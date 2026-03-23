La alegría de la China Ansa tras la operación de su hija India: “Salió todo perfecto”

La China Ansa mostró cómo su hija se prepara para su operación de amígdalas y adenoides (Instagram)

A comienzos de marzo, la China Ansa compartió con sus seguidores una noticia que movilizó a toda su familia: India, su hija de dos años, debía someterse a una cirugía de amígdalas y adenoides. Tras semanas de estudios, preparación y acompañamiento, finalmente llegó el día tan esperado. Fiel a su estilo, la conductora documentó cada instante en su cuenta de Instagram, mostrando el costado más humano y emotivo de una experiencia que atraviesa a muchos padres y madres.

En las primeras horas de la mañana, Ansa subió un clip en el que se ve a India abrazando a su papá, Diego Mendoza, antes de salir rumbo al hospital. “¡Hoy es el día! 6.30 am operamos a India de amígdalas y adenoides. Ella entendió todo. Hicimos la polisomnografía (estudio detallado de su descanso, respiración por boca y nariz, calidad del sueño) y avanzamos con la cirugía”, escribió la periodista, reflejando la tranquilidad y la confianza que buscó transmitirle a su hija en todo momento.

La China contó cómo fue la preparación de la pequeña previo a la cirugía

La previa estuvo marcada por una preparación consciente y amorosa. Minutos después del primer video, la China subió una postal de ella junto a India, ambas sonriéndose cara a cara, con una complicidad que traspasa la pantalla. “India sabe todo lo que va a pasar. Estuvimos preparándonos un mes. Confiados y entusiasmados con esta decisión, hicimos la psicoprofilaxis, una preparación tanto física como psicoafectiva, que nos preparó emocional y cognitivamente como familia”, compartió Ansa. La frase dejó en claro el trabajo interno, el acompañamiento y el esfuerzo por transformar una situación médica en una experiencia de aprendizaje y unión familiar.

Y sumó: “Elegimos hacerlo en paz, con amor, jugando, disfrazándonos y con toda la magia que implica ser los mapapis de India. Gracias por estar del otro lado, valoramos mucho toda su hermosa energía. Nos llega todo, y a India más”. La comunicadora reforzó la importancia de la actitud positiva y la contención, no solo para la pequeña, sino también para ella y su pareja, en un proceso que puede resultar estresante y lleno de incertidumbre.

Desde la cama del hospital, Ansa le llevó tranquilidad a sus seguidores luego de la cirugía

Cuando terminó la intervención, la China se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores, quienes siguieron atentos cada paso del proceso. “Listas, ¡salió todo perfecto! Nos vamos de alta. India dormida pero sin roncar. Gracias por tanto amor”, escribió junto a una imagen en la que se la ve recostada al lado de su hija en una cama de hospital, transmitiendo alivio y gratitud tras el buen resultado.

En broma, también mostró a su esposo. “¿Qué estaba haciendo Diego cuando yo tuve a India?: durmiendo. ¿Y qué está haciendo ahora que India salió del quirófano y está todo bien?: durmiendo", dijo entre risas mientras la cámara apuntaba directo a su pareja recostado en el sillón al lado de su hija.

Cabe recordar que el anuncio de la operación también lo había hecho previamente en redes, manteniendo a su comunidad informada y contenida. “India arranca el jardín la próxima semana, ya que estos días estuvimos haciéndole los prequirúrgicos para la cirugía de amígdalas y adenoides. La vamos a operar en la clínica de Olivos/Nordelta”, había explicado la mamá de India y Rafael, nacido el año pasado, dejando en claro que cada decisión se toma con responsabilidad y acompañamiento médico.

En ese contexto, la conductora agradeció el apoyo y la red virtual que se fue formando en torno a la salud de India. “Me llegaron muchísimos mensajes de ustedes contándome experiencias de sus niños/as que fueron operados y lo valoro muchísimo. ¡¡Son de gran ayuda!!”, remarcó, evidenciando el valor del intercambio de experiencias y la solidaridad entre padres y madres en situaciones similares.

El camino no fue sencillo, ni exento de dudas y temores. La China compartió que, a pesar del buen descanso de India y la rutina de sueño establecida. “Gracias a Dios está durmiendo súper bien, la estamos durmiendo 20.30 hs aprox y se levanta 9 am aprox. SIN JARDÍN”, escribió. Por otro lado, el tema de las amígdalas era una cuestión de salud que no podía seguir esperando. “Pero es un tema de salud así que avanzamos con la operación”, cerró, reafirmando la importancia de priorizar el bienestar de su hija.

El posteo que compartió la conductora a comienzos de marzo (Instagram)

Hoy, con India recuperándose y lista para empezar el jardín, la familia Mendoza-Ansa celebra el final feliz de una etapa de incertidumbre y el comienzo de una nueva rutina, con la tranquilidad de haber transitado el proceso de la mejor manera posible. La experiencia, compartida con honestidad y sensibilidad, se transformó en una fuente de inspiración y acompañamiento para muchas otras familias que atraviesan situaciones similares, demostrando que, con amor, información y comunidad, los desafíos se hacen más llevaderos.