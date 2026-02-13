Teleshow

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

Vecina del estadio de River, la modelo se mostró en en ropa interior disfrutando de la prueba de sonido de uno de los shows del año

Evangelina Anderson compartió videos desde su balcón en la previa de los shows de Bad Bunny

La expectativa por los shows de Bad Bunny en la Argentina se vive de distintas maneras, pero pocas personas pueden presumir la cercanía que tiene Evangelina Anderson con el espectáculo. La modelo compartió con sus seguidores de Instagram una serie de imágenes y videos que dejan en claro su ubicación privilegiada: desde el balcón de su domicilio, ubicado en el edificio Chateau Libertador, tiene una vista directa al estadio Monumental, escenario de los esperados conciertos del artista puertorriqueño.

Desde su hogar, la modelo mostró cómo una de las pantallas gigantes del estadio puede observarse perfectamente, lo que le permitió disfrutar en exclusiva de parte de los ensayos previos al inicio oficial de los shows, previstos desde la noche de este viernes. En una de sus publicaciones, Anderson se preguntó: “¿Lo vemos desde el balcón o vamos?”, acompañando el mensaje con una imagen en la que se muestra sonriente, en actitud relajada y vestida de forma sugerente, lo que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La localización del domicilio de Eva se convirtió en uno de los temas más comentados por sus seguidores. Al compartir una fotografía nocturna desde su balcón, la modelo dejó ver la pantalla del estadio Monumental, desde donde se transmiten imágenes y pruebas de sonido en la previa de los conciertos. En otra de sus publicaciones, escribió: “Miren quien está ensayando...”, mientras enfocaba la pantalla y se escuchaba la emoción en su voz.

Evangelina Anderson compartió una imagen
Evangelina Anderson compartió una imagen sonriente desde su balcón, momentos antes de presenciar la prueba de sonido de Bad Bunny.

Este acceso visual directo a los preparativos de uno de los eventos musicales más importantes del año en Buenos Aires generó admiración y envidia entre los fans. La posibilidad de presenciar los ensayos de Bad Bunny desde la comodidad de su hogar marcó la diferencia con el resto del público, que aguardaba impaciente el inicio de los recitales.

La relación de Evangelina Anderson con la música de Bad Bunny no es nueva, pero su entusiasmo se hizo evidente en la previa de los shows en el país. En sus historias de Instagram, la modelo se mostró visiblemente emocionada, alternando entre imágenes del estadio y selfies en las que transmitió su admiración por el artista. Los videos publicados dan cuenta de su fanatismo, mientras que los mensajes escritos a sus seguidores buscaron generar complicidad y anticipar la magnitud del evento.

El tono elegido por Anderson en sus posteos fue descontracturado y lúdico. La pregunta “¿Lo vemos desde el balcón o vamos?” funcionó como invitación a su comunidad digital para participar de la experiencia, a la vez que sugería la posibilidad exclusiva de disfrutar el show sin moverse de casa. Esa cercanía con el fenómeno musical del momento la posicionó como una de las figuras del espectáculo con mayor expectativa por el arribo del puertorriqueño a Buenos Aires.

La influencer Evangelina Anderson compartió
La influencer Evangelina Anderson compartió una vista exclusiva de la prueba de sonido de Bad Bunny en un estadio, generando expectación por su próximo show.

La previa de los shows de Bad Bunny encontró en la cuenta de Instagram de la también bailarina un canal privilegiado de anticipación. Las imágenes compartidas desde su balcón no solo mostraron la preparación del estadio Monumental, sino que también sumaron un componente personal y sugerente. En una de las fotografías, Anderson aparece asomada entre las cortinas, apenas vestida con un conjunto de ropa interior y tapándose la boca con una mano al darse cuenta del desliz.

Una expresión de sorpresa, mientras en el fondo se escucha el bullicio de los preparativos reforzó la cercanía de la modelo con el evento y permitió que sus seguidores sintieran que acompañaban el minuto a minuto de la previa. El tono de las publicaciones, sumado al contexto íntimo de su hogar y la perspectiva única sobre el estadio, generó una narrativa visual que se volvió rápidamente viral en redes, donde cabe recordar que cuenta con más de 4.2 millones de seguidores.

