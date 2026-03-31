José María Listorti en los Premios ACE: “El teatro no muere porque el público no lo permite”

José María Listorti junto a su esposa Mónica, en la antesala de los Premios Ace, afirmó que el teatro argentino se mantiene vigente gracias al apoyo constante del público (RSFotos)

En la antesala de los Premios ACE, que entrega la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Argentina y es una de las citas más importantes del teatro argentino, José María Listorti, nominado en la terna Actuación masculina en musical por su trabajo en La Sirenita, se tomó unos minutos para conversar con Teleshow y reflexionar sobre su presente artístico, el impacto de las redes sociales en su trabajo y su vínculo con el público. Entre risas, anécdotas y definiciones tajantes, el actor y conductor dejó en claro que, más allá de las modas o los formatos, el teatro sigue teniendo un lugar irremplazable.

Con la espontaneidad que lo caracteriza, Listorti recordó algunos de sus “pasos de baile famosos” que le imprimió a su personaje de Sebastián en el musical basado en la película de Disney, sugeridos por la coreógrafa María González. “Se había hecho viral porque ella quiso que ponga algunos pasitos míos, por eso hacía el bracito”, explicó. Ese gesto derivó en una catarata de comentarios y memes. “La gente decía ‘el cangrejo Listorti no existe’ o algo así, y entonces se hizo viral”, contó entre risas.

Lejos de incomodarlo, el fenómeno terminó siendo positivo. “Siempre es para bien”, aseguró, aunque admitió que en un primer momento no estaba convencido. “Yo estaba reacio a hacer eso, pero pensé: si quiero hacer algo distinto, no puedo quedarme en lo mismo de siempre”, reflexionó. Finalmente, reconoció el acierto del equipo creativo: “Fue un acierto de la coreógrafa y estuvo muy bien”.

“Fue un acierto de la coreógrafa y estuvo muy bien”, destacó Listorti sobre sus bailes virales como Sebastián, su personaje de La Sirenita

Durante la charla también surgió el tema del humor y los nuevos formatos que circulan en redes. En ese contexto, el nombre de Matías Bottero apareció inevitablemente, así como su popular ciclo de entrevistas con tono ácido. Listorti fue claro al respecto: disfruta ese tipo de contenido, pero no se ve participando. “Me encanta porque lo consumo. Me gusta mucho el humor negro, me gusta todo tipo de humor”, explicó. Sin embargo, marcó un límite: “Pero no iría nunca”.

La negativa no responde a una crítica, sino a una elección personal. De hecho, recordó que Bottero participó de su programa en Blender e intentó convencerlo, tanto al aire como fuera de cámara. “Me insistió, pero le dije que no”, señaló. Su postura se repite en otros formatos de alto impacto mediático, donde prefiere mantenerse como espectador antes que protagonista.

En medio del clima distendido, la conversación viró hacia el teatro y los sueños pendientes. Ante la consigna de elegir con quién le gustaría compartir escenario, Listorti no dudó en mencionar a Lionel Messi, aunque con humor. “Van a decir Messi todos”, comentó, consciente de la obviedad de la respuesta. Sin embargo, el deseo tiene una raíz más profunda: “Yo tuve la fortuna de poder hacer algo con Maradona”, recordó, en referencia a una experiencia que marcó su carrera.

Listorti relató cómo una coreografía, mientras interpretaba Sebastián, el cangrejo de La Sirenita, impulsó su presencia en redes sociales (RS Fotos)

El fútbol, de hecho, ocupa un lugar importante en su vida. Con el Mundial en el horizonte, confirmó que planea viajar para acompañar a la selección argentina. “Voy a ir, por supuesto. Fui a Qatar, así que de cábala tengo que ir”, explicó, entre risas. “Ya tengo todo”, agregó, dando a entender que la decisión está tomada.

Pero si hay un formato que definitivamente descarta es el reality. Consultado sobre la posibilidad de ingresar a Gran Hermano, en línea con lo que hizo recientemente Andrea del Boca, su respuesta fue contundente. “Ni loco”, afirmó sin dudar. Y desarrolló su postura con crudeza: “No entiendo cómo está ahí Andrea del Boca. No lo entiendo”.

Listorti reafirmó su vínculo con el fútbol y anticipó su viaje al próximo Mundial como cábala para apoyar a la selección argentina

Más allá del tono humorístico, su argumento fue claro y visceral. “No hay forma de vivir con 14 personas que no conozco, compartir todo, cocinar para todos. No tiene sentido”, explicó. Si bien reconoció que la propuesta económica puede ser tentadora, dejó en claro que no es suficiente para convencerlo. “Sé que pagan muy bien, pero ni por esa plata lo haría. Salvo que tenga que dar de comer a mi familia”, aclaró. A pesar de su negativa, destacó que es un formato que le gusta como espectador. “Me encanta, lo veo, lo consumo”, señaló, marcando nuevamente la diferencia entre lo que disfruta ver y lo que elige hacer.

Hacia el final de la charla, llegó una de las definiciones más contundentes, en sintonía con el espíritu de los Premios ACE. Al completar la frase “el teatro no muere porque…”, Listorti no dudó: “Porque el público no lo permite”. Así, entre el humor, la autocrítica y la pasión por su oficio, José María Listorti dejó en claro que su camino artístico se construye con coherencia, eligiendo cuidadosamente cada proyecto. Y, sobre todo, con la certeza de que el teatro, lejos de desaparecer, sigue latiendo con fuerza gracias a quienes lo sostienen desde la platea.