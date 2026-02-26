Las integrantes de Bandana revelaron el verdadero motivo de su separación: “Un oráculo chino”

Durante una entrevista en OLGA, la banda contó por qué tomó la decisión de separarse (Video: Instagram)

A más de dos décadas del fenómeno que marcó a una generación, las integrantes de Bandana sorprendieron al contar el detrás de escena de su separación en 2004. En medio de la preparación para sus shows del 6 y 7 de marzo en el Teatro Gran Rex, el grupo visitó el streaming Sería Increíble (OLGA) y abrió una puerta que hasta ahora permanecía entreabierta: la disolución no solo tuvo que ver con el desgaste y la presión, sino también con una señal “mística” que llegó a través del I Ching.

Durante la charla con Nati Jota, la conversación derivó en una confesión inesperada. Ante la consulta sobre si habían hecho terapia en algún momento de la banda, Lourdes Fernández respondió sin rodeos: “Sí, gracias a Dios”. A partir de ahí, Virginia da Cunha profundizó en el proceso que atravesaron como grupo. “Una psicología muy integrativa, de muchas disciplinas. Muy capa. Usábamos el I Ching. Así fue como la banda se termina disolviendo, después de una tirada de I Ching y sale un hexagrama”, reveló.

La reacción en el estudio fue inmediata. “¿Es un oráculo?”, preguntó la conductora. “Es un oráculo chino”, confirmó Virginia. Y ante la repregunta directa —“¿Y el oráculo dijo que se tenían que separar y se separaron?”— la respuesta fue contundente: “Ajam, sí”. La escena puede sonar insólita para quienes recuerdan el furor de comienzos de los 2000, cuando el grupo surgido de Popstars dominaba rankings, tapas de revistas y escenarios multitudinarios. Pero, según contaron, la decisión no fue impulsiva ni caprichosa. “Igual estábamos todas muy al límite en ese momento”, aclaró Lourdes, dejando en claro que la consulta al oráculo funcionó como confirmación de algo que ya venía gestándose.

Las integrantes de Bandana revelaron que la separación del grupo en 2004 estuvo influenciada por una tirada del I Ching, un oráculo chino (Instagram)

El desgaste era físico y emocional. Valeria Gastaldi fue directa: “Para mí estábamos cansadas”. Virginia sumó una descripción cruda de la rutina que vivían: “Sentís que estás mintiendo. Tenés que poner cara de diva arriba de un yate en Miami cuando no dormiste, no desayunaste y no vas al baño hace una semana. Eran muchas cosas que no coincidían”. La ansiedad, la falta de descanso y la exigencia constante eran parte de una maquinaria que no daba tregua.

El contexto familiar tampoco ayudaba. “Era una situación particular. Piensen que nuestras familias nos decían: ‘¿Cómo te vas a bajar de esto? ¡¿Cómo?!’”, recordó Lourdes. La pregunta, cargada de incredulidad, era lógica: estaban en la cima del éxito. Sin embargo, la cantante sostuvo que la decisión fue, ante todo, un acto de coherencia. “Por respeto al público, creo que todas tomamos la decisión correcta. Nos daban mucho amor como para andar chamuyando”, expresó.

Con el paso del tiempo, las ex Bandana reflexionaron sobre la posibilidad de una pausa en vez de la disolución definitiva en 2004

Con el paso del tiempo, la mirada se volvió más reflexiva. “Con el diario del lunes uno dice: ‘Bueno, podríamos haber frenado un año y seguir’”, reconoció Valeria. La pausa como alternativa aparece ahora como una posibilidad que en ese entonces no lograron visualizar. “Se puede hacer eso, pero en ese momento la salida fue esa y no vimos otras alternativas”, agregó.

Pero, ¿qué es exactamente un hexagrama y por qué tuvo tanto peso en la decisión? El I Ching (también conocido como el “Libro de las Mutaciones”) es un antiguo sistema filosófico y oracular chino basado en 64 combinaciones posibles de seis líneas continuas y cortadas, que representan la interacción de las energías Yin y Yang. Cada una de esas figuras, llamadas hexagramas, simboliza una situación y ofrece una interpretación sobre el presente o el rumbo a seguir.

En el caso de Bandana, la tirada funcionó como una señal simbólica. No se trató, según dieron a entender, de una orden mágica que determinó el final, sino de una confirmación espiritual de un ciclo que sentían agotado. El hexagrama fue la señal. La decisión, profundamente humana.