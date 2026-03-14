Teleshow

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

La modelo compartió en sus redes sociales la intimidad de su apacible noche de viernes mientras el youtuber festejaba sus 27 años

Guardar
Evangelina Anderson mostró que hizo
Evangelina Anderson mostró que hizo mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños número 27 (Instagram)

Mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños número 27, Evangelina Anderson buscó refugio tras una de las semanas más mediáticas y turbulentas de los últimos tiempos. El revuelo entre ambos —con rumores de romance, negaciones públicas, una foto besándose filtrada, comunicados cruzados y lágrimas en televisión— convirtió su vínculo en tema de conversación nacional y generó un revuelo mediático que recién ahora comienza a bajar.

Con el foco aún sobre ella, Evangelina mostró cómo eligió transitar el regreso a la calma. En una de las imágenes que compartió en redes, la modelo posó en el ascensor de Telefe luciendo un look relajado en tonos marrones: pantalón recto, top asimétrico y gafas oscuras. En la mano, llevaba un bolso y un osito de peluche, detalle que sumó un guiño de ternura y alusión al cuidado familiar, en medio de la vorágine mediática. La escena transmite una actitud de fortaleza y autocuidado, lista para enfrentar una jornada laboral tras el escándalo.

Evangelina se refugió en el
Evangelina se refugió en el trabajo mientras Ian se preparaba para celebrar su cumpleaños
Emma fue la encargada de
Emma fue la encargada de compartir la foto con su mamá, de su viernes por la noche (Instagram)

Sin embargo, el verdadero refugio de Evangelina se reflejó en una postal mucho más íntima: recostada en la cama junto a su hija Emma, ambas sonrientes y abrazadas, con el mismo osito de peluche como compañero inseparable. La foto, publicada por su hija con la palabra “Mamá” y un corazón, transmite serenidad, conexión y la idea de que, más allá del ruido externo, el amor familiar es el espacio donde todo vuelve a su lugar. La mañana la encontró en el mismo plan: acompañando a su hija menor al colegio y compartiendo su cotidianeidad.

Así, Evangelina Anderson dejó en claro que, tras la tormenta mediática, elige la calidez de su hogar, el contacto con sus hijos y los pequeños rituales cotidianos como verdadero refugio para recomponerse y seguir adelante. En contraste con la exposición y el debate público, la modelo apostó por la contención, el afecto y la vida familiar para volver a la calma.

A días de que comenzara este escándalo, Ian decidió irse de viaje por trabajo a México, por lo que no estuvo presente para ver el desenlace del descargo que hizo en redes sociales. Tras una semana alejado de toda la problemática, con la espuma más baja Lucas regresó y habló con la prensa por primera vez.

Ante las cámaras de Puro Show (El Trece), el influencer dio su visión de la situación y de su decisión de dar por terminado el asunto. “No iba a hablar más del tema. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando, nombrando y nombrando”, explicó.

Breve descripción: Tras su descargo en redes sociales y días fuera del país, el influencer se pronunció (Video: Puro Show- El Trece)

Consultado sobre si alguna vez pensó que podía formarse una pareja, Lucas fue claro: “En ningún momento planteé que se blanquee algo. Estaba tranquilo, no iba a hablar más del tema. Volvieron a nombrarme en un programa, en otro, en otro, la otra persona y lo que dije siempre es no quiero quedar como un boludo”.

El influencer reconoció que había una relación con Anderson más allá de la amistad, pero aclaró: “En ningún momento de mi parte salió blanquearlo. Es más, en ningún momento me sumó en nada a mí. Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia, subía una foto; en ningún momento fue de mi parte y después me hace quedar como un boludo...”, insistió.

Ian cerró la nota dejando claro que considera que Eva es una buena persona, y que él quiere dejar el tema atrás y enfocarse en su carrera: “Eso me está restando en todo a mí. Yo tengo mi carrera, mis cosas, me fui a México a trabajar. No tengo que nombrar a alguien para ser relevante. Estoy tranquilo yo”. Y, aunque reconoció que le dolió el desenlace, volvió a insistir en su postura: “Siguen hablando de mí. Yo dije que no iba a hablar más. Tampoco quiero quedar como un boludo. Si me nombran en uno, dos, tres programas, tengo que salir a decir algo, aunque sea, pero ahora ya está, me voy a dormir”.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonIan LucasMasterChef CelebrityMasterChef

Últimas Noticias

Bikini, relax y accesorios de lujo: el estilo de Wanda Nara en su escapada romántica a Maldivas

La empresaria sigue disfrutando de la isla junto a Martín Migueles y mostró la intimidad de su mini luna de miel

Bikini, relax y accesorios de

La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington en la popular serie, se lució con su proyecto musical y se sorprendió con el fervor del público

La conexión especial de Djo

Las lágrimas de Andrea del Boca al recordar la última charla con su padre: “Estoy muy sensible, lo extraño”

Días antes de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Nicolás, la actriz se abrió a sus compañeros de Gran Hermano y reveló las palabras que le dijo antes de partir

Las lágrimas de Andrea del

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Luego de ir juntas al teatro a ver Company, las conductoras se preparan para un nuevo doblete televisivo. Espectáculo, música e historias de vida que ya son un clásico

Quiénes son los invitados de

Danny Ocean brilló en Lollapalooza Argentina: su amor por Buenos Aires y la versión de un tema de La Mosca

El artista venezolano habló con Teleshow y confesó su fascinación con la ciudad. Un rato después, puso a todos a bailar con su carisma y energía

Danny Ocean brilló en Lollapalooza
DEPORTES
Gran gol y asistencia de

Gran gol y asistencia de chilena: el show del Diablito Echeverri en la victoria del Girona ante Athletic Bilbao

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

El impresionante remate teledirigido de Nahuel Molina que se clavó en el ángulo en el partido entre Atlético Madrid y Getafe

El divertido intercambio entre Colapinto y Briatore después del fuerte respaldo por su actuación en el GP de China

TELESHOW
Bikini, relax y accesorios de

Bikini, relax y accesorios de lujo: el estilo de Wanda Nara en su escapada romántica a Maldivas

La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

Las lágrimas de Andrea del Boca al recordar la última charla con su padre: “Estoy muy sensible, lo extraño”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Danny Ocean brilló en Lollapalooza Argentina: su amor por Buenos Aires y la versión de un tema de La Mosca

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán advirtió

El régimen de Irán advirtió que Ucrania se convirtió en un “objetivo legítimo” por enviar a sus expertos en drones a Medio Oriente

El misterio del tacto: cómo la piel transforma el roce en mensajes para el cerebro

Una tormenta invernal amenaza a más de 20 millones de personas en Estados Unidos con nieve de hasta 60 centímetros

El gobierno japonés entrega tres ambulancias a la Cruz Verde Salvadoreña

Claves del pensamiento de Jürgen Habermas, uno de los grandes intelectuales del siglo XX