Teleshow

La alegría de la China Ansa tras la operación de su hija India: “Salió todo perfecto”

La conductora mostró cómo fue el proceso de preparación familiar para la cirugía de amígdalas y adenoides de la pequeña. El divertido video en la habitación del sanatorio

Guardar

La China Ansa mostró cómo su hija se prepara para su operación de amígdalas y adenoides (Instagram)

A comienzos de marzo, la China Ansa compartió con sus seguidores una noticia que movilizó a toda su familia: India, su hija de dos años, debía someterse a una cirugía de amígdalas y adenoides. Tras semanas de estudios, preparación y acompañamiento, finalmente llegó el día tan esperado. Fiel a su estilo, la conductora documentó cada instante en su cuenta de Instagram, mostrando el costado más humano y emotivo de una experiencia que atraviesa a muchos padres y madres.

En las primeras horas de la mañana, Ansa subió un clip en el que se ve a India abrazando a su papá, Diego Mendoza, antes de salir rumbo al hospital. “¡Hoy es el día! 6.30 am operamos a India de amígdalas y adenoides. Ella entendió todo. Hicimos la polisomnografía (estudio detallado de su descanso, respiración por boca y nariz, calidad del sueño) y avanzamos con la cirugía”, escribió la periodista, reflejando la tranquilidad y la confianza que buscó transmitirle a su hija en todo momento.

La China contó cómo fue
La China contó cómo fue la preparación de la pequeña previo a la cirugía

La previa estuvo marcada por una preparación consciente y amorosa. Minutos después del primer video, la China subió una postal de ella junto a India, ambas sonriéndose cara a cara, con una complicidad que traspasa la pantalla. “India sabe todo lo que va a pasar. Estuvimos preparándonos un mes. Confiados y entusiasmados con esta decisión, hicimos la psicoprofilaxis, una preparación tanto física como psicoafectiva, que nos preparó emocional y cognitivamente como familia”, compartió Ansa. La frase dejó en claro el trabajo interno, el acompañamiento y el esfuerzo por transformar una situación médica en una experiencia de aprendizaje y unión familiar.

Y sumó: “Elegimos hacerlo en paz, con amor, jugando, disfrazándonos y con toda la magia que implica ser los mapapis de India. Gracias por estar del otro lado, valoramos mucho toda su hermosa energía. Nos llega todo, y a India más”. La comunicadora reforzó la importancia de la actitud positiva y la contención, no solo para la pequeña, sino también para ella y su pareja, en un proceso que puede resultar estresante y lleno de incertidumbre.

Desde la cama del hospital,
Desde la cama del hospital, Ansa le llevó tranquilidad a sus seguidores luego de la cirugía

Cuando terminó la intervención, la China se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores, quienes siguieron atentos cada paso del proceso. “Listas, ¡salió todo perfecto! Nos vamos de alta. India dormida pero sin roncar. Gracias por tanto amor”, escribió junto a una imagen en la que se la ve recostada al lado de su hija en una cama de hospital, transmitiendo alivio y gratitud tras el buen resultado.

En broma, también mostró a su esposo. “¿Qué estaba haciendo Diego cuando yo tuve a India?: durmiendo. ¿Y qué está haciendo ahora que India salió del quirófano y está todo bien?: durmiendo", dijo entre risas mientras la cámara apuntaba directo a su pareja recostado en el sillón al lado de su hija.

Cabe recordar que el anuncio de la operación también lo había hecho previamente en redes, manteniendo a su comunidad informada y contenida. “India arranca el jardín la próxima semana, ya que estos días estuvimos haciéndole los prequirúrgicos para la cirugía de amígdalas y adenoides. La vamos a operar en la clínica de Olivos/Nordelta”, había explicado la mamá de India y Rafael, nacido el año pasado, dejando en claro que cada decisión se toma con responsabilidad y acompañamiento médico.

En ese contexto, la conductora agradeció el apoyo y la red virtual que se fue formando en torno a la salud de India. “Me llegaron muchísimos mensajes de ustedes contándome experiencias de sus niños/as que fueron operados y lo valoro muchísimo. ¡¡Son de gran ayuda!!”, remarcó, evidenciando el valor del intercambio de experiencias y la solidaridad entre padres y madres en situaciones similares.

