La reacción de Guillermo Francella cuando el imitador Iván Ramírez recreó su personaje de Casados con hijos frente a él

En el cumpleaños de Ricky, el hermano de Guillermo Francella, Iván Ramírez imitó al actor

La noche del cumpleaños de Ricardo Francella fue escenario de un momento que no tardó en convertirse en un fenómeno en redes sociales. Iván Ramírez, humorista e imitador, sorprendió a los invitados con una interpretación en vivo de Guillermo Francella, hermano del cumpleañero, generando la risa espontánea del actor y de quienes compartían la mesa principal.

Durante la fiesta privada, el imitador Iván Ramírez realizó ante el propio actor uno de sus papeles más populares: el de la serie “Casados con hijos”. El video de este encuentro fue compartido después por Ramírez en sus redes sociales y alcanzó una enorme repercusión. En menos de tres horas, superó el millón de reproducciones, y, según el humorista, finalmente acumuló tres millones de visualizaciones.

Rodeado de amigos y figuras como el Puma Goity y Daniel Aráoz, Francella detuvo la cena para presenciar la imitación. La escena provocó carcajadas entre los asistentes, consolidando un instante de reconocimiento entre el actor homenajeado y el joven imitador.

Iván Ramírez contó las repercusiones de su imitación de Guillermo Francella frente al actor

El video viral y la reacción en redes sociales

La difusión del video en redes sociales generó un impacto inmediato. En sus historias, Iván Ramírez expresó: “Lo imité frente a él y lo hice reír. ¿Qué más puedo pedir?”, reflejando la emoción de vivir ese encuentro tan esperado.

A las pocas horas, Ramírez volvió a dirigirse a sus seguidores y señaló: “En menos de, no sé, tres horas, el video llegó a un millón de reproducciones. Es una locura total, están totalmente dementes”. El humorista agradeció el aluvión de mensajes y comentó que su cuenta de Instagram llegó a bloquearse por la cantidad de notificaciones.

Cuentas de seguidores de Francella, quien no utiliza redes sociales, celebraron el momento y destacaron el logro de Ramírez, compartiendo mensajes como “los sueños están para cumplirse”. La publicación continuó creciendo en alcance, hasta superar los tres millones de reproducciones, consolidando la posición de Ramírez como uno de los creadores más populares del momento.

El fenómeno evidenció la capacidad de las redes sociales para impulsar nuevos talentos y la importancia de estos espacios como plataformas de difusión. El suceso conectó con públicos de distintas generaciones, situando la imitación como tema de conversación entre quienes vieron el video y los propios asistentes al evento.

Iván Ramírez junto a Guillermo Francella

Quién es Iván Ramírez, el humorista detrás del fenómeno viral

Con 27 años y más de 150 personajes en su repertorio, Iván Ramírez se ha consolidado como una figura referente del humor en el ámbito digital. Su carrera comenzó a los doce años, cuando imitó a Shakira en el colegio. Poco a poco, sumó imitaciones de músicos, presentadores y políticos, entre los que destacan Rodrigo, Abel Pintos, Lionel Messi, Javier Milei y Fito Páez, entre otros.

En una entrevista con Infobae, Ramírez explicó que su método creativo no depende solamente del maquillaje o el vestuario, sino de un análisis profundo del comportamiento y la manera de pensar de cada personaje. Resaltó que lo que diferencia su trabajo es la capacidad para que los personajes digan cosas nuevas y creen situaciones inéditas, más allá de las frases conocidas.

El humorista remarcó que no condiciona su trabajo a propuestas económicas o a guiones impuestos por terceros: “No soy un imitador que se amolda por el billete”, puntualizó. Durante su trayectoria, ha rechazado solicitudes de políticos que intentaron orientar sus parodias, defendiendo la importancia de la libertad artística en cada presentación.

Ramírez relató que comenzó su camino en redes sociales a una edad temprana, primero en YouTube y luego en Instagram. Su primer espectáculo profesional tuvo lugar a los 13 años, animando el cumpleaños de una amiga. Destacó el apoyo permanente de su familia, desde su madre hasta su bisabuela, quienes acompañaron sus inicios y lo alentaron frente a las críticas y las dificultades propias del oficio.

El episodio con Guillermo Francella simboliza el alcance de las redes sociales y la potencia del talento joven para conectar emociones en un instante. Iván Ramírez vive ese reconocimiento como una doble satisfacción: hacer reír a uno de sus referentes y recibir una respuesta abrumadora del público en las plataformas digitales.