Terciopelo, encaje y trenzas: así fue el look otoñal de Juana Viale en la mesa de su programa

Para su programa dominical, Juana Viale optó por un jugado look de dos piezas y un recogido con trenzas (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a encender la pantalla de los domingos y demostró, una vez más, que el clásico de El Trece lleva su impronta a flor de piel. Con esta nueva edición de Almorzando con Juana, la conductora reafirmó su lugar al frente de la mesa más emblemática de la televisión, combinando su carisma natural y ese toque fashionista que ya es marca registrada. Aprovechando el arranque del otoño y el fin de semana largo, Juana sorprendió con un look renovado y compartió los detalles de su outfit en cámara, marcando tendencia y dando la bienvenida a una nueva temporada que promete novedades y mucho estilo.

Fiel a su costumbre, Juana apostó por una marca argentina para vestirse y recibir a sus invitados en una tarde especial. “Hola, ¿cómo están en sus casas? Feliz domingo, otro domingo más. Fin de semana extra largo que tenemos. Así que empezó el otoño, empezaron a caer las primeras hojitas. Ya está bajando la temperatura, empieza a caer la lluvia, los días son más cortos. Es espectacular este domingo para estar sentadito ahí viéndonos, que tenemos un programa superrecargado con todo de todo de todo. Pero antes, a lo importante, a la frivolidad, a lo que más nos gusta. ¿Qué tengo puesto? Qué blusita, nena”, exclamó Juana en la apertura del programa, fiel a su costumbre de compartir con el público los detalles de su outfit.

En esta ocasión, la conductora eligió un pantalón de terciopelo negro combinado con una camisola de encaje, con mangas raglán y cuello medio abrochado por detrás. “Es que no es ni muy abrigado ni muy veraniego, pero estamos en el punto medio. Me encantan los pantalones, así que aprovecho y me clavo los lompas”, relató Juana. El estilismo, diferente a sus elecciones habituales, marcó un quiebre con las emisiones anteriores, donde venía apostando por los diseños de Gino Bogani, su histórico referente de confianza.

El look completo de Juana Viale para el almuerzo de este domingo (Instagram)

El estilismo de Juana se completó con detalles que no pasaron desapercibidos. “Y me peinó Juan Fojo, por supuesto. ¿Qué es lo que hizo acá? Lío, lío hizo. Trenzas y más trenzas, todas enmarañadas en mi cabeza, que quedaron divinas. Me encantan. No sé si las ven desde su casa. Yo no las veía frente al espejo, pero parece que se ven muy lindas”, describió la conductora, resaltando el trabajo de su estilista. “Y me maquilló Cris Sepúlveda e hizo unos detalles rojos”, sumando un toque de color que resaltó su rostro y complementó el look.

El cambio de look no pasó desapercibido, sobre todo porque la semana pasada también había optado por la misma marca local. En esa ocasión, la conductora se despidió de los vestidos de gala y de los monos largos que la caracterizaban en otras emisiones, y adoptó un estilo más canchero e informal, ideal para la transición de estación. “Hola, ¿Cómo están en sus casas? Feliz domingo para todos, día hermoso y maravilloso. Y estamos acá otra vez nosotros en el encuentro. Miren mi lookete, muy lindo, muy fresco, muy espectacular. Tengo un conjunto de sastrería de terciopelo y una camisita... Estoy como que no hace ni frío ni calor. Al solcito te morís y en la sombra, fresquete. Así que una camisita cien por ciento de seda, muy lindo, una gema”, compartió con su característico humor y cercanía.

La espontaneidad y el humor de Juana también se reflejaron en su forma de contar la rutina de preparación previa al programa. “Me peinó Juan Fojo, que me hizo unas ondas sirena. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que hoy hicimos una cosita muy clean, muy fresca, pestañitas, tuki, tuki. Viste cuando no tenés tiempo. No sé por qué será si yo llego tan temprano al trabajo...”, bromeó, reforzando la complicidad con la audiencia y la naturalidad con la que encara cada emisión.

Juana Viale decidió apostar por un outfit canchero y moderno para la nueva emisión de su ciclo (Almorzando con Juana – El Trece)

La elección de una marca argentina para vestirse y la apuesta por la moda nacional no es casualidad en Juana. En las últimas temporadas, la conductora se ha destacado por impulsar a diseñadores y marcas locales, eligiendo piezas únicas y apostando por la creatividad argentina en cada una de sus apariciones. Este compromiso con lo local la posiciona como referente de estilo y tendencia, y suma un valor diferencial a cada emisión dominical.

Así, entre saludos, risas y estilo, Viale volvió a demostrar por qué Almorzando con Juana sigue siendo un clásico del domingo. La moda, la frescura y la impronta personal de la conductora convierten cada programa en un verdadero encuentro con la audiencia, donde el look es apenas el punto de partida para una tarde de buena compañía, charlas y actualidad. Y, como cada semana, Juana volvió a marcar tendencia.