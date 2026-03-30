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Ian Lucas habló sobre sus próximos proyectos en México lejos de Evangelina Anderson: “Es un caso cerrado”

El ganador de Masterchef Celebrity manifestó su cansancio ante las preguntas sobre su relación con la modelo y dejó un rotundo mensaje: “Pasar de página”

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Ian Lucas en Infama, Evangelina Anderson, caso cerrado

El ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, se mostró categórico al definir el vínculo con Evangelina Anderson como un “caso cerrado” y manifestó su deseo de “pasar de página”.

El joven explicó en el programa Infama, que conduce Marcela Tauro, que no ve posibilidades de reconciliación porque considera esa etapa de su vida completamente superada. Señaló que desde diciembre, cuando terminó la relación, su interés pasa por empezar una nueva vida amorosa lejos del mundo mediático y remarcó que se siente agotado por las constantes preguntas sobre la modelo.

Durante la entrevista, el influencer fue consultado acerca de la molestia que siente al recibir preguntas sobre Evangelina. “Del 1 al 10″, le consultaron y él respondió de manera contundente y entre risas: “¡Cien! “Hay un montón de cosas lindas para hablar, pero eso ya está”.

Acto seguido, Ian expresó su intención de “reiniciar su vida amorosa, pero con alguien que no sea del ambiente porque fue muy intenso”.

Consultado sobre la posibilidad de compartir proyectos laborales en el futuro, el joven mostró disposición: “Nunca dejaría a nadie sin trabajo”. Estableció una distinción clara entre lo profesional y lo sentimental, precisando que su determinación de cerrar el vínculo amoroso es definitiva.

Respecto a una posible colaboración en el trabajo, Lucas indicó que no descarta la opción, aunque aseguró que cualquier conexión entre ambos quedaría limitada al ámbito laboral. No tiene planes de reconciliación y se muestra abierto solo a la idea de coincidir en espacios profesionales si surge la oportunidad.

Ian Lucas, el gran ganador de Masterchef

Ian Lucas reaccionó en vivo á su consagración en Masterchef en el streaming de Telefe

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity modificó las reglas de la final televisiva en Argentina con una maniobra técnica que implicó registrar dos desenlaces diferenciados, uno para Ian Lucas y otro para Sofía Gonet, manteniendo en secreto la elección auténtica hasta la transmisión en directo vía streaming de Telefe. La estrategia, pensada para evitar filtraciones sobre el resultado, solo entregó el veredicto definitivo a un círculo reducido de la producción antes de su emisión.

Ambos finalistas se sometieron a la grabación de la consagración, pero ninguno tenía acceso anticipado al nombre que daría el jurado compuesto por figuras del formato. Esto permitió que la reacción y la emoción de Lucas, finalmente campeón, se produjeran en el ámbito digital, afuera de los sets tradicionales. El stream emitido simultáneamente capturó el instante exacto en que el youtuber procesó la noticia junto a Grego Rosello, China Ansa, Nati Jota y la propia La Reini.

Un hombre de cabello castaño y con tatuajes, Ian Lucas, se inclina sobre una mesa cubriendo su rostro, con confeti cayendo a su alrededor y un micrófono cerca
Ian Lucas reaccionó en vivo á su consagración en Masterchef en el streaming de Telefe

En el caso de Ian Lucas, la escena de consagración sucedió lejos de las cámaras del estudio principal. La transmisión vía stream permitió observar la respuesta sin filtros del ganador tras el anuncio de Damián Betular: Lucas interrumpió la conversación, bajó la cabeza sobre la mesa y festejó con el puño cerrado, mientras la finalista, en un gesto deportivo, se acercó a felicitarlo.

La disciplina de Ian Lucas para ganar el reality

El recorrido de Ian Lucas durante la temporada marcó una diferencia técnica y narrativa con respecto a participaciones previas en el reality. Desde su debut, el youtuber exhibió un enfoque minucioso y una búsqueda sistemática de mejora en procesos, sabores y presentaciones. Tanto miembros del jurado como competidores destacaron su disciplina y la forma en que integró técnicas nuevas para ajustar sus resultados en cada gala de eliminación.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet
Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

La evolución de Lucas no se limitó a la destreza culinaria: el proceso incluyó la capacidad de aprender del error y de adaptar sus estrategias, lo que consolidó una performance estable hasta la definición. En la final, decidió apostar por un menú donde privilegió elementos con significación familiar y personal, resignificando los sabores de su infancia y transformándolos en alta cocina. Esta orientación fue considerada clave en la valoración del jurado al momento de definir al campeón.

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