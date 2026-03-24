La nueva pasión de la China Suárez: se refugia en la espiritualidad con sorprendentes amuletos

La actriz compartió su colección de medallas y mostró cómo vive a pleno la espiritualidad (Instagram)

La reciente llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a Buenos Aires estuvo marcada por reencuentros familiares y también por episodios mediáticos. Mientras el futbolista desembarcó en el país para ocuparse de temas judiciales, la actriz lo acompañó y, fiel a su estilo, compartió con sus seguidores una faceta muy especial de su vida cotidiana: su refugio en la espiritualidad y su colección de amuletos, que no tardaron en llamar la atención en redes sociales.

Las imágenes lo dicen todo. En una de las fotos principales, la China lució varias cadenas doradas y plateadas, cada una con medallas religiosas, dijes y piedras, en un look que combina moda y espiritualidad. Otra de las imágenes revela una prolija colección de medallas y colgantes: cruces, figuras de santos, herraduras, corazones y pequeñas imágenes religiosas en distintos metales y estilos. La variedad de piezas deja ver la importancia que la exCasi Ángeles le otorga a la protección espiritual y a los rituales personales, una costumbre que cultiva con entusiasmo y que, según ha contado en más de una oportunidad, la ayuda a sentirse contenida.

La actriz compartió los diferentes amuletos que elige para refugiarse en la espiritualidad

En otra postal, se aprecia una caja repleta de medallas antiguas y modernas, en tonos dorados y plateados, algunas con inscripciones y otras con imágenes de vírgenes y santos, lo que confirma que la colección de la actriz es tan amplia como significativa. Cada objeto parece tener un valor especial y un significado único, y la China se encarga de elegirlos y combinarlos para acompañarla en los momentos clave de su vida.

La presencia de collares con turmalinas negras sumó un costado esotérico y de protección energética. Según explica una de las tarjetas que acompaña estos amuletos, la turmalina negra “evita las energías negativas del cuerpo físico y emocional, ayudando con el sentimiento de angustia”. Este aspecto la conecta con una tendencia creciente entre las figuras del espectáculo, que apuestan a las piedras y cristales como aliados para mantener el equilibrio y la armonía.

"La reina de los amuletos", escribió la China al mostrar sus dijes

La última imagen, con la leyenda “La reina de los amuletos”, mostró a Suárez sonriendo, con varias de sus cadenas favoritas al cuello, en un ambiente que se vio distendido y luminoso. El conjunto se completa con una foto de un pequeño altar hogareño, con una vela encendida frente a una imagen de la Virgen, confirmando que la actriz combina elementos religiosos con amuletos personales y rituales cotidianos. Así, deja en claro que su vínculo con estos objetos de fe es mucho más que una moda: es un auténtico universo de creencias, protección y estilos, que la acompañan en cada paso y que comparte con sus seguidores como parte de su identidad.

Pero la espiritualidad y el refugio en lo simbólico no son lo único que ocupa el tiempo de la China en Buenos Aires. A poco de aterrizar en el país, la actriz se reencontró con su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, tras un cumpleaños celebrado en un salón de fiestas de la zona. La dinámica familiar se hizo visible: Cabré y Rocío Pardo llevaron a Rufina al evento, y más tarde, cerca de las 23:30, Icardi y Suárez se acercaron a buscarla cuando el festejo ya había concluido.

El pequeño altar a la Virgen que la actriz mostró a sus seguidores (Instagram)

La escena, registrada y relatada por la cuenta de Gossipeame, mostró a la pareja permaneciendo un rato extra en el lugar, compartiendo con la cumpleañera, quien es cercana a Rufina. El cierre de la noche fue una postal de familia ensamblada: no solo pasaron a buscar a la niña, sino que se sumaron al ambiente festivo, bailando y acompañando la celebración junto a las propias hijas del deportista con Wanda Nara.

Las imágenes y las historias de la China reflejaron un presente donde la espiritualidad, la familia y la búsqueda de protección personal ocupan un lugar central. Rodeada de amuletos y rituales, la actriz recurre tanto a la fe como a los pequeños gestos cotidianos para atravesar los desafíos de su vida pública. Y, lejos de las polémicas, elige compartir con sus seguidores esa faceta íntima y sincera.