Las emotivas palabras del Chino Leunis por los 16 años de su hija: “Gracias por tu amor infinito”

Chino Leunis compartió una serie de imágenes de su hija Delfina, el día de su cumpleaños número 16 (Instagram)

El paso del tiempo es inevitable, pero hay momentos que se detienen para siempre en el corazón. Los hijos crecen, cambian, se transforman, y con cada etapa llegan emociones nuevas, profundas, imposibles de disimular. En las últimas horas, el Chino Leunis conmovió a miles de seguidores al compartir un mensaje tan íntimo como universal: una declaración de amor absoluto dedicada a su hija Delfina, que celebró sus 16 años.

Lejos de los estudios de televisión y de los secretos de MasterChef Celebrity, el conductor se mostró en su faceta más genuina y sensible. A través de sus redes sociales, abrió su corazón y puso en palabras el vínculo irrompible que lo une a su hija, al dejar en claro que el amor de un padre no entiende de edades, escenarios ni distancias. Es, simplemente, incondicional.

El emotivo posteo del Chino Leunis y la respuesta de su hija Delfina

“Estar en tu camino, y que vos estés en el mío, es uno de los regalos más maravillosos que me dio la vida. Me llenás de orgullo por quién sos y por la mujer en la que te vas convirtiendo cada día”, escribió al comenzar su dedicatoria. El texto estuvo acompañado por una serie de imágenes cargadas de complicidad y ternura, postales que reflejan momentos compartidos, miradas cómplices y una conexión que trasciende las palabras.

A lo largo del mensaje, Leunis profundizó en ese lazo silencioso, pero firme, que promete sostener más allá del tiempo y de los cambios propios de la adolescencia. Con frases simples, pero de una profundidad conmovedora, dejó en claro que su presencia será constante, pase lo que pase.“Nunca te olvides de esto: siempre que mires al costado, ahí voy a estar. Para apoyarte, para alentarte, para decirte vos podés. Para llorar juntos, para reírnos, para lo que sea que necesites”, expresó, con una sensibilidad que resonó entre padres e hijos por igual.

"Gracias por tu amor infinito y por tu compañía. Sos una hija maravillosa", destacó el Chino Leunis sobre su hija Delfina

El cierre del mensaje fue una síntesis perfecta del amor paternal: gratitud, orgullo y una emoción que desborda. “Gracias por tu amor infinito y por tu compañía. Sos una hija maravillosa. ¡Felices 16! Cómo vuela el tiempo… Te amo para siempre”, concluyó, al dejar al descubierto esa mezcla de nostalgia y felicidad que acompaña cada nuevo cumpleaños.

La respuesta de Delfina no tardó en llegar y fue tan genuina como el mensaje de su papá. Sin vueltas ni palabras de más, comentó el posteo con una frase breve y contundente que selló el momento: “Te amo, pa. Mucho”.

Un intercambio simple, pero poderoso. De esos que recuerdan que, aun cuando los años pasan y los hijos crecen, el amor verdadero siempre encuentra la forma de decirse.

Las imágenes del Chino Leunis y su hija Delfina transitaron por todas las etapas de su vida

En el plano personal, el Chino Leunis transita una etapa de plenitud que él mismo no dudó en definir como una de las más felices de su vida. En 2021 selló su historia de amor con Macarena Martínez Picabea y, juntos, dieron forma a una familia ensamblada que hoy es su gran refugio. “Somos siete. Una banda”, resumió con una sonrisa hace algunos meses, en una charla íntima con Infobae, al dejar entrever la dinámica intensa, caótica y profundamente amorosa que los identifica.

Leunis es papá de Delfina, fruto de su relación anterior con la locutora Karin Rodríguez, y además comparte la vida cotidiana con los cuatro hijos de su esposa: Alfonso, Toro, Lola y Cristóbal. Lejos de los prejuicios o las dificultades que muchas veces se asocian a las familias ensambladas, el conductor describe un hogar donde prima la armonía, la complicidad y el disfrute compartido. “Nos llevamos muy bien. Hay mucho amor. Le metemos creatividad para disfrutar”, contó, con la naturalidad de quien habla de algo que se construye todos los días.

Cuando habla de Delfina, su voz cambia y la emoción se vuelve inevitable. El orgullo atraviesa cada palabra. “Delfi es como mi obra maestra”, confesó, sin filtros. “Me emociona ver en lo que se está convirtiendo”. Para él, verla crecer no es solo observar el paso del tiempo, sino reconocer valores, gestos y decisiones que lo conmueven profundamente. “Cuando estás orgulloso de cómo resuelve, de que es buena amiga, de que empieza a dar sus primeros pasos como mujer…”, enumeró, con una sensibilidad que trasciende el rol público.

Incluso se permitió compartir la intimidad de esos momentos en los que su hija comienza a confiarle sus propias historias. “Por ahí está con alguien, medio con una historia, y me lo empieza a compartir… Me pone contento que me integre, que me cuente, como si fuera una cómplice”, explicó. Y cerró con una frase que resume ese vínculo único e irrompible: “Somos cómplices. Es una satisfacción muy grande y me mata de amor”.

Palabras que, una vez más, confirman que detrás del conductor hay un padre presente, sensible y profundamente agradecido por el amor que lo rodea.