La emoción de Isabel Macedo al sorprender a sus hijas con un nuevo integrante para la familia: “Te amo”

Isabel Macedo compartió la llegada de Molly, la nueva perrita de la familia, y la reacción de sus hijas (Instagram)

En estos días, la casa de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se llenó de nuevas emociones y ternura con la llegada de Molly, la flamante integrante de la familia. La actriz y el exgobernador celebran una etapa de alegría compartida junto a sus hijas, Belita y Julia, que recibieron con entusiasmo a la cachorra de raza Pointer. La incorporación de Molly no solo renovó la energía del hogar, sino que confirmó el amor por los animales que caracteriza a la familia y sumó un capítulo entrañable al día a día de los Macedo-Urtubey.

Isabel, siempre activa en redes sociales, eligió compartir con sus seguidores el emotivo momento del encuentro. En el video que publicó, puede verse cómo la actriz sorprende a sus hijas al presentarles a la nueva mascota. La escena es puro encanto: las nenas, entre risas y gritos de alegría, juegan, corren y miman a la perrita en el jardín, dándole una bienvenida llena de caricias y abrazos. El clima se completa con la emoción de la propia Macedo, que no puede evitar las lágrimas y la risa al ver la reacción de sus hijas.

“Hola, mi amor. Ahora sí llegó el momento de conocer a toda tu familia. Cierren los ojos”, dice Isabel en el video antes de revelar la sorpresa. “¡Es un perro! Cuidado, que es un perro de verdad...”, responde Belita, entre asombro y ternura. La nena, fascinada, sigue: “Me dio besitos. Vení, te vamos a mostrar toda la casa”. La alegría de la pequeña es contagiosa: “Te amo”, le dijo a la perrita, y terminó emocionada con una gran sonrisa en su rostro: “¡Qué alegría!”.

Julia y Belita expresaron su emoción ante la llegada de Molly

La llegada de Molly no solo impactó a las niñas, sino también al resto de la familia. La cachorra fue presentada oficialmente a su papá, Juan Manuel, y a su propia madre, quienes la recibieron con el mismo entusiasmo. Incluso se registró el momento en que la Pointer tomó su primera siesta y jugó con su primer peluche, sellando así su adaptación al nuevo hogar. “Molly, todo el amor que tenemos es para vos, bebé”, escribió Isabel al comienzo de la publicación, dejando en claro el lugar especial que la mascota ya ocupa en la familia.

El video y las fotos de la bienvenida generaron una ola de mensajes llenos de cariño entre sus seguidores. El propio Urtubey no dudó en sumarse a la movida virtual y comentó: “Molly, te amo. Se agranda la familia… Milo, Cachita, Trancas, Rosibella… y los que vendrán”, haciendo referencia a las otras mascotas que forman parte del clan Macedo-Urtubey. Los comentarios de los fans tampoco tardaron en llegar. “Bienvenida Molly”; “Es una preciosura”; “Me muero con la felicidad de las nenas”; “Me dan mucha ternura”; “Lo van a disfrutar mucho las chiquitas”, fueron solo algunos de los mensajes destacados ante el recibimiento que tuvo la pequeña perrita tanto con las pequeñas como con la propia Isabel y Juan Manuel, quienes la llenaron de caricias y cuidados.

La pequeña cachora jugando con sus dueños en el patio del hogar (Instagram)

La secuencia de la llegada de Molly, con las emociones a flor de piel y la reacción genuina de Belita y Julia, conmovió a quienes siguen de cerca la vida cotidiana de Isabel. La actriz, que suele mostrar en sus redes los pequeños grandes momentos familiares, eligió esta vez hacer foco en la alegría compartida y la importancia de criar a los chicos rodeados de afecto y respeto por los animales.

Así, la familia Macedo-Urtubey sigue creciendo, y Molly ya se ganó un lugar especial entre risas, caricias y sueños compartidos. Una historia que, seguramente, seguirá sumando anécdotas y momentos felices en el día a día del hogar.