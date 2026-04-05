Las tiernas fotos de Pampita y Anita entre conejos en el Domingo de Pascua

La conductora compartió postales junto a su hija en una fecha especial (Video: Instagram)

Pampita y su hija Ana García Moritán visitaron una granja de conejos durante el domingo de Pascua, donde la niña de 4 años protagonizó una serie de imágenes en las que se la observa interactuando con los animales. El resultado fue cientos de comentarios fascinados por la ternura de las imágenes.

En varias de las fotografías, Ana aparece agachada junto a un conejo de pelaje blanco con manchas oscuras, ofreciéndole trozos de zanahoria en un ambiente cubierto de paja, delimitado por un cercado de alambre.

Las imágenes muestran que la niña sostuvo, alimentó y acarició a varios conejos de la granja, siempre bajo la supervisión de la animadora. En las fotografías, la niña aparece con un vestido floreado y un suéter gris, en contraste con el entorno rural y el pelaje claro de los animales. Su cabello, recogido en coleta y con una sección teñida de rosa, es otro de los detalles destacados.

En algunas tomas, madre e hija posan juntas: Carolina abraza a su hija y a un conejo pequeño, ambas con prendas de abrigo en tonos claros. Las dos sonríen mientras sostienen a los animales, reflejando un momento de cercanía y afecto durante la visita a la granja por la celebración religiosa.

La secuencia fotográfica incluye vistas generales del espacio, donde se observan varios conejos de diferentes tamaños y colores distribuidos sobre la paja y alimentándose de zanahorias. Otras imágenes muestran a Ana recorriendo el lugar y observando a los animales. La interacción directa de la niña con los conejos, entre abrazos y caricias, constituye el eje central de las imágenes registradas durante la jornada festiva.

El posteo de Pampita, que se sumó a Infobae con su ciclo de entrevistas, con su hija Ana durante la celebración de Pascua generó una amplia respuesta de sus seguidores, quienes expresaron mensajes de afecto y buenos deseos. Entre los comentarios se destacaron frases como “Hermosa Ana”, “preciosa”, “Anita la más bonita” y “bella Anita”, resaltando la admiración por la niña.

Algunas personas compartieron deseos religiosos y de protección, como “Dios y la Virgen siempre bendigan y protejan tu camino, tu familia” y “Que Jesús resucitado la bendiga y proteja hoy y siempre”. Otros mensajes enfatizaron el crecimiento de Ana, señalando “qué hermosa y grande que está Anita”. La mayoría de los comentarios se centró en elogios directos y muestras de cariño hacia la hija de la modelo, reflejando la conexión del público con la figura pública y su familia durante una fecha significativa.

La reacción de Pampita ante las recientes declaraciones de su expareja Roberto García Moritán no dejó margen para la especulación. Durante una entrevista en el programa Cuentas Claras (Cronista Stream), García Moritán abordó abiertamente el costo personal y profesional que, según él, implicó el divorcio. “Todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí”, remarcó con énfasis. El empresario admitió que le resultó difícil ver a personas opinando en televisión sobre su vida sin conocerla y afirmó que ese proceso lo llevó a perder mucho de lo que valoraba.

En la misma conversación, Moritán reflexionó sobre la forma en que suele ser identificado públicamente. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo y Ana ni te digo, no tiene parámetro de lo espectacular que es”, sostuvo. Agregó que solo guarda buenos recuerdos de esa etapa y reconoció que, en ocasiones, extraña la dinámica familiar compartida con su expareja.

Ante la consulta de Puro Show (Eltrece) sobre si había escuchado los dichos de su expareja, Pampita evitó entrar en detalles y respondió: “No son temas míos, entonces trato de no meterme”. La modelo dejó en claro que su interés principal está puesto en la crianza de su hija en común con Moritán, Ana, y en mantener un vínculo cordial por el bienestar de la niña.

“Nuestro trato es simplemente porque tenemos que criar a Ana juntos y por eso no me meto mucho en temas que no me corresponden, no son míos”, explicó ella, reafirmando su decisión de mantener distancia respecto a las cuestiones personales de su expareja. “No, no voy a opinar nada. Y yo estoy en pareja”, señaló, haciendo referencia a su relación actual con Martín Pepa.