El camino no fue sencillo, ni exento de dudas y temores. La China compartió que, a pesar del buen descanso de India y la rutina de sueño establecida. “Gracias a Dios está durmiendo súper bien, la estamos durmiendo 20.30 hs aprox y se levanta 9 am aprox. SIN JARDÍN”, escribió. Por otro lado, el tema de las amígdalas era una cuestión de salud que no podía seguir esperando. “Pero es un tema de salud así que avanzamos con la operación”, cerró, reafirmando la importancia de priorizar el bienestar de su hija.

El posteo que compartió la
El posteo que compartió la conductora a comienzos de marzo (Instagram)

Hoy, con India recuperándose y lista para empezar el jardín, la familia Mendoza-Ansa celebra el final feliz de una etapa de incertidumbre y el comienzo de una nueva rutina, con la tranquilidad de haber transitado el proceso de la mejor manera posible. La experiencia, compartida con honestidad y sensibilidad, se transformó en una fuente de inspiración y acompañamiento para muchas otras familias que atraviesan situaciones similares, demostrando que, con amor, información y comunidad, los desafíos se hacen más llevaderos.

Temas Relacionados

China AnsaDiego MendozaIndiaAmígdalasAdeonidesCirugía

Últimas Noticias

Andrea Pietra emocionó con la dedicatoria a Stephanie: “Hoy cumple 16 años la hermosura más grande de mi mundo, mi nena”

La actriz abrió su corazón y compartió un emotivo mensaje por el aniversario de su hija. Sus palabras invitan a reflexionar sobre el significado de la maternidad y la adopción

Andrea Pietra emocionó con la

El paseo cultural de Wanda Nara por Japón: santuarios sintoístas, gastronomía y un guiño fashion a la China Suárez

A poco tiempo de llegar a la mítica ciudad de Kyoto, la empresaria compartió su recorrido y su estilismo se llevó la atención de sus seguidores

El paseo cultural de Wanda

Murió Rómulo Berruti a los 88 años, histórico difusor de la cultura argentina

Tras una vida dedicada a contar el espectáculo con sensibilidad y rigor, su nombre queda ligado para siempre a “Función privada”. La triste noticia fue dada a conocer por Argentores

Murió Rómulo Berruti a los

Donald habló de su enfermedad y lanzó un llamado contra el estigma de padecer Parkinson: “Basta a la discriminación”

El músico compartió un mensaje conmovedor antes del 11 de abril, fecha emblemática que busca transmitir aliento, solidaridad y energía positiva para quienes conviven con este diagnóstico y sus familias

Donald habló de su enfermedad

Fabián Gianola celebra su presente con nuevos proyectos teatrales y el compromiso con su novia 36 años menor

En charla exclusiva con Teleshow, el actor destaca su felicidad por sus trabajos sobre el escenario y también por su relación con Florencia, con quien planea casarse

Fabián Gianola celebra su presente
DEPORTES
El encuentro entre autoridades de

El encuentro entre autoridades de River Plate y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por la ampliación del Monumental

Lionel Scaloni citó a un jugador del fútbol local para los amistosos de la Selección tras la baja de uno de los convocados por lesión

La imagen de Antonela Roccuzzo que mostró el crecimiento de su hijo Thiago Messi a sus 13 años

La vida de Noelia Petti en el agua y más allá del podio: el rol de los veteranos en la alta competencia

Jugó 22 minutos, salió lesionado y atendió una llamada en el banco de suplentes: la actitud de una estrella del fútbol que dio que hablar

TELESHOW
Andrea Pietra emocionó con la

Andrea Pietra emocionó con la dedicatoria a Stephanie: “Hoy cumple 16 años la hermosura más grande de mi mundo, mi nena”

El paseo cultural de Wanda Nara por Japón: santuarios sintoístas, gastronomía y un guiño fashion a la China Suárez

Murió Rómulo Berruti a los 88 años, histórico difusor de la cultura argentina

Donald habló de su enfermedad y lanzó un llamado contra el estigma de padecer Parkinson: “Basta a la discriminación”

Fabián Gianola celebra su presente con nuevos proyectos teatrales y el compromiso con su novia 36 años menor

INFOBAE AMÉRICA

10 datos clave para entender

10 datos clave para entender la reforma a la Constitución en El Salvador

Duro revés para Giorgia Meloni: Italia rechazó su reforma judicial y se desvanece la imagen de “invencibilidad” del gobierno

Apuestas sobre la guerra: el casino que se está comiendo al mundo

Bolivia: Rodrigo Paz anula un segundo decreto en medio de presión social

Zelensky pidió que siga el diálogo para el fin de la invasión rusa pese al foco de Estados Unidos en Irán