El mensaje de Claudio Maffia, baterista de Kapanga, sobre la Guerra de Malvinas: “Hoy hablo como veterano”

Claudio Maffia, baterista de Kapanga, habló sobre su experiencia como veterano de Malvinas y rindió homenajes a los caídos (Instagram)

Claudio Maffia no es solo el baterista de Kapanga ni una de las figuras reconocidas del rock nacional: su historia personal está marcada por uno de los capítulos más sensibles de la Argentina. Cuando apenas tenía 19 años, Maffia fue protagonista directo de la Guerra de Malvinas. Aquel 2 de abril de 1982, mientras las tropas argentinas desembarcaban en la Isla Soledad, Claudio cumplía con el servicio militar y vivía en carne propia el inicio de un conflicto que marcaría a toda una generación. Estuvo más de dos meses en Tierra del Fuego, entre la incertidumbre del desembarco y la amenaza de un posible ataque británico al continente. Consciente de la importancia de la memoria, cada año dedica palabras y gestos para rendir homenaje a sus compañeros y mantener vivo el recuerdo de los caídos.

En esta oportunidad, y al cumplirse un nuevo aniversario de la gesta, Kapanga, la banda que integra desde hace más de 30 años y que supo conquistar a miles con éxitos como “El mono relojero”, “Ramón” y “Desearía”, decidió homenajearlo de manera especial, sumando a toda la comunidad de seguidores en un mensaje cargado de emoción y gratitud. El tributo llegó a través de un posteo en la cuenta oficial de Instagram de Kapanga y del propio Claudio.

“Nos llena de orgullo caminar al lado de Claudio Maffia, un verdadero HÉROE que no solo deja el alma en el escenario con Kapanga, sino que entregó todo por nuestra patria. Su pasión y valentía son el motor de nuestra historia. ¡Memoria, gratitud y respeto eterno a nuestros veteranos y caídos! ¡PROHIBIDO OLVIDAR!”, escribieron junto a un emotivo video.

En el clip, se ve a Claudio mostrando la chaqueta que usó durante el conflicto, junto a imágenes de su documento con el sello “participó Operativo Malvinas” y fotos de otros jóvenes que, como él, formaron parte de la guerra. A cámara, el propio músico toma la palabra: “Hola, soy Claudio Maffia, baterista de Kapanga y veterano de Malvinas. Hoy, como cada 2 de abril, les hablo para cumplir con el deber sagrado de la memoria. Se cumplen años de aquel 1982 en que las islas dejaron de ser un dibujo en los mapas para convertirse en una herida abierta y un orgullo eterno”.

Maffia soseniendo la chaqueta verde que usó durante su participación en la guerra (Captura de video)

Con voz serena y firme, el músico agrega: “Hablo hoy no solo desde el recuerdo, sino desde la vivencia como veterano. Sé que Malvinas no fue solo una guerra. Fue y sigue siendo una causa que nos une por encima de cualquier diferencia. Es el eco de los que quedaron custodiando nuestro suelo austral y el compromiso de quienes volvimos para seguir dando testimonio de su entrega. Hoy recordamos con profundo respeto a nuestros caídos. Ellos son los centinelas permanentes de nuestra soberanía.”

En su mensaje, Maffia también reconoce a quienes de una u otra manera cumplieron con su deber en aquel contexto. “Pero también es un día para reconocer a cada hombre y mujer que desde el continente o las islas cumplió con su deber bajo nuestra bandera. La gesta de Malvinas nos enseña que el amor a la patria no es un concepto abstracto, sino un acto de coraje cotidiano. Mantener viva la memoria es nuestra forma de seguir luchando, esta vez con la palabra y el corazón, para que las futuras generaciones nunca olviden que las Malvinas son, fueron y serán argentinas. A mis compañeros, un abrazo fraterno. A los que ya no están, nuestro silencio más respetuoso y nuestra gratitud eterna. Viva la patria”, sentenció.

Una de las postales que compartió el baterista de su participación (Captura de video)

Las palabras del baterista tuvieron un fuerte impacto en la comunidad de seguidores de Kapanga y de la causa Malvinas. Entre los cientos de comentarios que recibió el posteo, se destacó el de su hija Olivia: “Te amo, pa. Sos el más fuerte”, además de una catarata de mensajes de respeto y admiración: “¡Viva la patria!”; “¡Prohibido olvidar!”; “Mis respetos a vos siempre, siempre acompañando la causa Malvinas”; “Gloria y honor a vos y a todos los veteranos de Malvinas”.

Así, Kapanga volvió a demostrar que, más allá de la música y la celebración, la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la patria siguen siendo una prioridad. El homenaje a Maffia es, también, un homenaje a todos los que entregaron todo en la Guerra de Malvinas y un recordatorio de que la memoria es la mejor forma de construir futuro.