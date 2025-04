El desopilante viaje de Jimena Barón a Quequén con su novio y su hijo Momo: “Nos separamos”

A semanas de dar a luz, Jimena Barón y su familia aprovecharon el fin de semana largo de Semana Santa y tomaron el auto para buscar un poco de diversión a solas (Video: Instagram)

Lo que prometía ser un fin de semana largo relajado terminó convirtiéndose en una tragicomedia rutera con discusiones, snacks improvisados, desvíos de agenda y un cierre con ironía incluida. A tan solo diez semanas de dar a luz, Jimena Barón se subió al auto rumbo a Quequén junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, en un viaje que, según ella misma relató en sus redes, dejó de ser una escapada para convertirse en una suerte de maratón familiar con destino a Queuquén.

La cantante, que transita su séptimo mes de embarazo, arrancó su bitácora desde el auto, con una selfie mostrando su panza y la frase: “Adivinen si nos estamos yendo a Quequén”. Pero lo que parecía un viaje tranquilo, pronto se transformó en una serie de eventos desafortunadamente graciosos. O, como ella misma lo definiría: “prófugos”.

Desde el principio, hubo diferencias de expectativas. Mientras Matías imaginaba postales de playa con familia feliz, que Jimena recreó en una edición con todos sonriendo al sol, ella se proyectaba como un elefante marino varado en la arena. “Lo que se imagina Matías y lo que me imagino yo”, escribió en dos historias que desataron risas entre sus seguidores.

Con humor, Jimena desmintió la versión de su pareja respecto al viaje

La tensión aumentó cuando contó cómo fue la logística del viaje: “Estamos comiendo en el auto porque Matías calculó que llegábamos ‘perfecto’ a almorzar en casa con Momo saliendo 12:30 del colegio en Barrio Norte, yendo hasta nuestra casa en Colegiales a almorzar antes de salir puntuales 13:10 a Quequén”. La realidad fue otra: papas fritas en un bowl sobre las piernas, el auto detenido, y una risa resignada. “Algo que por supuesto no iba a pasar en ningún reloj del mundo”, escribió.

Y lo más insólito: todo esto ocurrió después de que, la noche anterior, habían tenido una conversación en la que acordaron posiciones. “Anoche tuvimos la charla de ‘por favor vayamos a Quequén, pero disfrutando, sin correr’”, recordó. Y se preguntó: “¿Por qué no se puede viajar tomando mate, riendo, contemplando el horizonte como si no hubiera un mañana?”. Sus palabras no pasaron desapercibidas por su pareja, quien le replicó esa historia en su propio perfil de Instagram y aseguró que lo hicieron durante todo el trayecto. Pero ella aseguró: “Mentira absoluta. Su termo está roto y el agua estaba tibia, por ende no se tomó mate”.

La artista, fiel a su estilo, lo resumió sin filtros: “Él no quiere ir allá, quiere que vayamos como prófugos. ¿Cuál es la maldita obsesión masculina de ganarle minutos a la ruta? Estoy de siete meses, voy a orinar 12 veces, son 500 kilómetros. No sé si llego en pareja con este tipo. Perdón, hijo”.

A semanas de dar a luz, la cantante y su familia aprovecharon para realizar una escapada a Quequén (Instagram)

Como si el universo conspirara para sumarse a la escena, la radio del auto lanzó una frase que encendió una chispa: “Esos pequeños momentos de éxtasis, como por ejemplo, cuando tenés razón”. La mirada entre ellos fue inmediata. Y ahí nomás arrancó una discusión amistosa sobre quién suele tener razón en la pareja. Las risas no tardaron en llegar.

Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando Barón lanzó, entre seria y divertida: “Él piensa que voy a parir un tamagotchi”. Y reveló un detalle que dejó a todos perplejos: “Nos dieron como fecha probable de parto el 24 de junio y él se anotó que nace el 24 de junio. Estamos todos en pedo o qué”. Palleiro, sin perder la calma, lanzó su defensa: “Todo lo que no está diciendo lo subo a mis redes, el lado B”.

Después de tantas idas y vueltas, la familia llegó a destino. Jimena lo anunció con una última historia, breve pero filosa, que puso el broche de oro al recorrido: “Llegamos chicos, y nos separamos”. De esa manera, la actriz le sacó provecho a su viaje y, fiel a su estilo, mostró el lado divertido de una anécdota que tanto ella como su pareja e hijo recordarán entre carcajadas.