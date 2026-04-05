Teleshow

Las tiernas fotos de Pampita y Anita entre conejos en el Domingo de Pascua

La conductora y su hija protagonizaron una serie de postales campestres que deslumbraron a las redes sociales

Guardar

La conductora compartió postales junto a su hija en una fecha especial (Video: Instagram)

Pampita y su hija Ana García Moritán visitaron una granja de conejos durante el domingo de Pascua, donde la niña de 4 años protagonizó una serie de imágenes en las que se la observa interactuando con los animales. El resultado fue cientos de comentarios fascinados por la ternura de las imágenes.

En varias de las fotografías, Ana aparece agachada junto a un conejo de pelaje blanco con manchas oscuras, ofreciéndole trozos de zanahoria en un ambiente cubierto de paja, delimitado por un cercado de alambre.

pampita ana garcía moritán
pampita ana garcía moritán
pampita ana garcía moritán

Las imágenes muestran que la niña sostuvo, alimentó y acarició a varios conejos de la granja, siempre bajo la supervisión de la animadora. En las fotografías, la niña aparece con un vestido floreado y un suéter gris, en contraste con el entorno rural y el pelaje claro de los animales. Su cabello, recogido en coleta y con una sección teñida de rosa, es otro de los detalles destacados.

En algunas tomas, madre e hija posan juntas: Carolina abraza a su hija y a un conejo pequeño, ambas con prendas de abrigo en tonos claros. Las dos sonríen mientras sostienen a los animales, reflejando un momento de cercanía y afecto durante la visita a la granja por la celebración religiosa.

pampita ana garcía moritán
pampita ana garcía moritán

La secuencia fotográfica incluye vistas generales del espacio, donde se observan varios conejos de diferentes tamaños y colores distribuidos sobre la paja y alimentándose de zanahorias. Otras imágenes muestran a Ana recorriendo el lugar y observando a los animales. La interacción directa de la niña con los conejos, entre abrazos y caricias, constituye el eje central de las imágenes registradas durante la jornada festiva.

El posteo de Pampita, que se sumó a Infobae con su ciclo de entrevistas, con su hija Ana durante la celebración de Pascua generó una amplia respuesta de sus seguidores, quienes expresaron mensajes de afecto y buenos deseos. Entre los comentarios se destacaron frases como “Hermosa Ana”, “preciosa”, “Anita la más bonita” y “bella Anita”, resaltando la admiración por la niña.

pampita ana garcía moritán
pampita ana garcía moritán

Algunas personas compartieron deseos religiosos y de protección, como “Dios y la Virgen siempre bendigan y protejan tu camino, tu familia” y “Que Jesús resucitado la bendiga y proteja hoy y siempre”. Otros mensajes enfatizaron el crecimiento de Ana, señalando “qué hermosa y grande que está Anita”. La mayoría de los comentarios se centró en elogios directos y muestras de cariño hacia la hija de la modelo, reflejando la conexión del público con la figura pública y su familia durante una fecha significativa.

pampita ana garcía moritán
pampita ana garcía moritán
pampita ana garcía moritán

La reacción de Pampita ante las recientes declaraciones de su expareja Roberto García Moritán no dejó margen para la especulación. Durante una entrevista en el programa Cuentas Claras (Cronista Stream), García Moritán abordó abiertamente el costo personal y profesional que, según él, implicó el divorcio. “Todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí”, remarcó con énfasis. El empresario admitió que le resultó difícil ver a personas opinando en televisión sobre su vida sin conocerla y afirmó que ese proceso lo llevó a perder mucho de lo que valoraba.

pampita ana garcía moritán
pampita ana garcía moritán

En la misma conversación, Moritán reflexionó sobre la forma en que suele ser identificado públicamente. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo y Ana ni te digo, no tiene parámetro de lo espectacular que es”, sostuvo. Agregó que solo guarda buenos recuerdos de esa etapa y reconoció que, en ocasiones, extraña la dinámica familiar compartida con su expareja.

pampita ana garcía moritán
pampita ana garcía moritán

Ante la consulta de Puro Show (Eltrece) sobre si había escuchado los dichos de su expareja, Pampita evitó entrar en detalles y respondió: “No son temas míos, entonces trato de no meterme”. La modelo dejó en claro que su interés principal está puesto en la crianza de su hija en común con Moritán, Ana, y en mantener un vínculo cordial por el bienestar de la niña.

“Nuestro trato es simplemente porque tenemos que criar a Ana juntos y por eso no me meto mucho en temas que no me corresponden, no son míos”, explicó ella, reafirmando su decisión de mantener distancia respecto a las cuestiones personales de su expareja. “No, no voy a opinar nada. Y yo estoy en pareja”, señaló, haciendo referencia a su relación actual con Martín Pepa.

Temas Relacionados

PampitaAna García Moritán

Últimas Noticias

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

En la cena de nominados se vivió un tensísimo momento cuando la exvedette encaró a la actriz y terminó mencionando al ídolo del futbol por un particular motivo. El video

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La feroz pelea cruzó todos los límites, terminó con agresiones inesperadas y provocó la intervención directa de GH con una de las penalidades más severas del reality

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

En una charla en el programa de Mirtha Legrand, la conductora sorprendió contando la decisión de sus hijos mellizos, mostrando su perfil bajo y su particular manera de celebrar

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

La periodista confirmó en Infama su relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Su palabra

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”
DEPORTES
El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos