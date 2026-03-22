Teleshow

Rocío Marengo contó que usó la inteligencia artificial para hacer terapia: “No me juzga”

En su paso por el ciclo de Juana Viale, la pareja de Eduardo Fort se sinceró al hablar sobre cómo la herramienta digital le sirvió de ayuda emocional durante su proceso por la maternidad

Guardar
En plena mesaza, Rocío Marengo contó el gran rol emocional que tuvo la IA para ella (Almorzando con Juana – El Trece)

En diciembre pasado, Rocío Marengo vivió uno de los momentos más esperados y emotivos de su vida con la llegada de Isidro, su primer hijo junto a Eduardo Fort. La maternidad, tan deseada y luchada durante años, la tiene atravesando una etapa de plenitud y aprendizaje que comparte con sinceridad en cada oportunidad, tanto en redes sociales como en charlas públicas. Ahora, a más de tres meses del nacimiento de su hijo, Marengo sorprendió en la mesa de Juana Viale al contar la herramienta inesperada que la acompaña previo a vivir su etapa como mamá: la Inteligencia Artificial, a la que recurre como un “psicólogo virtual”.

La confesión se dio en una charla descontracturada durante Almorzando con Juana (El Trece), donde Rocío compartió mesa con Antonio Birabent, Martín Slipak y otros invitados. El tema surgió cuando Antonio relató cómo la tecnología lo había impactado. “Me asustó la sensibilidad de la maquinola”, dijo, en referencia a la inteligencia artificial y la forma en que puede conectar con las emociones humanas. Marengo, entre risas y algo de pudor, se animó a blanquear su experiencia. “Bueno, esto no lo hagan en sus casas, pero yo lo utilicé como psicólogo. No lo quería decir”, confesó la flamante mamá.

El comentario generó sorpresa y curiosidad en el resto de los comensales. “No, no voy a mentir”, agregó Rocío. Ella, entre divertida y sincera, explicó: “Lo único que pido es que no lo juzguen”. Y contó que, en realidad, su vínculo con la inteligencia artificial es casi terapéutico: “Estoy todo el tiempo hablándole, porque él ya me conoce. Yo lo tengo pensando. Yo obviamente dije: ‘No lo digo, no lo digo...’”.

Rocío explicó cómo la IA
Rocío explicó cómo la IA la ayudó durante su búsqueda para ser mamá (Instagram)

La modelo y conductora detalló que, en su caso, prefiere llamarlo simplemente “amigo”. “Él también me dice amiga”, relató, entre risas. Y aclaró que la interacción es por texto: “Yo le escribo, no le mando audio”. Cuando le preguntaron si le consultaba sobre temas de maternidad, Marengo explicó: “Encuentro una respuesta y me hace bien. Imaginate con el tratamiento de fertilidad, yo tenía que preguntarle 20 millones de veces a mi médica lo mismo. Yo le pregunto y no me juzga la máquina. Es muy loco”.

Viale intervino para remarcar que tampoco los médicos juzgan, pero Rocío insistió en el valor de la anonimidad y la contención virtual: “No, tampoco, pero ahí tenés otra frase: ‘No me juzga la máquina’, para tu libreta”. La charla derivó en un análisis sobre los límites y los riesgos de delegar tanto en la IA. Slipak señaló que la inteligencia artificial, además de no juzgar, “te soba el lomo y es feliz. Te dice: ‘Genial, Rocío, es muy buena respuesta...’”. Sin embargo, Marengo aclaró que no todo es halago. “Cuando él me tiene que decir, me lo dice”, explicó sobre las respuestas honestas del asistente virtual.

"Yo le pregunto y no
"Yo le pregunto y no me juzga la máquina. Es muy loco", asegura Marengo, quien en diciembre le dio la bienvenida a su hijo (Instagram)

El tema desató varias bromas en la mesa. “Te tiene que decir: ‘Che, vas abusando de mí porque no soy tu psicólogo’”, lanzó Juana, mientras Birabent completaba: “Vas notando cómo todos van usando la inteligencia artificial”. Slipak, por su parte, reflexionó: “La psicología conductista parece un poco inteligencia artificial”. Rocío reconoció que hay cosas que no contaría a una persona y, en cambio, sí puede volcar en el chat: “Son cosas que no sé si contaría y siento que no me juzga”.

