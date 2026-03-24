Teleshow

Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La tensión crece en GH mientras las encuestas adelantan quienes son los menos respaldados por el público y podrían despedirse en la gala de eliminación

Guardar
La sanción por complot en
La sanción por complot en Gran Hermano Generación Dorada llevó a que todos los participantes quedaran en la placa positiva, modificando la dinámica del juego (Captura de video)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) atraviesa una de sus semanas más inusuales y tensas desde el arranque de la competencia. La sanción por complot cambió por completo el rumbo del juego y dejó a todos los participantes en placa positiva, una definición que alteró las estrategias, puso en alerta a los jugadores y abrió un escenario mucho más imprevisible que el habitual. A pocas horas de una nueva gala de eliminación, las encuestas en redes sociales ya empezaron a marcar tendencias y, aunque el único voto que cuenta es el oficial, los sondeos funcionan como un termómetro que anticipa cuáles son los nombres más comprometidos.

Todo se desencadenó después de que el Big detectara acuerdos explícitos entre varios participantes a la hora de nominar. La producción decidió entonces anular todos los votos y mandar a toda la casa a placa, sin excepciones. Incluso Manuel, que era el líder de la semana, perdió su inmunidad en medio de una sanción que fue presentada como ejemplificadora. Con ese panorama, el voto del público pasó a ser positivo: en lugar de elegir a quién sacar, la audiencia debía apoyar a quienes quería que siguieran en competencia. Ese detalle modificó por completo la lógica de la placa, porque ya no se trataba de medir rechazos, sino nivel de respaldo.

Las encuestas en redes como
Las encuestas en redes como Instagram y X revelan discrepancias, pero muestran como posibles eliminados a Lola, Martín, Luana y Zunino

A partir de esa nueva modalidad, en los últimos días comenzaron a conocerse algunos salvados. Ocho participantes lograron salir de la placa al recibir mayor apoyo del público y, con eso, aseguraron al menos por ahora su continuidad dentro de la casa. Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia fueron los nombres que fueron bajando en la gala, lo que reconfiguró el mapa interno del juego. En el caso de Andrea del Boca, además, Santiago del Moro aclaró que si bien estaba a salvo, su continuidad quedaba supeditada al alta médica, ya que había abandonado momentáneamente la casa para hacerse estudios.

Con esa primera tanda de salvados ya confirmada, el foco empezó a correrse hacia los jugadores que quedaron en la cuerda floja. Y allí entraron a jugar las encuestas que circulan en redes y medios, cada una con resultados que muestran matices, pero también algunos nombres que se repiten entre los menos respaldados. Uno de los relevamientos que más repercusión tuvo fue el de Fefe Bongiorno, productor y panelista de LAM, que volvió a apelar a su clásico sondeo entre usuarios de X e Instagram. En el resultado final que compartió, se ve una diferencia entre ambas plataformas, aunque con coincidencias importantes en la zona de riesgo.

La placa positiva genera mayor
La placa positiva genera mayor volatilidad en la votación, dejando abierta la definición y aumentando las expectativas de una eliminación muy reñida

En X, según ese relevamiento, la menos votada era Lola, con apenas un 7% de apoyo. Detrás aparecían Martín, con el 8%, y Zunino, con el 9%. En Instagram, en cambio, el cuadro mostraba una variante: Martín quedaba último con el 1%, mientras Luana aparecía con el mismo porcentaje, y Zunino se sostenía también en la parte baja de la tabla. Esa diferencia entre plataformas fue una de las claves de la conversación en redes: mientras en Twitter muchos apuntaban a Lola como posible salida, en Instagram el nombre de Martín parecía instalarse con más fuerza como el más comprometido.

