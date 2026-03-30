Pampita se suma a Infobae con un ciclo de entrevistas

El lanzamiento de “Lo de Pampita” en la plataforma digital Infobae representa la apuesta por un ciclo de entrevistas centrado en el costado humano de las grandes figuras del espectáculo, el deporte, la música y la cultura. Al frente del programa está Carolina “Pampita” Ardohain, quien inaugura este espacio de conversaciones profundas este miércoles 1° de abril con Graciela Alfano como primera invitada. Su presencia anticipa una charla en la que se abordarán sucesos trascendentes y emociones que han definido su recorrido.

“Lo de Pampita” es una nueva propuesta en Infobae que explora el lado personal de los personajes públicos, más allá de su exposición mediática. El ciclo busca diferenciarse por ofrecer diálogos auténticos y cercanos, donde la conductora recibe a referentes de distintos ámbitos para compartir historias, anécdotas y emociones en un clima de confianza. Su objetivo central es invitar a invitados destacados a compartir aquello que habitualmente permanece fuera de cámara, propiciando encuentros donde la vulnerabilidad y la empatía cobran protagonismo.

El programa se caracteriza por su formato reflexivo, alejado de las preguntas rápidas o superficiales. Cada episodio está diseñado para profundizar en los momentos clave de la vida de los invitados: desde sus orígenes profesionales hasta los desafíos, miedos y logros que marcaron su trayectoria, tanto en lo personal como en lo artístico.

Como ella misma dice: “Durante años me hicieron las preguntas a mí, pero esta vez las preguntas las hago yo, porque la verdad no siempre es evidente y las apariencias pueden engañar. En cada encuentro, una historia. En cada silencio, una revelación. Famosos en su versión más auténtica”.

Una apuesta por la autenticidad y las historias personales

La esencia de “Lo de Pampita” está en descubrir quién es la persona detrás de la figura. Lejos de las preguntas de ocasión o los titulares rápidos, la propuesta se centra en generar un espacio de conversación genuina, donde cada invitado pueda correrse del personaje público y conectar con su historia personal.

Uno de los ejes centrales del ciclo es dar lugar a sentimientos y experiencias que suelen quedar ocultos. Poner en palabras aquello que muchas veces queda fuera de cámara: los miedos, las inseguridades, los fracasos y las decisiones difíciles que moldearon a cada uno de los entrevistados.

El rol de Pampita como conductora y su búsqueda de empatía

Carolina Ardohain se posiciona en el centro del ciclo con una experiencia consolidada en el espectáculo y la conducción. Su conocimiento del medio y su propio recorrido le otorgan recursos para establecer una comunicación sincera, dinámicas profundas y una atmósfera de confianza.

El estilo de Pampita apuesta por la cercanía y la comprensión emocional en la conducción. Con su experiencia frente a cámara y su propia historia dentro del mundo mediático, la conductora buscará generar un clima de confianza que habilite respuestas auténticas. Esta dinámica permite a las figuras abrirse, narrar historias menos conocidas y distanciarse de su imagen pública para acercarse a su realidad.

Fama, visibilidad y redescubrimiento personal

Entre los temas recurrentes del programa, se destaca la reflexión sobre la fama y la exposición mediática. Las entrevistas abren interrogantes sobre cómo se construye la imagen pública, los desafíos de sostenerla y el impacto que tiene en la vida cotidiana de quienes están siempre ante la mirada del público.

Las conversaciones buscan iluminar no solo los logros, sino también las dudas y los dilemas que acompañan el reconocimiento social. El ciclo analiza cómo los entrevistados equilibran su vida pública y privada y cómo redefinen su identidad con el tiempo y la experiencia.

El presente de las figuras detrás del personaje

La propuesta no se limita a la revisión retrospectiva; también se interesa por la mirada actual de los entrevistados, sus anhelos y el momento que atraviesan hoy. El programa buscará responder una pregunta clave: quiénes son hoy. Qué los moviliza, cuáles son sus prioridades y cómo se ven a sí mismos en esta etapa de sus vidas.

A través de estas conversaciones, cada figura expone su visión contemporánea, contribuyendo a un retrato más completo. Así, “Lo de Pampita” permitirá que el espectador acceda a una perspectiva real y renovada de sus protagonistas.