Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La sanción por complot en Gran Hermano Generación Dorada llevó a que todos los participantes quedaran en la placa positiva, modificando la dinámica del juego (Captura de video)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) atraviesa una de sus semanas más inusuales y tensas desde el arranque de la competencia. La sanción por complot cambió por completo el rumbo del juego y dejó a todos los participantes en placa positiva, una definición que alteró las estrategias, puso en alerta a los jugadores y abrió un escenario mucho más imprevisible que el habitual. A pocas horas de una nueva gala de eliminación, las encuestas en redes sociales ya empezaron a marcar tendencias y, aunque el único voto que cuenta es el oficial, los sondeos funcionan como un termómetro que anticipa cuáles son los nombres más comprometidos.

Todo se desencadenó después de que el Big detectara acuerdos explícitos entre varios participantes a la hora de nominar. La producción decidió entonces anular todos los votos y mandar a toda la casa a placa, sin excepciones. Incluso Manuel, que era el líder de la semana, perdió su inmunidad en medio de una sanción que fue presentada como ejemplificadora. Con ese panorama, el voto del público pasó a ser positivo: en lugar de elegir a quién sacar, la audiencia debía apoyar a quienes quería que siguieran en competencia. Ese detalle modificó por completo la lógica de la placa, porque ya no se trataba de medir rechazos, sino nivel de respaldo.

Las encuestas en redes como Instagram y X revelan discrepancias, pero muestran como posibles eliminados a Lola, Martín, Luana y Zunino

A partir de esa nueva modalidad, en los últimos días comenzaron a conocerse algunos salvados. Ocho participantes lograron salir de la placa al recibir mayor apoyo del público y, con eso, aseguraron al menos por ahora su continuidad dentro de la casa. Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia fueron los nombres que fueron bajando en la gala, lo que reconfiguró el mapa interno del juego. En el caso de Andrea del Boca, además, Santiago del Moro aclaró que si bien estaba a salvo, su continuidad quedaba supeditada al alta médica, ya que había abandonado momentáneamente la casa para hacerse estudios.

Con esa primera tanda de salvados ya confirmada, el foco empezó a correrse hacia los jugadores que quedaron en la cuerda floja. Y allí entraron a jugar las encuestas que circulan en redes y medios, cada una con resultados que muestran matices, pero también algunos nombres que se repiten entre los menos respaldados. Uno de los relevamientos que más repercusión tuvo fue el de Fefe Bongiorno, productor y panelista de LAM, que volvió a apelar a su clásico sondeo entre usuarios de X e Instagram. En el resultado final que compartió, se ve una diferencia entre ambas plataformas, aunque con coincidencias importantes en la zona de riesgo.

La placa positiva genera mayor volatilidad en la votación, dejando abierta la definición y aumentando las expectativas de una eliminación muy reñida

En X, según ese relevamiento, la menos votada era Lola, con apenas un 7% de apoyo. Detrás aparecían Martín, con el 8%, y Zunino, con el 9%. En Instagram, en cambio, el cuadro mostraba una variante: Martín quedaba último con el 1%, mientras Luana aparecía con el mismo porcentaje, y Zunino se sostenía también en la parte baja de la tabla. Esa diferencia entre plataformas fue una de las claves de la conversación en redes: mientras en Twitter muchos apuntaban a Lola como posible salida, en Instagram el nombre de Martín parecía instalarse con más fuerza como el más comprometido.

A la vez, otras encuestas digitales mostraron lecturas similares, aunque no idénticas. Un sondeo de la cuenta de Instagram Mundo Famosos posicionó entre los más respaldados a La Maciel, Danelik, Eduardo y Juanicar, mientras que en la zona más delicada aparecían Brian, Franco, Lola, Titi, Nazareno, Luana, Zunino y Martín. Dentro de ese grupo, Luana figuraba incluso como una de las menos votadas en uno de los relevamientos, mientras que Martín y Zunino también quedaban entre los últimos escalones. Esa dispersión de nombres alimenta una sensación que se repite entre los fanáticos: la eliminación todavía no está cerrada y podría definirse por márgenes muy ajustados.

De hecho, una de las grandes particularidades de esta placa positiva es justamente esa: al no tratarse de una votación negativa, los resultados pueden ser más volátiles. En otras galas, el rechazo del público suele concentrarse con mayor claridad sobre uno o dos participantes. En cambio, cuando el sistema se basa en apoyo, muchas veces las diferencias se achican y la eliminación puede terminar dependiendo de la capacidad de movilización de cada fandom. Por eso, aunque las encuestas colocan a Lola, Martín, Luana y Zunino entre los más comprometidos, la definición real permanece abierta.