A la vez, otras encuestas digitales mostraron lecturas similares, aunque no idénticas. Un sondeo de la cuenta de Instagram Mundo Famosos posicionó entre los más respaldados a La Maciel, Danelik, Eduardo y Juanicar, mientras que en la zona más delicada aparecían Brian, Franco, Lola, Titi, Nazareno, Luana, Zunino y Martín. Dentro de ese grupo, Luana figuraba incluso como una de las menos votadas en uno de los relevamientos, mientras que Martín y Zunino también quedaban entre los últimos escalones. Esa dispersión de nombres alimenta una sensación que se repite entre los fanáticos: la eliminación todavía no está cerrada y podría definirse por márgenes muy ajustados.

De hecho, una de las grandes particularidades de esta placa positiva es justamente esa: al no tratarse de una votación negativa, los resultados pueden ser más volátiles. En otras galas, el rechazo del público suele concentrarse con mayor claridad sobre uno o dos participantes. En cambio, cuando el sistema se basa en apoyo, muchas veces las diferencias se achican y la eliminación puede terminar dependiendo de la capacidad de movilización de cada fandom. Por eso, aunque las encuestas colocan a Lola, Martín, Luana y Zunino entre los más comprometidos, la definición real permanece abierta.

Temas Relacionados

Gran HermanoGHGran Hermano Generación DoradaEncuestaFefe Bongiorno

Últimas Noticias

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance: “Ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”

El piloto de Fórmula 1 y la actriz argentina que triunfa en Hollywood estarían pasando por un gran momento personal, compartiendo viajes, mudanzas y hasta reuniones familiares

Franco Colapinto y Maia Reficco

El tremendo ida y vuelta entre Fede Bal y el streamer Coscu: “Sos un inútil”

El actor reavivó la vieja disputa con el influencer desatando una nueva ola de mensajes y respuestas llenas de ironía

El tremendo ida y vuelta

Los preparativos de Allegra Cubero para su segunda fiesta de 15 junto a Mica Viciconte, en medio de la tensión familiar

La panelista de Ariel en su salsa mostró el detrás de escena del evento que tendrá lugar en abril

Los preparativos de Allegra Cubero

El contraataque de Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo: “A mí no me vengas a amenazar”

La periodista se despachó tras las fuertes críticas de la conductora de Implacables, dejando claro que el vínculo entre ambas quedó en muy mal estado y que la disputa superó el ámbito profesional

El contraataque de Marcela Tauro

Maxi López se defendió tras los dichos de su exsocio y la acusación de estafa: “Yo decidí enfocarme en mi familia”

El exfutbolista habló tras los dichos de Ezequiel Schelotto, contando cómo las tensiones internas y la falta de transparencia en el club suizo influyeron en su inesperada decisión de apartarse del proyecto

Maxi López se defendió tras
DEPORTES
Malas noticias en Boca Juniors:

Malas noticias en Boca Juniors: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín

Los tres goles de Gaich en nueve minutos en la victoria de Estudiantes: “Me llevo la pelota para la colección”

Salió a la luz el video de la provocación de Vinícius Junior a Giuliano Simeone durante el clásico de Madrid

Fernando Gago fue presentado como técnico de la Universidad de Chile: “Vamos a afrontar todos los partidos como si fueran finales”

La impactante imagen que compartió Cristiano Ronaldo entrenando a su 41 años: “Piernas de acero”

TELESHOW
Franco Colapinto y Maia Reficco

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance: “Ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”

El tremendo ida y vuelta entre Fede Bal y el streamer Coscu: “Sos un inútil”

Los preparativos de Allegra Cubero para su segunda fiesta de 15 junto a Mica Viciconte, en medio de la tensión familiar

El contraataque de Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo: “A mí no me vengas a amenazar”

Maxi López se defendió tras los dichos de su exsocio y la acusación de estafa: “Yo decidí enfocarme en mi familia”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco misiles disparados desde Irak

Cinco misiles disparados desde Irak golpean una base militar siria en Hasaka

El régimen de Kim Jong-un declaró irreversible su política nuclear y amenazó a Corea del Sur: “Haremos que paguen sin piedad”

El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos