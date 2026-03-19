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El descargo de Nicki Nicole en medio del escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

La rosarina fue señalada a partir de unos gestos en las redes sociales que la vinculaban con uno de los bandos en la pelea de las divas pop

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En medio de la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, Nicki Nicole salió a aclarar su posiicón al viralizarse un “me gusta” suyo (Instagram)

El tenso panorama entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sigue generando capítulos. El distanciamiento entre las referentes de la música urbana no solo se convirtió en el tema más comentado en redes sociales y programas de espectáculos, sino que además sumó un nuevo ingrediente: la inesperada aparición de Nicki Nicole en el centro de la polémica. Un simple “me gusta” en una publicación desató una ola de interpretaciones y puso a la rosarina en la mira de los fanáticos.

Todo comenzó cuando usuarios atentos a los movimientos de los artistas repararon en que la cuenta oficial de Nicki en Instagram había dado un like a un posteo que parecía estar en contra de Emilia. El mensaje en cuestión, lejos de pasar desapercibido, fue rápidamente viralizado. “Si fueran consecuentes debería dejar de seguir a Duki también”, se leía en la descripción, en referencia a la relación entre Emilia y el trapero. La reacción no tardó en llegar y las redes sociales estallaron con teorías, capturas y mensajes cruzados sobre el supuesto posicionamiento de la rosarina en la interna que divide actualmente a las estrellas del pop.

Nicki salió a aclarar que
Nicki salió a aclarar que había sufrido un hackeo en su cuenta de Instagram (X)

Lejos de dejar correr las versiones, la propia cantante salió a aclarar la situación y optó por la vía directa. “Acabo de recuperar mi cuenta de Instagram y no es el único like que dieron, ¡también mandaron mensajes! No sé quién hizo esto ni con qué fin. Ya lo resolví y esas interacciones no son mías”, explicó a través de su cuenta de X. Pero la palabra de la cantante no alcanzó para calmar la polémica. Muchos usuarios se mostraron escépticos ante su explicación y le reclamaron “coherencia” y “honestidad” frente a lo que consideraban un gesto demasiado elocuente como para atribuirlo a un descuido o a un hackeo.

Ante la falta de confianza de parte de algunos seguidores, Nicki profundizó su descargo: “Me encantaría decir que se me escapó un like, pero me borraron un chat de difusión con un millón de personas adentro y lo del like ese que dieron es lo de menos a los mensajes que mandaron”.

En medio de la situación,
En medio de la situación, lamentó que su chat de difusión fue borrado por completo (X)

La situación se volvió aún más tensa cuando la cuenta de Nicki Nicole en X quedó inaccesible para sus seguidores. En ese contexto, la artista recurrió a Instagram para ampliar su explicación y ponerle un cierre al episodio. “Básicamente, una persona se metió en mi Instagram y lo primero que hizo fue borrar el canal de difusión hace unos días, que yo no me di cuenta porque pensé que era un error. Y después empezó a mandar mensajes pavadísimos y a darle like como a cosas que yo no le daría nunca. Me parece una pavada tener que aclarar esto, porque verdaderamente quién se mete a un Instagram a hacer algo así, no lo entiendo. Me duele por el canal de difusión. También me duele porque yo literalmente no hago nada. Intento enfocarme en la música y ya, y pasan estas cosas y me ponen muy mal. Es una paja porque verdaderamente es una idiotez”, expresó en un video.

Momentos más tarde, Nicki compartió una imagen. “Quien se haya metido a mi cuenta, ¡no pasarás!”, escribió, con look guerrillero en tono desafiante y dejando en claro su enojo por el episodio. Sin embargo, la incertidumbre creció cuando, poco después de publicar sus mensajes aclaratorios, la cuenta de Nicki en X dejó de estar disponible. Y por el momento, no se había confirmado si la baja respondía a una nueva intrusión o a una decisión voluntaria de la artista, lo que alimentó aún más el misterio y las teorías en el fandom.

La artista rosarina escribió un
La artista rosarina escribió un mensaje dedicado a la persona que realizó el hackeo (Instagram)

Pero no terminó, sino que decidió volver a dejar asentado lo que había ocurrido ante las bromas de sus seguidores ante el hackeo. “Hace unos días desapareció mi canal de difusión y ayer entendí por qué: alguien estaba usando mi cuenta hace semanas sin que yo lo supiera, ya que nunca me llegó ninguna notificación, rarísimo teniendo verificación. Borró el canal que tenía casi un millón de personas, y eso es lo que más me duele porque hablábamos siempre por ahí. También mandó mensajes, los borró para que yo no los vea y hasta dio likes. Explíquenme por qué alguien hace eso. No sé bien qué pasó ni por qué alguien haría algo así, pero tengan cuidado con sus cuentas”, advirtió la cantante. Y cerró, entre tristeza e ironía: “¡Ya todo ok, pero sí, la maldad por berrete existe y lo comprobás con esto que me acaba de suceder! Cuiden sus cuentas, almas, mentes y cuerpos. Los amo”.

Nicki volvió a resumir toda
Nicki volvió a resumir toda la situación ante el revuelo que generó su presunto "me gusta" (Instagram)

El trasfondo del escándalo es aún más llamativo si se tiene en cuenta el pasado de Nicki con las protagonistas de la interna. La artista rosarina mantuvo durante años una relación de cercanía y trabajo con Tini y Emilia. No solo compartió escenario con la Triple T en sus shows de Futttura, sino que también colaboró junto a ambas en el tema “Blackout”, donde aparecen las tres en el video musical, mostrando una complicidad que, al menos en lo profesional, parecía sólida.

Por ahora, ninguna de las cantantes involucradas dio declaraciones públicas sobre el conflicto, lo que no impidió que las redes sociales y los programas de espectáculos sigan atando cabos y buscando señales que expliquen el distanciamiento. Entre unfollows, ‘me gusta’ sospechosos y aclaraciones que no convencen a todos, el pop argentino vive horas agitadas y una interna que, lejos de apagarse, promete nuevos capítulos y más polémicas en los próximos días.

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