Sofía Martínez habló a corazón abierto de su decisión de ser madre: “Tengo 32 años y estoy congelando óvulos”

La periodista confesó que está en sus planes ser madre y acepta que puede llegar a llevarlo adelante soltera (Video: Mientras lavas los platos- Spotify)

Sofía Martínez se animó a contar en profundidad su camino personal hacia la maternidad y la decisión de congelar óvulos, en una charla a corazón abierto en el podcast Mientras lavas los platos (Spotify), conducido por Delfi Carmona y Anita Wini. La periodista deportiva relató cómo fue el proceso de asumir la posibilidad de ser madre soltera y cómo transitó emocionalmente la decisión de acudir sola a una clínica de fertilidad.

“Mi camino hacia la clínica de fertilidad fue pensando en eso. A esto lo estoy yendo a hacer sola”, explicó Sofía, reconociendo que, aunque su ideal siempre fue formar una familia en pareja, no quería pasar por la vida sin experimentar el vínculo madre-hijo: “Siento que como el vínculo madre-hijo es un vínculo tan especial que no me gustaría como pasar por esta vida sin conocerlo, sin tenerlo”.

La periodista contó que, aunque en un principio estaba negada a la idea de la maternidad en solitario, con el tiempo fue aceptando esa posibilidad: “Yo siempre estuve segura de querer tener hijos y siempre mi imagen era con una pareja y una familia. Pero bueno, la realidad es que tengo treinta y dos, estoy congelando óvulos”. Explicó que ahora, con un poco más de tiempo que el año pasado, decidió avanzar con el proceso: “Fui a una clínica de fertilidad y empezó el proceso”.

La periodista contó el deseo que tiene de ser madre en un futuro (Video: Mientras lavas los platos- Spotify)

Sobre la experiencia, compartió detalles concretos: “Ellos te dan el pack de las medicaciones que tenés que tomar para estimularte. Una vez que arrancás, lo que tenés que hacer es inyectarte todas las noches en la panza, cerca del ombligo, la dosis que te indica la médica. Yo lo tengo que hacer por cuatro días y después voy al chequeo. Y más o menos después de quince días te hacés la extracción”.

La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) fue clara respecto a sus expectativas: “Mi idea principal o mi ideal no es utilizar los óvulos que yo tengo congelados, sino que sea de manera natural y formar una familia. Pero llegado el caso, si eso no sucede o si se da un poco más de grande, está bueno tener los óvulos de cuando sos más joven, que son más fértiles o con más probabilidades de quedar embarazada”.

La conversación fluyó con humor entre las conductoras, quienes no dudaron en bromear sobre el proceso y los desafíos de la maternidad en solitario. Delfi Carmona señaló: “No tenés todavía como esa persona con la que querés formar pareja”, a lo que Sofía coincidió y explicó cómo el paso del tiempo también influye en la toma de decisiones: “Tengo que conocer a alguien hoy, está mínimo un año, dos años de conocerte. Entonces ahí sentís que te corre más el reloj”.

El testimonio de Sofía Martínez abrió el debate sobre la maternidad, las nuevas formas de familia y el derecho a elegir el propio camino, sin presiones ni prejuicios, sumando una voz honesta y actual a la conversación pública sobre fertilidad y deseo.

Sofía Martínez habló de sus ganas de ser madre y la decisión que tomó para cumplir con esto

Esta no es la primera vez que Martínez habla del tema. En noviembre del año 2024, durante una charla distendida y llena de bromas en el programa de radio Perros de la Calle (Urbana Play), la periodista deportiva abordó el tema. Entre risas y conversaciones sobre temas variados ,Evelyn Botto, Andy Kusnetzoff, Harry Salvarrey y Diego Schwartzman, quien se encontraba de invitado, comentaban acerca de las fiestas de baby shower y las populares celebraciones de revelación de género.

Kusnetzoff aprovechó el momento y lanzó una pregunta intrigante: “¿Ya?”. La respuesta de Martínez, que sorprendió tanto a Andy como al resto de sus compañeros, fue directa y reveladora: “Todavía no, pero en breve. Ya arranca el proceso”. Esta críptica respuesta generó la incertidumbre de sus compañeros que le preguntaban a qué se refería. “Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos…”, sumó la periodista, bromeando al hablar en plural.

La revelación de Sofía se dio en un tono de camaradería, con un toque de humor, especialmente al referirse al proceso de congelación en plural: “Este equipo va a congelar óvulos. Van a ser míos, pero de este equipo”, bromeó, generando risas en el panel.