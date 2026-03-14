El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

Evangelina Anderson mostró que hizo mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños número 27 (Instagram)

Mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños número 27, Evangelina Anderson buscó refugio tras una de las semanas más mediáticas y turbulentas de los últimos tiempos. El revuelo entre ambos —con rumores de romance, negaciones públicas, una foto besándose filtrada, comunicados cruzados y lágrimas en televisión— convirtió su vínculo en tema de conversación nacional y generó un revuelo mediático que recién ahora comienza a bajar.

Con el foco aún sobre ella, Evangelina mostró cómo eligió transitar el regreso a la calma. En una de las imágenes que compartió en redes, la modelo posó en el ascensor de Telefe luciendo un look relajado en tonos marrones: pantalón recto, top asimétrico y gafas oscuras. En la mano, llevaba un bolso y un osito de peluche, detalle que sumó un guiño de ternura y alusión al cuidado familiar, en medio de la vorágine mediática. La escena transmite una actitud de fortaleza y autocuidado, lista para enfrentar una jornada laboral tras el escándalo.

Evangelina se refugió en el trabajo mientras Ian se preparaba para celebrar su cumpleaños

Emma fue la encargada de compartir la foto con su mamá, de su viernes por la noche (Instagram)

Sin embargo, el verdadero refugio de Evangelina se reflejó en una postal mucho más íntima: recostada en la cama junto a su hija Emma, ambas sonrientes y abrazadas, con el mismo osito de peluche como compañero inseparable. La foto, publicada por su hija con la palabra “Mamá” y un corazón, transmite serenidad, conexión y la idea de que, más allá del ruido externo, el amor familiar es el espacio donde todo vuelve a su lugar. La mañana la encontró en el mismo plan: acompañando a su hija menor al colegio y compartiendo su cotidianeidad.

Así, Evangelina Anderson dejó en claro que, tras la tormenta mediática, elige la calidez de su hogar, el contacto con sus hijos y los pequeños rituales cotidianos como verdadero refugio para recomponerse y seguir adelante. En contraste con la exposición y el debate público, la modelo apostó por la contención, el afecto y la vida familiar para volver a la calma.

A días de que comenzara este escándalo, Ian decidió irse de viaje por trabajo a México, por lo que no estuvo presente para ver el desenlace del descargo que hizo en redes sociales. Tras una semana alejado de toda la problemática, con la espuma más baja Lucas regresó y habló con la prensa por primera vez.

Ante las cámaras de Puro Show (El Trece), el influencer dio su visión de la situación y de su decisión de dar por terminado el asunto. “No iba a hablar más del tema. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando, nombrando y nombrando”, explicó.

Breve descripción: Tras su descargo en redes sociales y días fuera del país, el influencer se pronunció (Video: Puro Show- El Trece)

Consultado sobre si alguna vez pensó que podía formarse una pareja, Lucas fue claro: “En ningún momento planteé que se blanquee algo. Estaba tranquilo, no iba a hablar más del tema. Volvieron a nombrarme en un programa, en otro, en otro, la otra persona y lo que dije siempre es no quiero quedar como un boludo”.

El influencer reconoció que había una relación con Anderson más allá de la amistad, pero aclaró: “En ningún momento de mi parte salió blanquearlo. Es más, en ningún momento me sumó en nada a mí. Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia, subía una foto; en ningún momento fue de mi parte y después me hace quedar como un boludo...”, insistió.

Ian cerró la nota dejando claro que considera que Eva es una buena persona, y que él quiere dejar el tema atrás y enfocarse en su carrera: “Eso me está restando en todo a mí. Yo tengo mi carrera, mis cosas, me fui a México a trabajar. No tengo que nombrar a alguien para ser relevante. Estoy tranquilo yo”. Y, aunque reconoció que le dolió el desenlace, volvió a insistir en su postura: “Siguen hablando de mí. Yo dije que no iba a hablar más. Tampoco quiero quedar como un boludo. Si me nombran en uno, dos, tres programas, tengo que salir a decir algo, aunque sea, pero ahora ya está, me voy a dormir”.