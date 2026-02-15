Teleshow

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

Pese a las críticas y la polémica, la actriz compartió una conmovedora videollamada junto al instructor de esquí desde Japón, dejando en claro que el apoyo y el cariño familiar se mantienen más allá de la distancia

A pocos días de haberse convertido en mamá por tercera vez, Juana Repetto volvió a abrir la intimidad de su vida en redes sociales y compartió un gesto breve pero significativo que puso fin —al menos por ahora— a la polémica instalada en torno a la ausencia de Sebastián Graviotto en el nacimiento de Timoteo, el segundo hijo que tienen en común.

El pasado 12 de febrero, la actriz dio a luz por cesárea programada y desde entonces viene mostrando, con la honestidad que la caracteriza, cada tramo del postparto. Sin embargo, en medio de la emoción por la llegada del bebé, no tardaron en multiplicarse los cuestionamientos hacia el instructor de snowboard, quien no estuvo presente en el quirófano debido a compromisos laborales en el exterior.

Ante ese escenario, Juana decidió responder sin confrontar. Lo hizo con una historia en Instagram donde publicó la captura de una videollamada en la que se veía a Graviotto desde Japón sonriendo frente a la cámara mientras, en un costado, asomaba parte del rostro del recién nacido. Sobre la imagen, la influencer escribió una sola palabra: “Gracias”. Un mensaje escueto, pero contundente.

La publicación fue interpretada como una forma de mostrar que, pese a la distancia geográfica, el vínculo como padres continúa activo y respetuoso. De hecho, la propia actriz ya había aclarado días antes que la ausencia en el parto no fue una decisión suya. “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé. No es una decisión mía”, había explicado, cansada de los comentarios que la señalaban.

La historia de Juana y Sebastián tuvo un giro inesperado meses atrás. La actriz quedó embarazada cuando ya estaba separada del padre de Belisario, su segundo hijo. Aun así, ambos decidieron continuar acompañando el proceso desde su lugar, priorizando el bienestar de la familia por sobre cualquier diferencia sentimental. Ella fue clara en reiteradas oportunidades: no retomarán la relación de pareja, pero sí mantienen un lazo firme como padres.

En paralelo, las redes sociales del instructor se llenaron de críticas tras conocerse que no estaría en el parto. Algunos usuarios cuestionaron su decisión de continuar con la temporada laboral mientras nacía su hijo. “La temporada la podés hacer todos los años. El nacimiento de tu hijo es una sola vez en la vida”, fue uno de los comentarios más repetidos. Otros fueron aún más duros al hablar de “ausencia” o “falta de compromiso”.

Frente a ese escenario, Graviotto también hizo su descargo. Días después del nacimiento publicó una imagen familiar acompañada por una frase que pareció responder indirectamente a las críticas: “El amor en equipo no entiende de fronteras”. En la foto se lo veía participando por videollamada mientras sus familiares sostenían al bebé en brazos, reforzando la idea de presencia emocional pese a la distancia.

Mientras tanto, Nicolás Repetto, abuelo del recién nacido, sorprendió al mostrar por primera vez la carita de Timoteo en sus redes sociales. “Bienvenido Timoteo! Séptimo nieto”, escribió orgulloso junto a una imagen donde Juana sostenía al pequeño en brazos. El posteo fue luego eliminado, lo que despertó rumores sobre un posible pedido de la actriz para preservar la intimidad del bebé.

Lejos de la polémica, Juana continúa enfocada en su recuperación tras la cesárea y en los primeros días con el recién nacido. Ya recibió el alta médica y regresó a su casa, donde la esperaban sus hijos mayores, Toribio y Belisario. En uno de sus posteos más recientes, compartió imágenes de los momentos previos a la cirugía y del encuentro inicial con Timoteo. “Y el 12 de febrero, un jueves como no podía ser de otra manera... el corazón se me hizo otra vez más grande. Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo”, escribió, emocionada.

