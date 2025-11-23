Teleshow

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi se reúnen en Moscú este domingo y calientan motores con videos, mensajes y recuerdos para los fanáticos que esperan su vuelta

A horas de dar su show de regreso, las integrantes de Bandana mostraron qué hicieron en las horas previas (Instagram)

La nostalgia, la emoción y el poder femenino volverán a adueñarse de la noche porteña este domingo. A casi 25 años del surgimiento del fenómeno pop que marcó a una generación, las Bandana se preparan para un regreso tan esperado como especial. Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha volverán a compartir música, escenario y energía en la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz en el icónico boliche Moscú de Avenida Costanera. La cita, reservada para el público mayor de 35 años como indica el nombre del evento, es uno de los shows más comentados desde su confirmación, por lo que las integrantes del grupo se vienen preparando hace tiempo.

A tan solo horas de volver a subirse al escenario, los preparativos y la ansiedad copan las redes sociales de las Bandana, que eligieron compartir con sus seguidores no solo la previa, sino también el backstage del gran regreso. Lourdes fue la primera en mostrar su entusiasmo: desde un hotel en Palermo, publicó un video entre las risas y el trajín de la mañana, cuando fue sorprendida por su equipo mientras aún dormía. “Con… de tu madre, ¿vamos a tocar?”, gritó entre insultos y carcajadas, ironizando sobre la calma inexistente antes del show. Fiel a su humor, tiró un inesperado sticker de censura tras aparecer en remera y ropa interior, y sentenció: “Una que se levanta tranqui”.

La cuenta regresiva siguió con un segundo video de Lowrdez siendo peinada y lookeada por su equipo de estilistas. “¡Es hoy, es hoy, es hoy!”, repetía, mientras la planchita corría por su melena y la actitud de fiesta ya era imparable. Entre maquillaje, brillos y gritos, el clima de backstage dejó en claro que la energía arriba del escenario empezaba mucho antes de la noche.

Lissa Vera compartió el deseo
Lissa Vera compartió el deseo de una fan por recrear las fotos que tienen con las integrantes del grupo

Valeria, por su parte, dejó espiar parte de los ensayos generales. En su cuenta, replicó un video del productor Fer Haidar, mostrando a las cuatro Bandana con micrófono en mano, ensayando coreografías y repasando las canciones que retumbarán en Moscú. “Es hoy. Y todo es felicidad”, celebraban, abrazando el vértigo de volver. Valeria también subió imágenes de su llegada a Buenos Aires, y registró el instante de reencuentro con sus compañeras y la emoción que eso implica tras años de caminos, proyectos y reencuentros intermitentes.

Lissa eligió sumar el costado interactivo con los seguidores: compartió una historia que le mandó una fan donde se la ve junto a la banda en dos momentos históricos, en este caso una foto de 2003 y otra de 2016, e invitó a los fans a ayudar a recrear esa imagen con las Bandana actuales. El gesto tierno y la réplica en sus historias sumaron complicidad y expectativa de cara al evento.

Por su parte, Virginia da
Por su parte, Virginia da Cunha optó por sacar su lado poético para referirse al inminente regreso de la banda (Instagram)

La cuota poética y espiritual llegó de la mano de Virginia, que subió un texto inspirado en el hit “Hoy empieza”, reflejando la vibra de hermandad y magia que promete la noche. “Nuestras guías lo dijeron: sabemos por qué estamos aquí. Somos niñas, somos juego, somos una ronda para compartir. Somos magas, somos calma, somos la sabiduría que encontramos allí… La misión se encuentra aquí: aquí en la calma, aquí en el alma, aquí en agradecer por decirme que sí”, compartió, sumando mística y emoción.

Si bien este momento ha sido anhelado por sus seguidores hace tiempo, el contexto del reencuentro llega marcado por recientes rumores de tensión dentro del grupo, sobre todo tras el episodio de violencia que vivió Fernández con su expareja. En aquel momento, Vera tomó la decisión de radicar la denuncia contra el empresario, lo que sumó rumores y comentarios sobre el vínculo actual en la banda. Sin embargo, la felicidad y el compañerismo que muestran en cada publicación dejan en claro que, más allá de las diferencias, hoy están unidas por la música y el deseo genuino de compartir su historia, celebrando con quienes crecieron y fueron parte del universo Bandana.

Este domingo, la apuesta será a la nostalgia, el reencuentro y la energía pop de siempre. Fanáticos y nuevas generaciones se darán cita bajo las luces del boliche para bailar, cantar y revivir por una noche la magia de una banda que marcó una época y que sigue generando emoción cada vez que pisa un escenario.

