Luna. “La gente de allá de Rosario, ella era hincha de Rosario Central, me tiraban las camisetas a mí. Tenía como cinco camisetas de Rosario Central en mi casa”, rememoró.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Roberto Parra detalló el gesto solidario que tuvo con Luna tras ganar el reality: el ex participante contó que, apenas conocido el resultado, le ofreció parte del premio en efectivo tanto a Silvina como a Gustavo. Ambos rechazaron el dinero, pero Luna sí aceptó otro tipo de apoyo: “Le ofrecí mi departamento y me dijo que sí. Como ella era de Rosario, estuvo en el departamento viviendo”. Parra recordó con precisión ese episodio: “Un día me dijo: ‘Negro, me voy a vivir a Las Cañitas’. Y se fue para allá”.

El ganador de Gran Hermano detalló cómo la notoriedad y el aislamiento posterior afectaron su bienestar psicológico y su vida familiar

El exganador del programa habló Perfecta: la voz de Silvina Luna, el documental de Netflix, que mostrará la lucha por su salud de la actriz en sus últimos años. “Yo hablé con el hermano y me dejó dicho que él más que nada lo hace por su hermana, que se lo pidió en vida”, relató Parra. Manifestó estar de acuerdo con la realización del documental y subrayó que su actitud fue desinteresada: “Obviamente no pedí nada a cambio, ni me interesó”.

También reconstruyó la interacción con otros exparticipantes y el entorno de Luna en los años posteriores. Comentó cómo se mantuvo el contacto a través de un grupo de WhatsApp con los concursantes de aquella temporada y que incluía también a Silvina. “No le daba mucha bolilla, pero estaba ahí. Y en el grupo sigue estando”, señaló, en alusión a la vigencia simbólica de la amistad.