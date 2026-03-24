Teleshow

La sorpresiva eliminación de Gran Hermano: uno de los participantes más mediáticos abandonó la casa

Uno de los jugadores con un alto perfil quedó fuera de la casa, luego de una semana marcada por la sanción colectiva y una placa que complicó a todos los participantes en la casa

Guardar
El maquillador se despidió de la casa en un mano a mano frente a Lola Tomaszeuski (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a atravesar una noche decisiva, de esas que modifican el ánimo interno y reacomodan por completo el juego. Después de una semana atípica, marcada por la sanción colectiva que envió a todos los participantes a placa positiva por un complot, el reality de Telefe definió a un nuevo eliminado. En una gala cargada de tensión, nervios y expectativa, el público terminó resolviendo que Kennys Palacios fuera quien abandonara la casa más famosa del país.

La definición de esta semana estuvo atravesada por una dinámica poco habitual. Tras la anulación de todos los votos por parte de Gran Hermano, los jugadores quedaron expuestos a una placa masiva y el público empezó a salvar, en sucesivas instancias, a sus favoritos. De esa manera, la gala del lunes llegó con siete nombres todavía en riesgo: Juanicar, Kennys, Lola Tomaszewski, Luana Fernández, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Franco Zunino. Cada uno de ellos sabía que cualquier apoyo desde afuera podía marcar la diferencia entre continuar en competencia o despedirse definitivamente del juego.

Como si fuera poco, la noche comenzó con otro hecho que capturó toda la atención: el regreso de Andrea del Boca a la casa luego de haber recibido el alta médica. Su reingreso, por la puerta giratoria y con una escena de tono casi novelesco, alteró el clima previo a la eliminación y obligó a Santiago del Moro a acelerar los tiempos de una gala que ya venía recargada de emociones. Sin embargo, una vez que la actriz volvió a instalarse entre sus compañeros, toda la tensión regresó al centro de la escena: había que conocer quién sería el nuevo eliminado.

Kennys Palacios fue eliminado de
Kennys Palacios fue eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada tras una inesperada gala de tensión y sorpresas

La dinámica de la gala fue siguiendo el mecanismo habitual de las placas positivas. Uno a uno, el conductor fue anunciando a los participantes que lograban bajar gracias al apoyo del público. El primero en respirar aliviado fue Nazareno Pompei, que consiguió salir de la placa y asegurar una semana más dentro de la casa. Su nombre abrió la seguidilla de salvados y le devolvió un poco de calma a un participante que venía atravesando días intensos, entre discusiones, posicionamientos y cambios de estrategia dentro del juego.

Poco después llegó el turno de Juanicar, que también fue confirmado como uno de los jugadores más respaldados por la audiencia. Su continuidad reforzó la idea de que algunos perfiles siguen manteniendo una base sólida de apoyo, incluso en un contexto tan desordenado como el que dejó la sanción grupal. La placa seguía reduciéndose y el margen de error para los que quedaban era cada vez menor.

El tercer salvado de la noche fue Martín Rodríguez, otro de los nombres que venía apareciendo en las especulaciones previas. Su permanencia significó un alivio visible dentro de la casa y una nueva muestra de cómo las encuestas en redes, aunque marcan tendencias, no siempre alcanzan para anticipar con exactitud el desenlace final de una gala. En Gran Hermano, la última palabra siempre la tiene el voto real del público, y una vez más quedó demostrado. El entrenador celebró una semana más dentro de la casa con un beso a Yanina Zilli.

La eliminación de Kennys Palacios
La eliminación de Kennys Palacios marca un giro en el reality de Telefe, con 23 participantes todavía en competencia

Luego fue el turno de Luana Fernández, que también logró salir de la placa y continuar en competencia. Su nombre venía sonando con fuerza entre los posibles eliminados en algunos sondeos previos, por lo que su salvación terminó alterando varios pronósticos. La joven recibió la noticia con alivio, mientras el juego seguía recortando la lista de candidatos a abandonar la casa.

Más tarde, quien también logró bajar fue Franco Zunino. Su salvación completó la nómina de los participantes que lograron esquivar la eliminación y dejó planteado el mano a mano final. Para ese momento de la gala, toda la tensión se concentró en dos nombres: Kennys Palacios y Lola Tomaszewski. Ambos quedaron frente a frente en la definición, convertidos en los últimos dos jugadores en riesgo de abandonar la competencia.

