El look de Lali Espósito y Pedro Rosemblat a puro total black

La actriz y el conductor mostraron sus outfits en redes sociales (Video: TikTok)

Una vez más, Lali Espósito logró captar toda la atención en redes sociales, pero esta vez no solo por su presencia, sino por el estilo compartido con su pareja, Pedro Rosemblat. La artista publicó un video en TikTok durante la madrugada que rápidamente se volvió viral, en el que ambos se mostraron relajados, cómplices y, sobre todo, perfectamente combinados en un look total black ideal para una salida nocturna.

En las imágenes, Lali aparece con un conjunto negro de dos piezas que combina sensualidad y sofisticación. Eligió una mini falda al cuerpo con sutiles brillos, acompañada por un cardigan a tono, levemente abierto en el frente, que deja ver el abdomen y suma un aire descontracturado pero elegante. El estilismo se completa con el cabello suelto, peinado con ondas suaves, y un make up en tonos neutros que resalta sus facciones sin perder frescura. El resultado: un look simple, pero con impacto, perfecto para la noche.

A su lado, Rosemblat optó por una estética más casual, pero alineada con la paleta de su pareja. Remera negra básica y jean azul claro fueron las piezas elegidas, logrando un equilibrio entre lo relajado y lo canchero. La química entre ambos no solo se percibe en sus gestos frente a cámara, sino también en la elección estilística: sin caer en lo forzado, construyen una imagen de pareja armoniosa y moderna.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron en redes sociales con un look total black ideal para la noche

El video, que muestra a Lali primero sola frente a cámara, bailando, y luego sumando a su novio en escena, juega con la dinámica del TikTok: movimientos simples, miradas cómplices y una coreografía mínima que potencia la actitud. En pocos segundos, lograron transmitir esa naturalidad que sus seguidores valoran y celebran.

Sin embargo, más allá del look, lo que terminó de potenciar la viralización fue el horario de la publicación. El clip apareció en plena madrugada, lo que generó una catarata de comentarios de fans sorprendidos. “¿Lali, qué hacés despierta?”, “Gracias por aparecer, pero mirá la hora”, y “¿De dónde vienen a esta hora?” fueron algunas de las reacciones que inundaron el posteo, mezclando humor, curiosidad y admiración. Otros usuarios destacaron el estado impecable de la artista incluso en ese contexto: “Quién pudiera estar así de espléndida a las 4 de la mañana”, escribieron, mientras que muchos celebraron la complicidad de la pareja con mensajes como “los amo” o “adóptenme”.

Cabe recordar que hace dos meses, Lali Espósito sorprendió a todos con un posteo inesperado en sus redes: anunció que se casaba con Pedro Rosemblat. Desde ese momento, las preguntas sobre la ceremonia y los detalles del compromiso no dejaron de circular, pero la pareja optó por mantener la intimidad y no dar precisiones. En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), Pedro se animó a entreabrir una ventana a ese mundo privado.

El comunicador contó que este año se casa con la cantante (Video: Desayuno Americano- América TV)

Consultado sobre cómo vive este presente y el inminente casamiento, Rosemblat se mostró sincero y entusiasta: “Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa. Nunca lo hice, ella tampoco. Así que estamos con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, y allá vamos”.

Cuando el cronista quiso saber cómo fue la propuesta y de quién había partido la iniciativa, Pedro puso un freno: “No, pero es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”. Y explicó: “Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad que se lleva la marca del interés, ¿no? Lo que más importa en este caso, a las personas que nos están mirando, es el casamiento de Lali. Así que se sabe lo que Lali cuenta públicamente. Y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar”.

Sobre la fecha, Pedro reconoció que todavía no hay día confirmado, pero que están avanzando: “Estamos ahí, estamos cerca, me parece”. Respecto a la posibilidad de una fiesta grande o una celebración privada, fue tajante: “¿Invitación a quién? Espero que no”, dijo entre risas sobre la chance de invitar a la prensa a cubrir el evento.

El cronista también preguntó por el tema de los hijos y si estaba en sus proyectos. Pedro volvió a ser prudente: “Eso es lo que te decía de un paso, otro paso, como ya ser predecible hacia dónde va una relación. No lo sé. La verdad que hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo. Después, quién sabe, ¿no?”.