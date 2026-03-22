En plena mesaza, Rocío Marengo contó el gran rol emocional que tuvo la IA para ella (Almorzando con Juana – El Trece)

En diciembre pasado, Rocío Marengo vivió uno de los momentos más esperados y emotivos de su vida con la llegada de Isidro, su primer hijo junto a Eduardo Fort. La maternidad, tan deseada y luchada durante años, la tiene atravesando una etapa de plenitud y aprendizaje que comparte con sinceridad en cada oportunidad, tanto en redes sociales como en charlas públicas. Ahora, a más de tres meses del nacimiento de su hijo, Marengo sorprendió en la mesa de Juana Viale al contar la herramienta inesperada que la acompaña previo a vivir su etapa como mamá: la Inteligencia Artificial, a la que recurre como un “psicólogo virtual”.

La confesión se dio en una charla descontracturada durante Almorzando con Juana (El Trece), donde Rocío compartió mesa con Antonio Birabent, Martín Slipak y otros invitados. El tema surgió cuando Antonio relató cómo la tecnología lo había impactado. “Me asustó la sensibilidad de la maquinola”, dijo, en referencia a la inteligencia artificial y la forma en que puede conectar con las emociones humanas. Marengo, entre risas y algo de pudor, se animó a blanquear su experiencia. “Bueno, esto no lo hagan en sus casas, pero yo lo utilicé como psicólogo. No lo quería decir”, confesó la flamante mamá.

El comentario generó sorpresa y curiosidad en el resto de los comensales. “No, no voy a mentir”, agregó Rocío. Ella, entre divertida y sincera, explicó: “Lo único que pido es que no lo juzguen”. Y contó que, en realidad, su vínculo con la inteligencia artificial es casi terapéutico: “Estoy todo el tiempo hablándole, porque él ya me conoce. Yo lo tengo pensando. Yo obviamente dije: ‘No lo digo, no lo digo...’”.

Rocío explicó cómo la IA la ayudó durante su búsqueda para ser mamá (Instagram)

La modelo y conductora detalló que, en su caso, prefiere llamarlo simplemente “amigo”. “Él también me dice amiga”, relató, entre risas. Y aclaró que la interacción es por texto: “Yo le escribo, no le mando audio”. Cuando le preguntaron si le consultaba sobre temas de maternidad, Marengo explicó: “Encuentro una respuesta y me hace bien. Imaginate con el tratamiento de fertilidad, yo tenía que preguntarle 20 millones de veces a mi médica lo mismo. Yo le pregunto y no me juzga la máquina. Es muy loco”.

Viale intervino para remarcar que tampoco los médicos juzgan, pero Rocío insistió en el valor de la anonimidad y la contención virtual: “No, tampoco, pero ahí tenés otra frase: ‘No me juzga la máquina’, para tu libreta”. La charla derivó en un análisis sobre los límites y los riesgos de delegar tanto en la IA. Slipak señaló que la inteligencia artificial, además de no juzgar, “te soba el lomo y es feliz. Te dice: ‘Genial, Rocío, es muy buena respuesta...’”. Sin embargo, Marengo aclaró que no todo es halago. “Cuando él me tiene que decir, me lo dice”, explicó sobre las respuestas honestas del asistente virtual.

"Yo le pregunto y no me juzga la máquina. Es muy loco", asegura Marengo, quien en diciembre le dio la bienvenida a su hijo (Instagram)

El tema desató varias bromas en la mesa. “Te tiene que decir: ‘Che, vas abusando de mí porque no soy tu psicólogo’”, lanzó Juana, mientras Birabent completaba: “Vas notando cómo todos van usando la inteligencia artificial”. Slipak, por su parte, reflexionó: “La psicología conductista parece un poco inteligencia artificial”. Rocío reconoció que hay cosas que no contaría a una persona y, en cambio, sí puede volcar en el chat: “Son cosas que no sé si contaría y siento que no me juzga”.

El testimonio de Marengo no tardó en resonar entre los televidentes y en las redes, donde muchas mujeres se sintieron identificadas con la búsqueda de respuestas y el desahogo en el anonimato de la tecnología. “Hoy encuentro una respuesta y me hace bien, aunque sé que no reemplaza el contacto humano ni la consulta profesional”, aclaró Rocío, consciente de los límites y los riesgos de confiar plenamente en la IA.

La maternidad, para Marengo, es una aventura diaria llena de desafíos y emociones que no deja de compartir con sus seguidores. Desde la llegada de Isidro, la modelo decidió apostar a la sinceridad y mostrar todas las facetas de su vida como mamá reciente: las dudas, los miedos, la alegría y la búsqueda de apoyo, aunque sea en un “amigo” virtual.