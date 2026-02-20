Rocío Marengo celebró sus 12 años junto a Eduardo Fort: “Lo nuestro no es perfecto, es real”

Rocío Marengo y Eduardo Fort cumplieron 12 año en pareja y ella lo celebró con una foto junto a su hijo Isidro

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron doce años en pareja con una imagen familiar y un mensaje emotivo en redes sociales. En la foto, ambos aparecen vestidos de blanco en un ambiente cálido; Marengo sostiene en brazos a Isidro, el primer hijo en común de la pareja. La escena, compartida por Marengo, refleja la plenitud del momento actual en la familia.

“¡Qué felicidad más grande es estar con vos! Amo lo que tenemos. Lo que somos... ¡Te amo!”, escribió Marengo junto a la publicación. Destacó el valor del compromiso diario: “No llegamos a los doce años de casualidad... Llegamos porque lo decidimos, porque apostamos a la familia, a una vida juntos. Nos elegimos todos los días durante todos estos años”. Mirando a su hijo, la modelo resumió: “Hoy, mirar a nuestro hijo y saber que cada paso valió la pena. Gracias por estos doce años de camino compartido. Gracias por no soltar mi mano en los momentos más difíciles. Gracias por construir conmigo esta familia que soñamos tanto”. Y para terminar el mensaje, soltó: “Lo que tenemos no es perfecto. Es real. Y eso lo hace infinito”.

La historia de amor entre Marengo, reconocida modelo, y Fort, empresario chocolatero, comenzó marcada por la reserva. Durante los primeros años prefirieron mantener la relación fuera de la exposición mediática, llevando “una relación a puertas cerradas” debido a las distintas rutinas y profesiones. “Éramos más chicos y era un plan pedir comida y comer en el piso”, recordó Marengo en una charla con Infobae.

La convivencia llegó al inicio de la pandemia y supuso el inicio de una etapa nueva. Sin embargo, atravesaron una crisis cuando Marengo, habituada a la independencia, tuvo que adaptarse a una dinámica familiar. Reconoció que enfrentó prejuicios por el perfil público de su pareja y comentarios sobre supuestas motivaciones: “Me daba mucha bronca que crean que yo estaba por interés o que porque él tenía una empresa importante yo me iba a bancar cualquier cosa”.

Superadas distintas etapas, la pareja concentró su energía en la búsqueda de un hijo en común. Este proceso no estuvo libre de dificultades. Marengo relató que los tratamientos de fertilidad implicaron dejar la exposición pública para priorizar su bienestar emocional y físico. “Priorizaba eso y no me exponía a programas porque soy muy transparente... Estaba dándolo todo con las inyecciones, con el tratamiento, con un montón de cosas”, explicó. El apoyo de Fort fue clave: “Gracias por no soltar mi mano en los momentos más difíciles”, señaló en su mensaje.

El 3 de diciembre de 2025, el amor se coronó con el nacimiento de Isidro en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires, en la semana 33 de embarazo. El recién nacido pesó 2,480 kilos y, aunque prematuro, se encontraba en buen estado de salud. La internación había comenzado el 29 de noviembre, generando ansiedad y expectativa en la pareja y su entorno.

Rocío Marengo y Eduardo Fort en una de sus primeras fotos con Isidro, su hijo

Durante esos días, Marengo compartió en redes una imagen del calostro recolectado para su hijo, a la que definió como “‘Oro líquido’ para el rey”. El calostro es la primera leche materna y aporta defensas clave al sistema inmunológico del recién nacido, algo esencial en bebés prematuros. La presencia de amigos y figuras del ambiente acompañaron cada paso. Fort, de perfil bajo, estuvo presente en cada momento, mostrando orgullo por la llegada de Isidro, su cuarto hijo.

La llegada del niño consolidó la familia Fort-Marengo, abriendo una etapa de nuevos proyectos. Marengo siempre destacó la buena relación con los hijos anteriores de Fort y el compromiso con una familia ensamblada. “Nos elegimos todos los días durante todos estos años”, reiteró, enfatizando la importancia del apoyo permanente y la construcción conjunta.

La pareja sostiene una vida real, hecha de decisiones y aprendizajes cotidianos, que proyecta raíces sólidas hacia el futuro.