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Sabrina Rojas habló por primera vez de su relación con José Chatruc: “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”

La conductora se animó a referirse públicamente sobre el vínculo con el exfutbolista, tras semanas de rumores y especulaciones por sus frecuentes encuentros y cenas compartidas

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Sabrina Rojas habló sobre su relación con Pepe Chatruc (Video: Para Ti)

Sabrina Rojas y José Pepe Chatruc se convirtieron en el centro de las miradas luego de que una imagen juntos en un restaurante de San Isidro circulara por redes sociales y medios. La fotografía, tomada durante una cena, alcanzó tal repercusión que varios programas de espectáculos buscaron desentrañar el verdadero vínculo entre la actriz y el exfutbolista. Los rumores de romance crecieron y las especulaciones sobre la cercanía entre ambos sumaron voces y versiones en distintos espacios, mientras la expectativa por una confirmación no hacía más que aumentar.

En este contexto, Sabrina Rojas habló del tema en el ciclo Protagonistas, de Para Ti, y puso en palabras lo que hasta ese momento solo generaba conjeturas. En diálogo con Priscila Crivocapich, la actriz fue sincera sobre su situación sentimental y sobre la relación que mantiene con Chatruc. “Hoy te puedo decir que estoy sola realmente. Con Pepe es raro todo porque nos conocemos de hace un tiempo, no hace años, pero hace mucho tiempo que venimos vinculándonos seguido en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez lo estoy viendo más a él que a mis propias íntimas amigas”.

Sabrina aclaró que, a pesar de la frecuencia de los encuentros, no había un título ni una etiqueta para lo que compartían: “No hay un título, no hay nada para decir más que conociendo a una persona que ya conozco un poco más, pero somos amigos”. La actriz bromeó sobre la situación y se dirigió a la conductora, que también conoce a Chatruc. “¿Vos me lo recomendás?”, preguntó con humor. Priscila respondió afirmativamente y enumeró las virtudes de Pepe: “Tiene muchos sí: es una gran persona, es leal, es bueno, es inteligente. Bueno, deportista ni hablar, ídolo de muchos”. Sabrina, entre risas, remató: “Pará, si no sucede conmigo, lo estás vendiendo espectacular para que tenga mil candidatas”.

Sabrina Rojas, con cabello rubio y vestida de beige, sentada de perfil en un sillón gris, con micrófono y fondo claro. Muestra su perfil izquierdo
Sabrina Rojas, actriz argentina, conversó en una entrevista exclusiva sobre su relación con Pepe Chatruc, ofreciendo detalles inéditos sobre el vínculo.

Luego de la foto que circuló en medios y redes, Paula Varela en el ciclo Intrusos (América) sumó información sobre la relación. Según la panelista, ambos integraban un grupo de amigos con quienes compartían salidas y actividades, como jugar al pádel o disfrutar de cenas. Varela contó que entre Sabrina y Pepe existía buena sintonía y fue más allá: “Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Pepe Chatruc”. Además, mencionó una salida a un festival de cumbia y señaló que hablar de noviazgo podía ser apresurado, aunque no descartó un “touch and go”. Además, apuntó que Sabrina estaba “disponible”, señalando la propia declaración de la actriz sobre su soltería.

El tema se trasladó a Arriba América, donde el columnista de deportes, Daniel Fava, buscó la palabra de Chatruc. El exfutbolista eligió la ironía y la evasiva en su respuesta: “Fava y Favale. Mamá, qué chicos traviesos...”. Dijo que estaba “en función de padre” y, ante la consulta directa, lanzó una frase en portuñol que se volvió viral: “No sé de qué me hablas. No sé qué puedo saber eu de esta situacao”. El conductor interpretó la respuesta como ambigua: “No lo niega”.

Sabrina Rojas estaría iniciado un romance con José Chatruc: “Hacen muchas cosas”
La foto que confirmaría el romance entre Sabrina Rojas y José Pepe Chatruc

Días después, Chatruc habló en la puerta de Radio La Red, donde participa junto a Marcelo Palacios. En diálogo con Puro Show, sostuvo que Sabrina era una amiga y que ella le había advertido que, si salían a comer, podían inventarles un escándalo. Explicó que estaba soltero, que es padre de tres hijos de dos madres y que se sentía cómodo con su presente. Sobre la actriz, dijo: “Es hermosa”. Además, detalló que los encuentros se daban en el marco de un grupo de amigos que lidera Laura Franco, Panam: “Tenemos una cancha de pádel, hicimos un evento y vinieron todos. Ella (por Sabrina) no juega al pádel pero viene a las comidas”. Aunque no admitió el romance, dejó una frase abierta: “Ya se van a dar cuenta”.

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