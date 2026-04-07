Chechu Bonelli reflexionó luego de terminar con Facundo Pieres: “No se si estoy preparada para una relación”

Chechu Bonelli reflexionó tras su separación con Facundo Pieres

La modelo y periodista deportiva Chechu Bonelli compartió su proceso de transformación emocional tras la separación de Darío Cvitanich y el cierre de su reciente relación con Facundo Pieres. En los últimos meses, Bonelli describió el papel decisivo del psicoanálisis para reencontrar estabilidad, aprender de los errores del pasado y priorizar su bienestar personal, según relató en el segmento Valet Parking del streaming La Casa, que comparte con Cachete Sierra.

El psicoanálisis, contó, influyó en Chechu Bonelli a la hora de enfrentar el final de sus vínculos más recientes. Reconoció que, gracias a la terapia, pudo entender sus carencias internas, aprender a disfrutar de estar sola y evitar repetir patrones negativos en su nueva relación con Facundo Pieres. Bonelli señaló que su autodescubrimiento fue central para comprender por qué no funcionó su relación con Pieres, identificando la necesidad de sanar antes de volver a apostar por el amor.

Después de su divorcio con Darío Cvitanich, Bonelli afirmó que el psicoanálisis fue clave para reconstruirse tras “una situación muy dolorosa”. “Siento que el psicoanálisis me ha hecho encontrar mi mejor versión, porque hoy volví a reencontrarme y a encontrar una versión mía antigua, pero supermejorada”, expresó.

La periodista detalló que al comienzo atravesó frustración y dolor, pero aprendió a analizar sus errores: “Trabajé mucho los errores que cometí en la pareja, porque al principio uno se echaba la culpa, pero esto es compartido, ¿no? Para mí es un cincuenta y cincuenta”. Recalcó que procuró no caer en antiguas conductas durante su vínculo posterior. “Lo positivo fue que me abrí a un vínculo, cosa que yo sentía que me iba a costar... Errores que aplicaba con otra persona ya no me los permití aplicar más”, enfatizó Bonelli.

Chechu Bonelli hizo una profunda reflexión

Aunque la causa formal del quiebre con Pieres fue “diferencias en la agenda”, Bonelli profundizó en el verdadero motivo desde su perspectiva. “Me di cuenta de que no sé si todavía estoy preparada para una relación, porque todavía tengo que sanar muchas cosas y lo descubrí ahora, en este último tiempo, de que tengo que seguir reencontrándome conmigo”, manifestó.

Agregó que su autopercepción fue determinante: “Hay momentos donde me agarra mucha angustia, y lo hablaba con la psicóloga el otro día”. Su relato enfatizó la importancia de consolidar el propio bienestar antes de buscar compañía sentimental.

Según relató en la transmisión, este proceso incluyó aprender a estar sola y ganar seguridad: “Cuando vos estás segura, no te tenés por qué angustiar. Al contrario, la soledad y estar bien con vos misma está buenísimo”, le indicó su psicóloga.

El proceso de autoaceptación y el nuevo vínculo

Tras el divorcio de Cvitanich, Bonelli decidió abrirse a una relación y comenzó una historia con Facundo Pieres. “La relación con Facu, si bien duró poco, fue hermosa. Y me quedo con eso. Él es un gran hombre que me hizo muy muy bien en este tiempo”, transmitió la modelo.

Destacó el desafío personal de volver a confiar: “Para mí no fue fácil volver a abrirme a una relación”. Explicó que necesitó mucha fuerza para lograr esa apertura, pero detectó cuándo debía poner límites y priorizarse: “A veces necesito aislarme de todo”, afirmó al referirse a la exposición de su vínculo.

Sus publicaciones en Instagram reforzaron este mensaje de renovación. “Y pensar que todo eso que pasó, tenía que pasar para que pasara lo que está pasando… La vida misma”, reflexionó públicamente en sus redes.

Chechu Bonelli posa con estilo campestre en una jornada soleada

Aprendizajes y mirada hacia el futuro

El ejercicio de introspección llevó a Bonelli a valorar el perdón propio y la autoaceptación. En una nota publicada en Instagram, sintetizó este aprendizaje en un mensaje dirigido a sí misma: “Perdonate. Hiciste lo mejor que pudiste con quien eras en ese momento”.

Las imágenes y las palabras de Bonelli denotaron una etapa enfocada en la autenticidad y la tranquilidad personal. En sus publicaciones se mostró serena, eligiendo escenarios abiertos y atuendos relajados.

Al margen de la atención mediática, Chechu Bonelli priorizó mantener la reserva y cuidar su salud emocional. La periodista expresó que, ante las miradas externas y el interés constante, decidió cultivar una actitud de esperanza y continuidad, apostando a que cada experiencia contribuye a su proceso de crecimiento personal.