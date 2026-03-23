El mal momento de Brenda Asnicar en las redes: “Se están haciendo pasar por mí”

La cantante compartió la captura del usuario que usurpaba su identidad y pidió ayuda para frenar la suplantación en la plataforma (Captura de video)

Brenda Asnicar es una de las artistas argentinas que más ha expuesto su vida frente a las cámaras y en redes sociales. Desde su infancia, cuando saltó a la fama con Patito Feo, hasta la actualidad, la actriz y cantante ha sabido cosechar seguidores fieles que la acompañan en cada etapa, pero también ha tenido que atravesar subidas y bajadas, tanto en lo profesional como en lo personal. En los últimos días, Brenda volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de denunciar un grave episodio de suplantación de identidad en TikTok.

El episodio comenzó cuando la propia Asnicar, sie.mpre activa en sus redes, advirtió que alguien se estaba haciendo pasar por ella en la plataforma de videos cortos. No dudó en usar su cuenta oficial de Instagram para alertar a sus seguidores.“¡Ey! Esta persona se está haciendo pasar por mí. NO SOY YO”, escribió, acompañando el mensaje con una captura de pantalla del perfil falso, que ya había acumulado más de 1,2 millones de “me gusta”. El perfil, con nombre, foto y biografía de Brenda, generó alarma entre los fans y sembró dudas sobre los contenidos que circulaban bajo su nombre.

Brenda Asnicar denunció una cuenta falsa con su imagen (Instagram)

La rápida reacción de la artista fue clave. Lejos de quedarse callada o minimizar el asunto, Asnicar pidió a sus seguidores que reportaran la cuenta para evitar confusiones o posibles estafas. También aprovechó la situación para recordar la importancia de verificar la autenticidad de los perfiles en redes sociales y ser cautelosos con la información que se consume. Sus palabras tuvieron eco inmediato, ya que en los momentos posteriores, la cuenta fue eliminada en la conocida plataforma de videos.

No es la primera vez que Brenda utiliza las redes para hablar de los malos momentos que le toca atravesar, tanto en lo personal como en lo profesional. En abril pasado, la actriz fue noticia al ponerle fin a la discusión que circulaba en plataformas y medios digitales sobre su salud y su vida privada. Harta de los rumores y los comentarios malintencionados, Brenda compartió una captura de pantalla de un medio que preguntaba si tenía un trastorno alimenticio y escribió: “¿A ustedes les parece? Estoy harta, desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abusos por parte de algunos medios”. En su descargo, también se refirió a los rumores sobre la supuesta compra de su casa por parte de un exnovio: “Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi exnovio… ¿Saben qué? Son patéticos, soy una mujer que trabajo desde los 11 años y todo lo que tengo me lo compré yo”.

La cuenta fue bajada a poco tiempo de la publicación de la actriz (TikTok)

Brenda, lejos de dejar el tema ahí, también grabó una serie de videos en Instagram hablando en primera persona sobre la situación, mostrando su enojo y la vulnerabilidad que sienten muchas figuras públicas: “Hola. A mí no me gusta mucho hacer estas cosas, pero aprovecho… Primero quiero darle mucho apoyo y cariño a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad”, comenzó su descargo, visiblemente movilizada.

﻿Brenda Asnicar respondió a las críticas que recibe sobre su físico en las redes (Instagram)

La actriz reflexionó sobre la dureza de la exposición y los prejuicios que genera el anonimato en redes. “Es muy duro la verdad. Yo cuando decidí ser actriz lo supe desde muy chiquita, me encanta cantar, el arte, escribir, no sabía que iba a ser víctima de todas estas cosas, de todas estas injusticias”, afirmó. A diferencia de otros famosos, Brenda aseguró que no le ve sentido a iniciar juicios por daño o perjuicio: “Nunca me enganché, nunca hice quilombo por nada”, expresó, dejando en claro su postura de priorizar el trabajo y el bienestar personal frente a la hostilidad de ciertos sectores.

Así, entre desafíos, logros y un vínculo cada vez más directo con su público, Brenda Asnicar sigue escribiendo su historia, apostando por la transparencia y la honestidad, y dejando claro que, aún en los momentos más difíciles, la mejor defensa es la verdad y el apoyo mutuo.