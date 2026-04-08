Allegra Cubero habló de las versiones sobre su internación y defendió a Nicole Neumann: “Siempre a mi lado”

La adolescente decidió hablar en medio de la polémica que se generó por su internación

La vida de Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, la salud de su hija Allegra fue el disparador de un nuevo debate mediático, alimentado por versiones cruzadas y comentarios que circularon en televisión y redes sociales. La adolescente, quien debió ser internada por una reacción alérgica, terminó siendo involuntaria protagonista de una ola de especulaciones sobre el rol y la presencia de sus padres durante los días de clínica. Cansada del revuelo y las críticas, fue la propia Allegra quien decidió salir a hablar y aclarar la situación con un mensaje contundente en sus redes.

La adolescente rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram y no dudó en defender tanto a Nicole como a Fabián de los rumores malintencionados. “Quiero pasar a aclarar que yo estuve internada (nada grave) por tres días y medio. Mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”, relató la joven, dejando en claro que ambos padres se turnaron para estar a su lado y que ninguno estuvo ausente en un momento tan delicado.

En su mensaje, Allegra también explicó por qué Neumann no podía instalarse en la clínica como lo hizo Cubero. “Mi mamá está con mi hermanito de un año con el que tiene que quedarse y dormir. Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual”, escribió, en alusión a Cruz, el hijo de Nicole y Manu Urcera, y desmintiendo la versión que sugería que la conductora solo había pasado unos minutos junto a su hija.

En sus historias, Allegra aseguró que ambos padres estuvieron cuidándola durante el fin de semana

Visiblemente molesta por la exposición mediática y la manera en que se trató el tema, Allegra expresó su enojo por los dichos que circularon sobre Nicole: “Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá solo se quedó cinco minutos y demás. Eso es mentira, mi mamá me acompañó un montón. Y sobre el video que hizo mi mamá, simplemente contó cómo fue su finde, nombró la clínica porque ahí estuve el finde, no dijo nada malo ni nada, pero como siempre, buscan lo malo a todo”.

Con una madurez poco habitual para su edad, Allegra cerró su descargo con una defensa tajante hacia sus padres y un llamado a la reflexión: “No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa. MAMÁ COMO PAPÁ, SIEMPRE AL LADO MÍO. Yo me quedo tranquila que aclaré cómo fueron las cosas, el que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias”.

"Espero que puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias", sentenció la adolescente (Instagram)

El conflicto mediático se había desatado tras los comentarios realizados en el programa televisivo SQP (América). Los panelistas Nicolás Peralta, amigo cercano de Mica Viciconte y Cubero, y Ximena Capristo señalaron al aire que el exfutbolista pasó tres noches en la clínica acompañando a Allegra, mientras que Neumann solo habría visitado a su hija “por pocos minutos”. Esta versión, sumada al video que la propia Nicole subió a sus redes para contar la situación de salud de la adolescente, encendió el debate y dividió opiniones tanto entre los panelistas como entre los seguidores de ambos.

Esta vez, la última palabra la tuvo la propia Allegra, quien eligió defender la presencia y el rol de ambos padres en un momento en el que lo único importante era el acompañamiento y el amor familiar. El mensaje fue claro: más allá de las peleas, los rumores y el show mediático, los lazos verdaderos se sostienen en los hechos y en la intimidad de una habitación de hospital.