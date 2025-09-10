El Chino Leunis y Magdalena Martínez Picabea celebraron cuatro años de matrimonio

La salida del Chino y Maca del Registro Civil hace cuatro años

El calendario marcó una fecha especial y El Chino Leunis no dejó pasar el momento para celebrar. Cuatro años atrás, junto a Magdalena Martinez Picabea, vivió un día tan intenso y luminoso que todavía hoy, al recordarlo, siente gratitud y asombro por el tiempo compartido. La alegría de aquel casamiento late intacta en las imágenes; los abrazos se repiten, las sonrisas se amplifican y la complicidad sigue firme, como si hubieran encontrado el secreto para que la historia de amor se renueve con cada amanecer.

“Increíble que ya pasaron 4 años desde ese día tan maravilloso. Día a día la historia de pone mejor”, escribió Chino Leunis en sus redes, abriendo la puerta de la intimidad familiar para que todos sean testigos de su dicha. Las fotos reconstruyen una celebración donde el amor fue el centro: Magdalena lo abraza fuerte, casi volando en la pista, mientras las miradas y los gestos de los invitados contagian la felicidad que se respira en el ambiente.

Él es padre de Delfina, fruto de su relación anterior con la locutora Karin Rodríguez, y convive además con los cuatro hijos de su esposa: Alfonso, Toro, Lola y Cristóbal. La familia se suma al festejo, y la complicidad de los hijos aporta una cuota de desenfado y alegría sincera. En cada imagen, la cotidianidad se transforma en fiesta. Mientras unos sonríen y otros hacen travesuras frente a la cámara, el cuadro familiar se completa en su caos perfecto.

El Chino Leunis y Magdalena, con la libreta de matrimonio

Leunis elige, una y otra vez, agradecer y destacar a su compañera: “Gracias @macamartinezpicabea por ser la mejor compañera del universo. Celebro nuestra historia. Celebro nuestro amor. ¡Celebro nuestra familia! Cada día. ¡Te amo!”. Entre palabras y gestos, queda claro que la celebración no termina con el aniversario; se renueva a diario en la convivencia, en el cariño, en el modo de acompañarse y crecer juntos.

Ese milagro, el de encontrar belleza en lo compartido y renovar la elección de estar juntos, es lo que hoy Chino Leunis y Magdalena Martinez Picabea celebran: la certeza de que el amor, bien cuidado, puede siempre volverse mejor.

El Chino y Maca forman una familia ensamblada

En agosto, el Chino Leunis estuvo invitado a Casino, la propuesta de Infobae con la conducción del Pollo Álvarez. Y allí describió cuál es la regla fundamental de su pareja con Magdalena: “Creo que es ser francos. Tenemos un vínculo con Maca muy lindo, de mucha sinceridad, de mucha franqueza y compartirnos sentimientos, emociones. No hay lado B. Lo que hablamos es lo que es y tenemos mucha confianza en nosotros. Nos permite poder hablar de todo y compartir todo. Eso me parece lo más importante.

Esto, según contó, no se construyó de entrada, sino con el paso de los días: "Con el tiempo lo fuimos logrando. Compartimos desde una fantasía hasta una preocupación o una inseguridad. Eso es lindo porque la siento como una socia. Hay parejas que uno está con algo chot* y no comparte porque siente que va a mostrar una vulnerabilidad que no quiere. Con Maca nos compartimos lo bueno y lo malo. Eso me parece lo más importante que tenemos"

La celebración del amor, hace cuatro años

Para el Chino, su esposa, a quien llama Maca es la persona que elije en el mundo: “Maca es mi persona favorita. Cuando me lavo los dientes y estoy yendo a la cama para ir a dormir, para mí es un programón. Es como una pijamada todos los días. Me gusta ir a dormir con mi mujer, me gusta estar con ella, quedarme un sábado viendo una película, viajar con ella. Porque a veces viajar con alguien con quien no tenés química es un bajón. También me gusta como los colores que tenemos juntos para decidir, para salir adelante cuando algo no sale como queremos. Me gusta poder compartir desilusiones con ella y no sentir que me estoy exponiendo de muerte, ¿entendés? Es muy liberador para mí eso"