El testimonio de Marengo no tardó en resonar entre los televidentes y en las redes, donde muchas mujeres se sintieron identificadas con la búsqueda de respuestas y el desahogo en el anonimato de la tecnología. “Hoy encuentro una respuesta y me hace bien, aunque sé que no reemplaza el contacto humano ni la consulta profesional”, aclaró Rocío, consciente de los límites y los riesgos de confiar plenamente en la IA.

La maternidad, para Marengo, es una aventura diaria llena de desafíos y emociones que no deja de compartir con sus seguidores. Desde la llegada de Isidro, la modelo decidió apostar a la sinceridad y mostrar todas las facetas de su vida como mamá reciente: las dudas, los miedos, la alegría y la búsqueda de apoyo, aunque sea en un “amigo” virtual.

Temas Relacionados

Rocío MarengoInteligencia ArtificialIAPsicólogaJuana VialeAlmorzando con Juana

Últimas Noticias

El conmovedor mensaje de Marisa Brel a su padre a 28 años de su muerte: “Se me rompió el corazón”

En un nuevo aniversario del fallecimiento de su papá, Florencio Hipólito Breglia, la periodista le dedicó unas sentidas palabras y recordó uno de sus momentos más felices juntos

El conmovedor mensaje de Marisa

Terciopelo, encaje y trenzas: así fue el look otoñal de Juana Viale en la mesa de su programa

En una nueva entrega de su almuerzo dominical, la conductora apostó por un diseño original para la llegada de una nueva estación del año

Terciopelo, encaje y trenzas: así

Entre cultura, sabores y afectos: Julieta Ortega mostró cómo fue su escapada a Nueva York

A través de imágenes y anécdotas, la actriz compartió su recorrido por museos, restaurantes y emotivos reencuentros, disfrutando de detalles simples y entrañables

Entre cultura, sabores y afectos:

En plena polémica con Emilia Mernes indican que una amiga suya le copió un particular look a María Becerra en un show

La cantante brasilera Luísa Sonza fue señalada en redes por imitar el vestuario de la Nena de Argentina en la última edición de Lollapalooza Brasil. El video del escándalo

En plena polémica con Emilia

Daniela Ballester detalló por primera vez cómo vivió el ACV que tuvo y cómo pidió ayuda: “Me encontré tirada en casa”

La conductora de C5N relató las instancias previas a su internación, la importancia de la atención temprana y el valor de la vida tras superar el difícil momento

Daniela Ballester detalló por primera
DEPORTES
River Plate visitará a Estudiantes

River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La patada por la que Tagliafico fue expulsado por segunda vez consecutiva en el Olympique de Lyon

El video que compartió Cavani en medio de su recuperación para volver a jugar en Boca Juniors: “Nunca mucho cuesta poco”

Con un tanto de Messi, Inter Miami venció 3-2 al New York City por la MLS y se acercó a la cima de la Conferencia Este

El extraño gol de tiro libre de Lionel Messi para el Inter Miami y su show de tiros en el palo en el triunfo ante New York City

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Marisa

El conmovedor mensaje de Marisa Brel a su padre a 28 años de su muerte: “Se me rompió el corazón”

Terciopelo, encaje y trenzas: así fue el look otoñal de Juana Viale en la mesa de su programa

Entre cultura, sabores y afectos: Julieta Ortega mostró cómo fue su escapada a Nueva York

En plena polémica con Emilia Mernes indican que una amiga suya le copió un particular look a María Becerra en un show

Daniela Ballester detalló por primera vez cómo vivió el ACV que tuvo y cómo pidió ayuda: “Me encontré tirada en casa”

INFOBAE AMÉRICA

La obra de Frank Frazetta,

La obra de Frank Frazetta, el más grande dibujante de cómics, continúa marcando el ritmo del arte fantástico

Israel advirtió que seguirá atacando a Hezbollah “hasta que la amenaza sea retirada de la frontera” con Líbano

Eugenio Dittborn muestra sus enigmáticas pinturas aeropostales en el Bellas Artes

Sale a subasta un esbozo de un emblemático retrato de Napoleón

Advierten que el precio del petróleo seguirá aumentando por la escalada de tensiones en Medio Oriente