El alocado festejo de Mavinga por la eliminación de Cinzia de Gran Hermano: “Fue como ganar el mundial”

La joven congoleña celebró, desde afuera, la eliminación de la venezolana (Video: Instagram)

La noche del lunes trajo una nueva eliminación a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y volvió a encender las redes sociales de los fanáticos. Lo que comenzó como una placa con cinco nominados terminó en un mano a mano de máxima tensión entre Cinzia Francischiello y Yisela “Yipio” Pintos, dos enemigas declaradas dentro del reality. Finalmente, el público decidió que la eliminada fuera Cinzia, y la reacción más inmediata y efusiva vino de Jenny Mavigna, quien días atrás había abandonado voluntariamente la casa tras denunciar un hecho de racismo.

Desde que se conocieron los nominados, Mavigna activó en sus redes una campaña directa para que sus seguidores votaran por la salida de la venezolana. Tras lograr su objetivo, celebró la eliminación con una serie de publicaciones llenas de emoción, desahogo y agradecimiento. Primero, compartió una historia viéndose a sí misma siguiendo la gala en vivo, parada frente al televisor y viviendo el desenlace al grito de: “¡Vamos! ¡Vamos, todavía, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Mier...! Un besote, mi amor te espero. Con... la lora. ¡Vamos, todavía! ¡Vamos! Mier.....¡Te amo, Yipio! Te amo, amiga, te amo, Yipio".

Y siguió gritando en el living de su casa: “Vamos, dame comedia ahora, la mier.... La que no le apunta su cordilla se va hasta la puerta giratoria. ¡Vamos, todavía! Con... de la lora. ¡Así! Esa vos. Gracias a todos, a toda la gente que aguanta a Mavinga, que ayudaron con esta campaña para que salga, Yipio. El miércoles estoy en el canal”.

Pero la celebración no terminó ahí. A la mañana siguiente, Jenny redobló la apuesta con un segundo video. Luciendo un jean y una camisa animal print, salió al balcón, se puso los lentes de sol e imitó con humor el clásico meme de Guillermo Francella: “Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad, no?”, dijo la congoleña, sumando complicidad y una cuota de comedia a la victoria de su amiga.

Mavinga estuvo invitada en A la Barbarossa (Telefe) y explicó el porqué de su entusiasmo tras la eliminación de Francischiello de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. “Estuve festejando hasta las dos de la mañana”, confesó entre risas al inicio del programa, a lo que Georgina Barbarossa respondió sorprendida por su energía: “Qué raro que tengas voz, porque con lo que gritaste ayer, no puedo creer”.

Jenny comparó su desahogo con una celebración mundialista: “Era como si fuera Argentina que salió campeón del mundo otra vez. Eso fue adrenalina”. La charla continuó enfocándose en el verdadero motivo de su felicidad: “En realidad vos lo que querías era que se fuese ella, no que se fuese Carmiña”, puntualizó Georgina. Mavinga aclaró: “No, de Carmiña yo no sabía nada, como dije en muchos programas, yo conocía 10%. Pero lo que me hizo salir de la casa no era el tema de Carmiña, es algo que pasó con Cinzia y Sol. Eso es lo que me hizo salir de la casa. No tenía nada que ver con Carmiña”.

Consultada sobre la influencia de su campaña en la eliminación de Cinzia, Jenny fue tajante: “Sí, tuvo que ver, sí. Yo hice muchas campañas. Y tuve mucho apoyo de mucha gente . Y yo quería ver a Cinzia afuera, porque para mí Cinzia no es la persona que mostró en la casa, que fue entrenada por Sol. Quería ver a Sol jugando sin Cinzia”.

En una de las definiciones más esperadas de la temporada, la venezolana quedó fuera de juego frente a la comediante (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Mavinga explicó que, para ella, la eliminación de Cinzia iba a cambiar la dinámica del reality: “El gran cambio de la casa iba a ser si se iba Cinzia y Sol se quedaba sola. Yo prefería que se vaya Cinzia, porque para mí Sol sin Cinzia no va a ser Sol que muestra la casa”. Cuando le sugirieron que Sol podría encontrar otra aliada, Jenny opinó: “Esto no se potenciaba. Ellas tenían un juego muy personal, de ir a lo individual, a los golpes bajos, a lo que te puede hacer perderte”.

La charla también giró en torno a la experiencia personal de Jenny dentro de la casa y la relación con otras participantes: “Hay muchas cosas que ustedes no vieron y no saben. La gente que estaba en la casa lo sabía. Antes de volver Andrea del Boca, yo ya estaba mal en la casa. Me agarraba ataques de pánico, pero no lo podía contar a nadie, porque cada movimiento que hacés en la casa lo usan contra vos”.