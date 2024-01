María Becerra se cansó de las críticas y reveló los retoques estéticos que se hizo

María Becerra confesó los retoques estéticos que se hizo

Entre sus sesiones de entrenamiento, sus compromisos laborales y los preparativos para sus shows en el estadio River Plate, María Becerra acostumbra tomarse un tiempo para charlar con sus fans. Fue así que en un live de Instagram, cansada de las preguntas y las críticas a su imagen, la joven reveló los retoques estéticos que se hizo.

Mientras comía, la joven de 22 años se dispuso a compartir un tiempo con sus seguidores y responder algunas de sus preguntas. “¿Fumás tabaco?”, comenzó diciéndole una fan, a lo que la compositora de ‘Desafiando el destino’ respondió: “No, ni en pedo, no me gusta el pucho. El olor capaz sí. Por ejemplo si una persona está fumando al lado mío, no me molesta. El olor a veces me parece rico. Pero fumar no”.

Así, en un intento por conocer más sobre la intimidad y los secretos de la artista, una seguidora le consultó: “¿Quién te hizo la carita?”. Tras la pregunta, Becerra hizo una pausa para comer una batata y dijo de forma cortante: “Un cirujano, ¿quién me la va a hacer? Igual yo no tengo operaciones estéticas que digas, ‘te fuiste a un quirófano y te hiciste una operación’. Si no lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me lleva caretearla”.

María Becerra, tras un gran año, la artista fue elegida como uno de los personajes del 2023 (Prensa: María Becerra)

Luego, la Nena de Argentina continuó con su explicación y contó los cambios que había realizado en su cuerpo: “Yo me hice las tetas, lo digo. Son todas inyecciones de ácido hialurónico en los labios y en algunas otras zonas. No te voy a mentir. ¿Qué querés que te diga?”.Ante su respuesta, sus casi 14 millones de seguidores fueron más allá y le preguntaron si podía mover ambas cejas, buscando comprobar la movilidad de sus músculos faciales. “Obvio, tengo movilidad en la cara ‘loco’, tampoco que me puse botox. No, me pongo ácido hialurónico”, dijo la autora de ‘Automático’ con algo de enojo y fastidio.

Sin embargo, harta de quienes buscaban menospreciar su imagen con su hate, la artista respondió con firmeza: “Me mata esa gente que me quieren venir a descansar, porque me tratan de no sé, de turra. ¿Cuál fue? Te pensás que a mi me genera algo lo que pienses de mi. Amigo, estas acá rompiendo las pelotas en un vivo, debo tener 20 años menos que vos y mirá donde estoy. Me dedico a laburar, no jodo a nadie, soy una persona que la re peleó por lo que le gustaba y que llegué a donde llegué así como soy. Así que me chu… Y aguante ser de Quilmes, si me como las ‘S’ problema mío”.

A comienzos de enero, la cantante, que se prepara para sus dos históricos shows en el estadio de River Plate –22 y 23 de marzo–, mostró la preparación física que realiza. “Hoy les voy a mostrar algo que me han pedido mucho, que es mi rutina de piernas y glúteos. ¡Qué bueno! Debe ser porque ven mi cuerpo tonificado”, agregó la cantante con su habitual tono relajado y gracioso.

María Becerra mostró su rutina de ejercicios

Luciendo un ajustado conjunto deportivo de dos piezas, top y calza, habló en off sobre las imágenes para comenzar a explicar qué es lo que se veían en la pantalla, con ella cambiando de posición, de máquinas y de intensidad. “Empezamos con sentadillas estáticas por un minuto, luego de eso, seguido, hago 20 sentadillas normales, y después 20 sentadillas con salto. Todo esto seguido sin descanso, hago tres series”, dijo y mostró un gesto desencajado y exagerado para evidenciar cansancio. “Me tomo unos momentos para tirarle mal de ojo a mi entrenador”, agregó María, jocosa.

Después de bailar aparatosamente, siguió con la rutina. “Luego de haberme gozado alguna que otra bachatita, me hago 15 hip thrust no muy pesados, para poder llegar a quince. Y seguido de eso, hago subidas al cajón con una mancuerna de 8 kilos en cada mano. Hago 12 subidas al cajón por pierna. Primero una pierna y después la otra. Y como están viendo acá, dejo las mancuernas y al instante me pongo a hacer angelitos. Hago 20 y termino hecha mierda. Y hago tres series, también”, explicó.

“Y ahora vamos a mi gran amiga, la prensa”, agregó con ironía y en un claro doble sentido mientras se veía cómo se sentaba en la máquina para ejercitar piernas y glúteos. “Yo amo la prensa: le pongo 40 kilos y hago 15 repeticiones. Les tiro un dato, esta rutina me lleva dos horas, dos horas y media”, contó la joven dejando en claro el gran esfuerzo que realiza para dar el show más grande de su carrera.