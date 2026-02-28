Allegra Cubero celebró sus 15 años: el desfile con su mamá Nicole Neumann, el espectacular regalo que recibió y los shows

Allegra Cubero festejó sus 15 años

El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero se convirtió en uno de los eventos sociales más destacados del verano en Buenos Aires, con un despliegue de moda y una marcada impronta familiar bajo la organización de su madre, Nicole Neumann. La velada destacó por el vestido exclusivo de Laurencio Adot, la escenografía teatral y los distintos detalles que impregnaron la celebración.

La fiesta se realizó el viernes 27 de febrero en un salón de Buenos Aires, con una ambientación en blanco y oro. Entre los momentos más destacados estuvieron la entrada escenográfica de “rosas vivientes”, el vestido de inspiración griega diseñado por Laurencio Adot y los espectáculos musicales, configurando un evento de gran impacto visual y emocional para la joven y su entorno.

Allegra Cubero junto a su mamá Nicole, sus hermanas Indiana y Sienna y su bisabuela Petra

El atuendo de Allegra Cubero centró las miradas al inicio de la noche. La cumpleañera llevó un vestido de inspiración griega confeccionado por Laurencio Adot, con corset metálico dorado, falda de gasa con tajos y escote asimétrico con detalles en cuero dorado, evocando la figura de una diosa helénica.

Completó su look con sandalias atadas, brazaletes anchos de estilo griego y dos gargantillas, una dorada y otra plateada, entre las que se destacó una gargantilla de Swarovski de la colección de Ariana Grande. El maquillaje glamoroso, el cabello suelto ondulado y pequeñas trenzas laterales contribuyeron al aire juvenil y romántico de la velada.

El momento de cantar el "Feliz cumpleaños"

Una noche dorada

La llegada al salón sumó un elemento teatral: Allegra ingresó después de un desfile de “rosas vivientes”, en el que el staff lucía vestimentas blancas y cabezas florales bajo una iluminación dorada y cálida.

La decoración, en blanco y oro, abarcó desde el candy bar hasta la torta de cumpleaños de cuatro pisos, diseñada con drapeados que imitaban telas, flores en relieve, hojas doradas y el número XV en romano. El salón se completó con living, mesas decoradas y un cartel luminoso con el nombre de la homenajeada, logrando una propuesta visual sofisticada.

Nicole Neumann y Allegra Cubero desfilaron

La familia ensamblada

El festejo evidenció la dinámica de la familia ensamblada. Nicole Neumann eligió un vestido largo en rosa viejo, con detalles plisados y breteles cruzados. Indiana y Sienna Cubero, hermanas de Allegra, optaron por vestidos fucsias de silueta larga, aportando contraste a la gama de colores predominante.

Uno de los momentos más destacados fue el desfile de la modelo junto a su hija, bajo la música de Dancing Queen, la canción de ABBA, y los aplausos de los presentes.

Allegra con su padrastro, Manu Urcera

El padrastro José Manuel Urcera acompañó a la quinceañera, participando de los retratos familiares y compartiendo en redes sociales un mensaje afectuoso para Allegra durante la celebración: “Te quiero Allucha”, acompañado por un corazón blanco. Urcera, reconocido piloto de automovilismo, es también papá de Cruz, hijo pequeño que comparte con Neumann,

La presencia y participación de cada miembro sumaron cohesión y una imagen de unidad familiar para la homenajeada.

La espectacular torta de cuatro pisos

Shows, regalos y momentos inolvidables

La artista Olivia Wald ofreció un show musical especial para Allegra, interpretando temas que animaron la noche. Los invitados disfrutaron también de un candy bar y de la gran torta ubicada como punto central del evento.

Entre los regalos resaltó la gargantilla de Swarovski, símbolo del aprecio familiar, que acompañó la madre con una dedicatoria cargada de emoción para su hija. El clima de afecto se sostuvo en cada momento clave de la velada.

Allegra junto a Laurencio Adot, que hizo su vestido

La decisión de Allegra Cubero de celebrar sus 15 años con dos fiestas por separado reflejó la situación familiar actual. Esta primera celebración, organizada por Nicole Neumann, anticipa una posible próxima con su padre, Fabián “Poroto” Cuberto, en una fecha aún sin definir.

El evento, construido a partir del amor y la complicidad de la familia cercana, quedó como testimonio de un presente donde la tradición y la vanguardia se fusionaron para acompañar a la joven en una etapa significativa de su vida.

Un detalle del jardín, con el nombre de la homenajeada