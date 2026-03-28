Daniela Christiansson mostró el detrás de escena del cumpleaños de su hija: unicornios, disfraces y tortas

Daniela Christiansson celebró el cumpleaños número tres de Elle, su hija con Maxi López, con una fiesta temática de unicornios en Suiza

Después de diversos preparativos, compras y mucha emoción, Daniela Christiansson celebró un nuevo año de vida de Elle, su primera hija junto a Maxi López. La modelo compartió a través de sus redes sociales el detrás de escena del festejo, el cual combinó colores, dulces, disfraces y unicornios.

Todo comenzó cuando la esposa de López escribió: “Celebrando a Elle hoy con sus amigos”. Junto a la frase, Daniela compartió la foto de una llamativa torta decorada como un unicornio. Además del cuerno y las orejas del ser fantástico, la obra mostraba el nombre de la niña y el número 3 junto a un arcoíris.

Además, Christiansson mostró que la mesa dulce también estaba acompañada con galletitas en forma de nubes con sonrisas. Más allá de estos detalles, la pareja de López mostró la felicidad de su hija, quien corrió de un extremo al otro del lugar, disfrazada como princesa, junto a sus amigas. “Elle tuvo mucha diversión hoy en su cumpleaños con sus amigas. No puedo esperar para mostrarles más”, escribió la modelo junto a una carita con ojos de corazón.

Esta ambientación pensada en unicornios no se quedó únicamente en la torta, sino que la decoración también se vio afectada por la temática de la fiesta. Daniela mostró cómo cada niña comía en un plato con dibujos de estos animales, el cual iba acompañado por un vaso de colores y una servilleta.

La decoración del cumpleaños de Elle incluyó una torta unicornio, mesa dulce con galletitas de nubes sonrientes y vajilla infantil de colores pastel (Instagram)

Días antes, los preparativos para el cumpleaños de Elle ya generan expectativa en redes sociales. A través de su perfil de Instagram, Daniela Christiansson había compartido imágenes de su hija eligiendo accesorios de fantasía. La celebración, que apuntaba a una temática de princesas y hadas, marcó el tercer aniversario de la niña.

En ese momento, las publicaciones de Christiansson mostraban a madre e hija recorriendo una tienda de decoración infantil. Elle aparecía vestida con alas de mariposa y accesorios rosas, anticipando una fiesta mágica de colores pastel.

Los preparativos y la emoción previa al cumpleaños de Elle generaron expectativa en redes sociales gracias a las publicaciones de Daniela Christiansson (Instagram)

Hasta el momento, no está confirmado si Maxi López asistió al cumpleaños de Elle en Suiza. El exfutbolista se encontraba en Argentina por motivos laborales y, según lo explicado por la familia, deben esperar a que el hijo menor complete su esquema de vacunación antes de viajar. Por esta razón, la celebración probablemente se realice solo con Christiansson y los niños en Europa.

Luego de reunirse con su familia tras grabar la final de MasterChef, el exfutbolista volvió a Argentina tras aceptar una propuesta laboral en streaming deportivo, ámbito en el que ya había tenido experiencias previas. Según sus declaraciones, disfrutó del primer acercamiento y decidió continuar por la oportunidad de trabajar junto a amigos.

La celebración infantil contó con disfraces de princesas, accesorios de fantasía y la participación de amigas de Elle, creando una ambientación mágica (Instagram)

Al explicar la decisión de desplazarse sin su familia, López mencionó que el pediatra debe autorizar la salida del hijo menor una vez que complete los refuerzos de vacunación.

El plan familiar contempla mudarse definitivamente a Argentina cuando la salud del niño lo permita. López ya está organizando los aspectos logísticos para la pronta llegada de toda la familia.

Daniela Christiansson compartió el detrás de escena del cumpleaños de su hija (Instagram)

Elle, la hija mayor de la pareja, suele aparecer en las publicaciones familiares en redes sociales. Durante su cumpleaños anterior, en 2025, Wanda Nara —ex pareja de Maxi López y madre de sus hijos varones— había felicitado públicamente a la niña con una foto en la que sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino posaban junto a Elle. Además, la mediática había agregado un mensaje donde expresaba el cariño y la ausencia sentida por parte de sus hermanos.

El cumpleaños de Elle representa un momento de unión para una familia que combina mudanzas recientes, diversas relaciones y proyectos laborales en marcha. Mientras la mudanza definitiva a Argentina avanza según los tiempos médicos requeridos, los preparativos y la adaptación de la nueva vivienda ya están en proceso, preparando el terreno para el próximo capítulo familiar.