La escena final tuvo todos los condimentos clásicos del reality: silencio en la casa, miradas cruzadas, compañeros conteniendo la respiración y una espera que se hizo larguísima. Santiago del Moro sostuvo el suspenso hasta el último momento, mientras de un lado y del otro se especulaba con quién sería el menos votado en esta placa positiva. Finalmente, llegó el anuncio: Kennys Palacios se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada. El maquillador recibió el 33.3% de los votos del público, en una placa positiva, frente al 66.7% de la tiktoker.

La sanción colectiva por complot
La sanción colectiva por complot derivó en una placa positiva masiva que expuso a todos los jugadores de Gran Hermano a la eliminación

De esta manera, el asistente, estilista y amigo de Wanda Nara dejó la casa y se transformó en una nueva baja de la edición. El nulo apoyo público de la empresaria a su dupla de años llamó la atención entre los seguidores del reality. La salida del peluquero se suma a la lista de participantes que ya abandonaron el programa, entre ellos Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carlota Bigliani y Nicolás “Nick” Sícaro, además de los casos particulares de Divina Gloria y Carmiña Masi, que se fueron por razones ajenas a una eliminación convencional.

Con Kennys afuera, Gran Hermano: Generación Dorada entra en una nueva etapa. Quedan 23 participantes en carrera y cada gala empieza a pesar más. La competencia se endurece, las estrategias se afilan y las diferencias internas se vuelven cada vez más visibles. En ese tablero cambiante, una certeza quedó instalada tras esta última eliminación: en la casa más famosa del país, una semana puede cambiarlo todo, y nadie tiene su lugar asegurado.

Temas Relacionados

Kennys PalaciosGHGran HermanoGran Hermano Generación DoradaWanda Nara

Últimas Noticias

Quiénes son los exnovios famosos de Maia Reficco, la actriz que estaría de novia Franco Colapinto

La joven suma romances con celebridades internacionales a su brillante carrera, conquistando titulares tanto por su faceta artística como por su actual relación con el piloto, que da mucho de qué hablar

Quiénes son los exnovios famosos

Andrea Del Boca regresó a la casa de Gran Hermano y habló de su estado de salud: “Volver a empezar”

La actriz regresó a la competencia tras superar un problema de salud, sorprendiendo a todos con una puesta en escena teatral que sacudió tanto a sus compañeros como a las redes sociales

Andrea Del Boca regresó a

La palabra de Moria Casán tras el polémico despido de Cinthia Fernández de su programa: “Es cotillón”

La conductora se refirió a la salida de su panelista de La mañana con Moria, luego de la escandalosa pelea que protagonizó con María Fernanda Callejón

La palabra de Moria Casán

Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La tensión crece en GH mientras las encuestas adelantan quienes son los menos respaldados por el público y podrían despedirse en la gala de eliminación

Quién se irá de la

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance: “Ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”

El piloto de Fórmula 1 y la actriz argentina que triunfa en Hollywood estarían pasando por un gran momento personal, compartiendo viajes, mudanzas y hasta reuniones familiares

Franco Colapinto y Maia Reficco
DEPORTES
Dante Pagani, la nueva joya

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino, ganó el Banana Bowl en Brasil y va por más: “Ahora quiero un Grand Slam”

Estudiantes goleó y Huracán empató: así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

Conmoción: una boxeadora de 19 años quedó en coma tras sufrir un impactante KO

“Come como un dinosaurio”: las revelaciones del dueño del restaurant donde Colapinto fue a cenar en Italia

Malas noticias en Boca Juniors: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín

TELESHOW
Quiénes son los exnovios famosos

Quiénes son los exnovios famosos de Maia Reficco, la actriz que estaría de novia Franco Colapinto

Andrea Del Boca regresó a la casa de Gran Hermano y habló de su estado de salud: “Volver a empezar”

La palabra de Moria Casán tras el polémico despido de Cinthia Fernández de su programa: “Es cotillón”

Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance: “Ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”

INFOBAE AMÉRICA

Noticias falsas, pánico sexual y

Noticias falsas, pánico sexual y la primera cancelación estilo Twitter, pero en el siglo XIX

Cinco misiles disparados desde Irak golpean una base militar siria en Hasaka

El régimen de Kim Jong-un declaró irreversible su política nuclear y amenazó a Corea del Sur: “Haremos que paguen sin piedad”

El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial