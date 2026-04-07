Inseparables en Punta del Este: la llamativa frase de Sabrina Rojas sobre su relación con José Chatruc

Sabrina Rojas y José Chatruc en Punta del Este, juntos y enamorados

La escena en Punta del Este no dejó lugar a dudas: Sabrina Rojas y José Chatruc eligieron mostrar su vínculo sin reservas, lo que generó un revuelo inmediato entre quienes seguían de cerca los rumores sobre un posible romance. El fin de semana largo en la ciudad uruguaya se transformó en el escenario donde ambos se dejaron ver juntos, compartiendo momentos de intimidad frente a las cámaras y la mirada de los curiosos.

Las imágenes y videos que circularon en redes sociales y programas de espectáculos confirmaron lo que hasta ese momento eran solo versiones: la relación entre la actriz y conductora y el exfutbolista ya no es un secreto. Durante las jornadas en la playa, se los vio abrazados, compartiendo gestos de cariño y complicidad. En uno de los registros más comentados, ambos aparecen besándose y disfrutando del mar, desatando comentarios entre los presentes y también entre los panelistas de televisión.

Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, aportó su mirada al analizar las postales que rápidamente se viralizaron. Con ironía, describió la escena en la que Rojas parecía estar “montada arriba de él”, y al observar el video de los besos y abrazos, remató: “Pepe no lo puede creer. Está levitando, está en un cumpleaños... Están prendidos fuegos. Se tuvieron que ir al mar para bajar”. Esta reacción puso en palabras el asombro y la simpatía que generó la pareja en el ambiente mediático.

La actriz y el exfutbolista viajaron a Punta del Este durante el fin de semana largo (Video: X)

La exposición pública de la pareja no solo generó repercusión en los medios, sino que también motivó comentarios entre amigos y figuras cercanas. En una encuentro registrado por la cámara de Gustavo Descalzi para el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el productor Carlos Rottemberg se refirió a ellos como novios, sumando una voz autorizada a la percepción generalizada de que el romance está consolidado.

“Es nuevo esto”, reconoció Sabrina, mientras recordaban una cena que compartieron durante el verano. “Todavía funciona todo”, bromeó el productor, provocando las risas espontáneas, antes de separarse. Ante la consulta del periodista, la modelo dijo estar pasando un momento “espectacular”, ratificando este momento incipiente de la relación.

Natalie Weber, panelista de Intrusos y amiga cercana de Sabrina Rojas, aportó su visión sobre la pareja. Describió a la conductora como “muy contenta” y celebró la conexión que la une con el exfutbolista. Según Weber, ambos tienen una relación “muy linda”, él “es un amor” y la hace sentir muy bien. Destacó también que comparten una sintonía especial, lo que se refleja en la armonía y complicidad que muestran en público.

Estas reacciones del entorno inmediato refuerzan la percepción de que la relación goza de buena salud y cuenta con el apoyo de amigos y colegas. La presencia de figuras reconocidas del ambiente artístico y deportivo en los comentarios y registros públicos otorga mayor visibilidad e interés al vínculo.

La actriz Sabrina Rojas y el exfutbolista José Chatruc fueron vistos compartiendo una cena íntima a la luz de las velas en el reconocido restaurante Novecento.

El surgimiento de este romance se da en un momento particular para Sabrina, quien atraviesa una etapa de cambios en su vida personal. Tras la separación de Lechuga Liñares, con quien la relación no concluyó de la mejor manera, la conductora dejó entrever que estaba dispuesta a abrirse nuevamente al amor y a conocer a alguien que la acompañe en lo cotidiano.

La cercanía con Chatruc comenzó a fortalecerse en el marco de un grupo de amigos en común. Las cenas, salidas y encuentros que compartieron en los últimos tiempos permitieron que se reencontraran y profundizaran su vínculo. La actriz destacó que lo ve con frecuencia y que la dinámica entre ambos es de naturalidad y confianza, sin que haya un título definido.

Dentro del círculo cercano de Sabrina, la percepción es que la relación con Chatruc se apoya en la complicidad y la buena sintonía que ambos muestran cuando están juntos. La interacción constante en el grupo de amigos y la exposición pública del último fin de semana largo en Punta del Este confirmaron que la conexión existe y que la historia, por ahora, mezcla amistad, cercanía y la posibilidad de un nuevo comienzo para ambos.