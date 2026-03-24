Teleshow

Sofía Martínez habló a corazón abierto de su decisión de ser madre: “Tengo 32 años y estoy congelando óvulos”

La periodista deportiva confesó que está comenzando a plantearse la maternidad sin una pareja y dio comienzo al proceso para ser mamá en un futuro

Guardar

La periodista confesó que está en sus planes ser madre y acepta que puede llegar a llevarlo adelante soltera (Video: Mientras lavas los platos- Spotify)

Sofía Martínez se animó a contar en profundidad su camino personal hacia la maternidad y la decisión de congelar óvulos, en una charla a corazón abierto en el podcast Mientras lavas los platos (Spotify), conducido por Delfi Carmona y Anita Wini. La periodista deportiva relató cómo fue el proceso de asumir la posibilidad de ser madre soltera y cómo transitó emocionalmente la decisión de acudir sola a una clínica de fertilidad.

“Mi camino hacia la clínica de fertilidad fue pensando en eso. A esto lo estoy yendo a hacer sola”, explicó Sofía, reconociendo que, aunque su ideal siempre fue formar una familia en pareja, no quería pasar por la vida sin experimentar el vínculo madre-hijo: “Siento que como el vínculo madre-hijo es un vínculo tan especial que no me gustaría como pasar por esta vida sin conocerlo, sin tenerlo”.

La periodista contó que, aunque en un principio estaba negada a la idea de la maternidad en solitario, con el tiempo fue aceptando esa posibilidad: “Yo siempre estuve segura de querer tener hijos y siempre mi imagen era con una pareja y una familia. Pero bueno, la realidad es que tengo treinta y dos, estoy congelando óvulos”. Explicó que ahora, con un poco más de tiempo que el año pasado, decidió avanzar con el proceso: “Fui a una clínica de fertilidad y empezó el proceso”.

La periodista contó el deseo que tiene de ser madre en un futuro (Video: Mientras lavas los platos- Spotify)

Sobre la experiencia, compartió detalles concretos: “Ellos te dan el pack de las medicaciones que tenés que tomar para estimularte. Una vez que arrancás, lo que tenés que hacer es inyectarte todas las noches en la panza, cerca del ombligo, la dosis que te indica la médica. Yo lo tengo que hacer por cuatro días y después voy al chequeo. Y más o menos después de quince días te hacés la extracción”.

La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) fue clara respecto a sus expectativas: “Mi idea principal o mi ideal no es utilizar los óvulos que yo tengo congelados, sino que sea de manera natural y formar una familia. Pero llegado el caso, si eso no sucede o si se da un poco más de grande, está bueno tener los óvulos de cuando sos más joven, que son más fértiles o con más probabilidades de quedar embarazada”.

La conversación fluyó con humor entre las conductoras, quienes no dudaron en bromear sobre el proceso y los desafíos de la maternidad en solitario. Delfi Carmona señaló: “No tenés todavía como esa persona con la que querés formar pareja”, a lo que Sofía coincidió y explicó cómo el paso del tiempo también influye en la toma de decisiones: “Tengo que conocer a alguien hoy, está mínimo un año, dos años de conocerte. Entonces ahí sentís que te corre más el reloj”.

El testimonio de Sofía Martínez abrió el debate sobre la maternidad, las nuevas formas de familia y el derecho a elegir el propio camino, sin presiones ni prejuicios, sumando una voz honesta y actual a la conversación pública sobre fertilidad y deseo.

Sofía Martínez habló de sus ganas de ser madre y la decisión que tomó para cumplir con esto

Esta no es la primera vez que Martínez habla del tema. En noviembre del año 2024, durante una charla distendida y llena de bromas en el programa de radio Perros de la Calle (Urbana Play), la periodista deportiva abordó el tema. Entre risas y conversaciones sobre temas variados ,Evelyn Botto, Andy Kusnetzoff, Harry Salvarrey y Diego Schwartzman, quien se encontraba de invitado, comentaban acerca de las fiestas de baby shower y las populares celebraciones de revelación de género.

Kusnetzoff aprovechó el momento y lanzó una pregunta intrigante: “¿Ya?”. La respuesta de Martínez, que sorprendió tanto a Andy como al resto de sus compañeros, fue directa y reveladora: “Todavía no, pero en breve. Ya arranca el proceso”. Esta críptica respuesta generó la incertidumbre de sus compañeros que le preguntaban a qué se refería. “Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos…”, sumó la periodista, bromeando al hablar en plural.

La revelación de Sofía se dio en un tono de camaradería, con un toque de humor, especialmente al referirse al proceso de congelación en plural: “Este equipo va a congelar óvulos. Van a ser míos, pero de este equipo”, bromeó, generando risas en el panel.

Temas Relacionados

Sofía MartínezSofi Martínez

Últimas Noticias

Así fue el emotivo regreso de Daniela Ballester a la televisión tras sufrir un ACV hemorrágico: “No sabía si me moría”

La periodista sorprendió a todos con su reaparición en C5N, compartiendo su conmovedora experiencia y dejando un mensaje de fortaleza y agradecimiento

Así fue el emotivo regreso

Guillermina Valdés compartió el talento culinario de su hijo Dante: “¡Me vuelvo local!”

En medio de un almuerzo familiar con el joven artista, la modelo mostró la receta que llevó a cabo y cuáles fueron los ingredientes que le sumó

Guillermina Valdés compartió el talento

Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

Los primos compartieron una foto tras pelearse en redes sociales por la empresa familiar

Marta y John Fort se

Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y Gloria Carrá: los famosos presentes en la marcha del Día de la Memoria

En la fecha que marcó el 50 aniversario del último golpe militar que tuvo el país, las figuras del espectáculo dieron el presente en la Plaza de Mayo

Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri

La insólita actitud de Andrea del Boca a pocas horas de su regreso a Gran Hermano

Luego de varios días fuera de la casa más famosa por temas de salud, la actriz tomó una decisión esotérica para frenar las malas energías

La insólita actitud de Andrea
DEPORTES
“¿Y si te llama Riquelme?”:

“¿Y si te llama Riquelme?”: la tajante respuesta de Giuliano Simeone sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors

Furor por el look de los jugadores de la Selección al arribar a Ezeiza: de la particular chomba de Julián Álvarez al “chef” Otamendi

Los posteos de Franco Colapinto antes del GP de Japón de Fórmula 1: “Manijaaaaa”

La revelación de un ex piloto de F1: “Verstappen buscará la manera de llegar a Mercedes porque tiene el mejor coche”

Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

TELESHOW
Así fue el emotivo regreso

Así fue el emotivo regreso de Daniela Ballester a la televisión tras sufrir un ACV hemorrágico: “No sabía si me moría”

Guillermina Valdés compartió el talento culinario de su hijo Dante: “¡Me vuelvo local!”

Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y Gloria Carrá: los famosos presentes en la marcha del Día de la Memoria

La insólita actitud de Andrea del Boca a pocas horas de su regreso a Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Frederiksen gana las elecciones en

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar

Principal potabilizadora de Panamá reduce operaciones por falla en motor de bombeo

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Relaciones entre El Salvador y Kosovo avanzan hacia una agenda de cooperación con foco en tecnología e innovación

Canal de Panamá iniciaría en un año traslado de primeras 50 familias por construcción de nuevo embalse