Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

La modelo continúa mostrando cómo la llegada de su primer hijo transformó su vida para siempre

Rocío Marengo, Eduardo y el
Rocío Marengo, Eduardo y el pequeño recién nacido Isisdro

Rocío Marengo celebró con entusiasmo los dos meses de vida de su primer hijo, Isidro, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort. La modelo compartió en sus redes sociales una imagen emotiva junto a un mensaje que reflejó el orgullo y la felicidad de esta nueva etapa como madre primeriza.

En la fotografía publicada, se observa al pequeño Isidro durmiendo plácidamente sobre una manta blanca y vestido con un enterito rayado. A su lado, un cartel de madera con la leyenda “2 meses” destaca el motivo de la celebración, como si eso fuera necesario en una etapa plagada de descubrimientos y motivos.

Acompañando la postal, Marengo puso en palabras sus sensaciones: “Felices 2 meses amor de mi vida. Cuando siento que no puedo amar más… después te amo más”, expresó la modelo, mostrando el intenso cariño y el crecimiento emocional que vive junto a su hijo. “Estoy muy orgullosa de vos, Isi. Gracias por enseñarme a ser mamá y hacérmela tan fácil”, concluyó.

La tierna postal de Isidro
La tierna postal de Isidro Fort y las palabras de su mamá Rocío Marengo (Instagram)

La atención a los detalles es evidente en la escena: el bebé descansa en un ambiente cálido y familiar, donde cada elemento resalta la importancia del momento. El cartel señala una etapa significativa en el desarrollo del niño que celebra sus primeros dos meses rodeado del amor familiar.

Días atrás, el pequeño compartió una hermosa jornada con su prima Marta, la hija del recordado empresario Ricardo Fort. En uno de los registros visuales difundidos, Marengo escribió: “Amor de primos. Te queremos mucho Marta. Re lindo domingo juntos”. La publicación mostró a la hija de Ricardo Fort abrazando al pequeño Isidro, confirmando la cercanía de la familia.

Minutos después, la mediática optó por exponer un segundo fragmento donde se la vio visiblemente emocionada tras comprobar que Isidro se durmió en brazos de su prima. En ese contexto, reafirmó: “Ay, me da mucha ternura. Gracias prima por cuidarlo y dormirlo. Te amamos”.

Isidro disfrutando de una plácida
Isidro disfrutando de una plácida jornada de sueño y fotografiado por Rocío Marengo (Instagram)

Este no fue el primer acercamiento entre ambos; según relató Marengo en sus historias, Marta Fort estuvo entre las primeras visitantes que recibió al recién nacido en el hospital, marcando presencia el mismo día del nacimiento de Isidro.

La llegada de Isidro transformó de manera radical la vida de Rocío Marengo y Eduardo Fort, quienes celebraron el nacimiento de su primer hijo en común tras años de espera. En este contexto, la modelo decidió compartir con sus seguidores de Instagram una serie de detalles inéditos sobre la habitación preparada especialmente para el bebé, ofreciendo una visión intimista y personal del inicio de esta nueva etapa familiar.

Marta Fort con Isidro en brazos, hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

En una de sus publicaciones, Rocío Marengo manifestó el impacto emocional que le provocó concretar este espacio, al declarar: “Amo cómo quedó el cuarto de Isidro. Les muestro detalles nuevos que me tienen loca de amor”, según escribió en su cuenta de Instagram. En ese video, exhibió su predilección por diversos elementos del cuarto, como el sillón mecedor blanco y la cómoda de madera destinada a almacenar baberos, sonajeros, chupetes y muñecos de apego. Sobre la cómoda, una canastita tejida reunió colonia, cepillos y un peluche de conejo, lo que completó una escena diseñada para conjugar comodidad y calidez.

A dos meses de su nacimiento, Rocío Marengo compartió todos los detalles de la habitación de su hijo (Instagram)

La elección estética ocupó un lugar central en el relato de la modelo. “Amo conectar y pasar horas con Isi en su cuarto. La gama de colores que elegí hace que sea un espacio cálido y lleno de buena energía”, relató Marengo en el mismo canal, evidenciando su satisfacción por haber creado un entorno que privilegia los tonos claros y el espíritu nórdico. El cuarto incluyó un caballito mecedor, una cuna decorada por un tejido blanco y un papel mural con ilustraciones de bosques, árboles y bambis, todos inspirados en la naturaleza y orientados a transmitir serenidad y armonía.

