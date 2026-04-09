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El tenso cara a cara entre Cinzia y Mavinga en el debate de Gran Hermano: “Yo no abandoné por cobarde”

Dos de las participantes más explosivas de la Generación Dorada estuvieron frente a frente. Reproches, ironías y un nuevo capítulo de una historia sin final

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El fuerte cruce entre Mavinga y CInzia en el vivo de Gran Hermano (Video: Gran Hermano Telefe)

A casi dos meses del inicio de Gran Hermano, Cinzia Francischiello y Jenny Mavinga tuvieron su primer round puertas afuera. Dos de las protagonistas más impactantes de la Generación Dorada del reality quedaron afuera demasiado rápido de la competencia y ahora dirimen sus cuestiones en El Debate conducido por Santiago del Moro. Luego de la reciente eliminación de la periodista, y del alocado festejo viral de su archienemiga, volvieron a estar cara a cara.

Como ocurre en cada salida de la casa, Cinzia fue la invitada estelar al debate, mientras que Mavinga se encontraba en la tribuna con el resto de los concursantes. La tensión se hizo evidente desde el inicio, cuando Del Moro le pidió a Cinzia su opinión sobre los posibles próximos eliminados. La periodista no dudó en señalar a quienes, según su perspectiva, aportan menos al show, conocidos en la jerga del reality como “plantas”: “La Maciel, Lola, Juanicar, las personas que menos están jugando, las que no valoran y no entienden el lugar en el que están”, argumentó la venezolana.

En ese momento, se escuchó la voz de Mavinga, quien apuntó directamente a su adversaria: “Estoy feliz de que esté ahí conmigo”, expresó desde la tribuna, provocando aplausos y cánticos del panel y el público. La frase resumió el clima de rivalidad que caracterizó la relación entre ambas desde el inicio del certamen. En ese contexto, Cinzia replicó: “Por suerte yo no abandoné la competencia como una cobarde”. El cruce de acusaciones se intensificó cuando Del Moro preguntó directamente a Mavinga por la frase: “No fui cobarde porque era un tema mental, no podía quedarme tranquila en la casa”, respondió la congoleña, y argumentó que no encontraba espacio para descansar debido a la convivencia con Cinzia y su grupo de amigas.

La joven congoleña celebró, desde afuera, la eliminación de la venezolana (Video: Instagram)

“Fuiste a Gran Hermano, no a Rincón de luz”, contraatacó la periodista, en alusión a la dureza del formato y a la supuesta expectativa de Mavinga de una experiencia más relajada. Mavinga replicó con ironía: “Las malas afuera, las que se quedan adentro”, reforzando la idea de que ambos perfiles, aunque opuestos, representaron polos clave de la convivencia.

El reciente festejo de Mavinga tras la eliminación de Cinzia aportó un matiz adicional a la confrontación. La venezolana celebró públicamente la salida de su rival con saltos y gritos, describiendo la situación como “ganar el Mundial”. Este episodio tuvo amplia repercusión entre los seguidores del programa y en plataformas sociales, donde se multiplicaron los comentarios y reacciones. La exconcursante justificó su alegría señalando que, mientras permaneció en la casa, el entorno se tornó hostil debido a la actitud del grupo liderado por Cinzia.

La jugadora venezolana fue elegida para abandonar la casa frente a Yipio (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Durante el intercambio en El Debate, Santiago del Moro intervino para subrayar la sorpresa que generó la temprana salida de ambas competidoras. “Yo no puedo creer que las dos, en esta instancia del juego, estén acá afuera”, comentó el conductor. Recordó que en el arranque del reality, tanto Cinzia como Mavinga figuraban entre las favoritas para llegar a instancias avanzadas, un dato que refuerza el impacto de sus eliminaciones para la audiencia. “Dentro de poco las mandamos de nuevo a la casa”, deslizaron desde el panel, alimentando la posiblidad de que reingresen en la instancia del repechaje.

En lo que va de la versión Gran Hermano Generación Dorada, los conflictos estuvieron a la orden del día. Ubicadas en bandos antagónicos, tanto Cinzia como Mavinga protagonizaron episodios de alta exposición mediática, y su rivalidad parece estar también fuera de la casa. Habrá que estar atentos a los nuevos movimientos para ver cómo continúa la relación entre dos de las figuras más carismáticas del reality que, curiosamente, lo miran por televisión.

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