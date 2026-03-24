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Kennys Palacios contó si Wanda Nara lo decepcionó por su falta de apoyo en su paso por Gran Hermano

El maquillador se refirió, luego de su eliminación del reality show, al silencio de la conductora durante sus días en la casa

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El estilista y amigo de la conductora se refirió se refirió a la actitud que tomó ella en su paso por la casa (Video: La cumbre/ Streams Telefe)

Unos minutos después de la salida de Kennys Palacios de Gran Hermano: Generación Dorada, el maquillador participó en el streaming que tiene Santiago del Moro luego de las galas de eliminación. Ahí le preguntaron por la actitud de Wanda Nara durante su paso por la casa. Contrario a lo que se esperaba, la conductora no le dedicó palabras de apoyo en ningún momento, ni formó parte de algún tipo de campaña para beneficiar a su amigo.

La casa me comió. Desde el primer día que entramos ya hubo quilombo, separaciones de grupos… El primer quilombo fue el de Brian con Emanuel y ahí ya la casa se volvió tensa. Diciendo ‘vos vení, votá a este’. Todos los días era un buen día, pero siempre había un problema”, señaló el estilista en La cumbre (Streams Telefe) haciendo una autocrítica a su paso por la casa.

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ennys Palacios fue eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada tras una inesperada gala de tensión y sorpresas (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

“Vos sabés manejarte en el quilombo”, comentó el conductor, pero Kennys dio su visión: “Es diferente. Es una casa donde se viven las emociones multiplicadas al máximo, cualquier cosa te molesta, te irrita. No me bancaba los gritos. Soy una persona que ha estado metida en muchos quilombos, pero mi vida personal es muy tranquila. No la muestro, ni nada. Estoy de novio hace 14 años y nadie conoce a mi pareja o a mi familia. Eso lo resuelvo mucho para mí. Siempre he tratado que los problemas ajenos entren a mi casa o en mí y acá todo iba directo a mí. No sabía a donde ir. Creo que eso me debilitó”.

“Uno te veía desdibujado sabiendo y conociendo tu potencial. ¿Vos te sentías así perdido?”, indagó Del Moro. “Me sentía así. La casa me comió y no supe reaccionar a eso”, se sinceró, aunque reconoció que logró el cariño de sus compañeros de convivencia y lucir otro costado al perfil combativo por el que se hizo conocido. “Eso es lo más lindo. Yo sé que es un juego, pero en lo personal es lo más lindo que me llevo que es que mis compañeros conozcan a otro Kennys que no conocían”, afirmó.

“No me interesa si me
“No me interesa si me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo”, afirmó Kennys Palacios sobre Wanda Nara (Instagram)

Eugenia Ruiz, exjugadora de la temporada pasada, le consultó por la llamativa postura que tomó Wanda con Kennys en su participación en el reality. “A mí me llama la atención que tu amiga Wanda no te apoyó en nada”, comentó, mientras comparaba la campaña que lleva Lizardo Ponce por su novio, Franco Poggio. “No me interesa si me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo”, respondió el maquillador, tajante.

Sin embargo, Eugenia insistió en que un gesto de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) podría haber servido para fortalecer su perfil como jugador dentro de la casa. “Pero es tu amiga, podría haber ayudado su alta notoriedad”, insistió ella. “No importa. Yo no le pedí que me acompañe y uno tiene que obligar a nadie a que te acompañen”, aseguró él. “¿No te ofende?”, preguntó. “Cero”, concluyó él, dejando más preguntas abiertas sobre cuál es su situación hoy con la mediática.

A la hora de analizar su juego, Kennys se mostró abierto a volver a la casa en un repechaje e incluso se refirió a que muchos jugadores temen mostrarse como son por miedo a ser “cancelados” por el público. “No supe dar lo mejor de mí y me contuve. Quizás si hubiese sido picante… pero uno de adentro no sabe qué es lo que gusta”, concluyó, quien quedó eliminado en una placa positiva por 33.3% de los votos del público frente al 66.7% que obtuvo Lola Tomaszewski.

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