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Terciopelo y tonos marrones: el estilismo otoñal de Juana Viale que marcó tendencia en su mesa de los domingos

Con un look relajado y elegante, la conductora mostró cómo combinar moda argentina y estilismo de autor para recibir a sus invitados

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Para un nuevo almuerzo dominical, Juana Viale se decidió por un vestuario canchero (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a ser el centro de todas las miradas este domingo al darle inicio a una nueva edición de Almorzando con Juana, el clásico de El Trece que la tiene como gran protagonista. En el arranque de la temporada otoñal y aprovechando el fin de semana largo, la conductora deslumbró en la pantalla con su carisma inconfundible y un look que marcó tendencia, reafirmando su sello personal y su espíritu innovador frente a la mesa más icónica de la televisión argentina.

La apertura del programa fue fiel a su estilo: espontánea, vibrante y cercana al público. Entre aplausos, Juana saludó a los televidentes con su clásico “¡Hola, hola!”, agradeció la compañía de cada domingo y, con humor, se refirió a la falta de noticias deportivas. “No tengo nada para decir porque alguien alguna vez dijo: ‘Solo sé que no sé nada’. Así que no tenemos noticias deportivas, pero siempre son buenas y son positivas y qué lindo madrugar con la tele para ver a Colapinto”, lanzó, haciendo referencia al piloto argentino que corre en la Fórmula 1.

La conductora no tardó en poner el foco en su look, uno de los momentos esperados por los seguidores del programa y los fanáticos de la moda. “Miren qué bonito este conjunto de top y pantalón. Es de terciopelo marrón color chocolate. Los zapatitos también son divinos. Muy bonitos. Me encantan. Porque ya empezó el otoño, más fresquito, tenemos terciopelo, pero tampoco hace tanto, porque salís y hacen 600 grados de humedad”, relató Juana, mostrando su costado más fresco y natural.

El look en tonos marrones que eligió Juana Viale para este domingo (Instagram)
El look en tonos marrones que eligió Juana Viale para este domingo (Instagram)

Y, al referirse al trabajo que realizó su equipo para completar el look, sumó: “Por suerte a mí con la humedad me crece el pelo, por suerte, mirá, ¡venga la humedad! Me peinó Juan Fojo y me maquilló Cris Sepúlveda, que todo en composición chocolatosa que tenemos hoy”.

El outfit, cómodo y sofisticado, fue elegido especialmente para el clima otoñal y marcó un cambio respecto de la emisión anterior, en la que había apostado por el blanco y el encaje. El domingo pasado, Juana había optado por un pantalón de terciopelo negro combinado con una camisola de encaje, mangas raglán y cuello abrochado por detrás. “Es que no es ni muy abrigado ni muy veraniego, pero estamos en el punto medio. Me encantan los pantalones, así que aprovecho y me clavo los lompas”, contó en esa ocasión, mostrando su preferencia por prendas versátiles y de calidad.

El estilismo de Juana se completó con detalles que no pasaron inadvertidos. “Me peinó Juan Fojo, por supuesto. ¿Qué es lo que hizo acá? Lío, lío hizo. Trenzas y más trenzas, todas enmarañadas en mi cabeza, que quedaron divinas. Me encantan. No sé si las ven desde su casa. Yo no las veía frente al espejo, pero parece que se ven muy lindas”, describió la conductora, destacando el trabajo de su estilista y la apuesta por un peinado que suma modernidad y movimiento. Para el maquillaje, Juana volvió a elegir a Cris Sepúlveda, quien aportó un toque de color con detalles rojos en los labios y los pómulos, resaltando su rostro y complementando con el outfit chocolate.

Para su programa dominical, Juana Viale optó por un jugado look de dos piezas y un recogido con trenzas (Almorzando con Juana – El Trece)

Viale volvió a mostrar que la moda puede ser un juego y una declaración de intenciones. Sus looks, elegidos con criterio y personalidad, marcan tendencia y se convierten en inspiración para quienes buscan ideas frescas para la nueva temporada. La conductora, lejos de quedarse en lo superficial, transforma la elección de cada prenda en una oportunidad para conectar con los televidentes y compartir anécdotas, opiniones y detalles de su vida cotidiana.

Así, cada domingo, la mesa de Juana se convierte en una pasarela de estilo, pero también en un espacio donde la conductora se permite mostrar su costado más humano, reírse de sí misma y disfrutar de la compañía de sus invitados y del público. El otoño y el fin de semana largo fueron la excusa perfecta para renovar el look, compartir detalles y anticipar una temporada en la que la moda y la televisión volverán a ir de la mano, con Juana Viale como gran protagonista.

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