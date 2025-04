Brenda Asnicar respondió a las críticas y habló de su pasado humilde: “Nadie me regaló nada”

Brenda Asnicar respondió a las críticas y habló de su pasado (Video: Instagram)

Brenda Asnicar comenzó a trabajar a una temprana edad y desde ese momento supo que tendría que hacer frente a las críticas y a los comentarios de sus seguidores. Durante estos días, la actriz tomó la decisión de ponerle fin a la discusión que se generó en redes sociales sobre si tenía un trastorno alimenticio o no, si vivía en una casa comprada por su exnovio y las dudas sobre su trayectoria como actriz.

Con una captura de pantalla de un medio digital, donde se preguntaban si tenía anorexia, ella escribió: “¿A ustedes les parece? Estoy harta, desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abusos por parte de algunos medios”. Lejos de dar el tema por terminado, agregó: “Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi exnovio… ¿Saben qué? Son patéticos, soy una mujer que trabajo desde los 11 años y todo lo que tengo me lo compré yo“.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram grabó una serie de videos hablando en primera persona de esto, demostrando su enojo ante la situación. “Hola. A mí no me gusta mucho hacer estas cosas, pero aprovecho… Primero quiero darle mucho apoyo y cariño a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad“, comenzó su descargo la actriz de Patito Feo.

“Es muy duro la verdad. Yo cuando decidí ser actriz lo supe desde muy chiquita, me encanta cantar, el arte, escribir, no sabía que iba a ser víctima de todas estas cosas, de todas estas injusticias”, fue la reflexión que hizo, poniendo sobre la mesa lo que siente ante las críticas. A diferencia de algunas figuras, aseguró que no le ve el sentido a hacer un juicio por daños y perjuicios porque “nunca me enganché, nunca hice quilombo por nada”.

El enojo de Brenda Asincar con las críticas

“Pienso en mi familia y en el esfuerzo que hicieron...” fue la frase que dio inicio la historia de su pasado, cómo llegó a donde está ahora y todo el esfuerzo que hicieron sus padres para darle las mejores oportunidades.

“Yo vengo de una familia de trabajadores, me crié en Villa Adelina y nadie me regaló nada. Hay muchos que por ahí flashean que yo nací en una cunita de oro y les paso a contar que yo nací en Villa Urquiza, en un cuarto de la casa de mi bisabuelo Giuseppe, que vino escapando de la guerra hace muchos años. Yo nací ahí, en su casita y, con mucho esfuerzo, mi papá y mi mamá compraron una casita en Villa Adelina, que fue donde me crié”, relató acerca de sus primeros años de vida. Y agregó sobre sus estudios: “Estudié en el Centro Cultural Italiano, donde fui becada. Mi papá se esforzó muchísimo por darme una educación. Y a mí nadie me regaló nada. Ni la beca, ni el colegio, ni la familia…”.

“O sea, que vengan a decir que mi casa la compró un exnovio es como… ¿No te das cuenta de que en vez de estar enalteciendo a una piba que labura desde los 11 años, la estás poniendo en un lugar de…? Perdón, lo mío es mío, no se equivoquen. Y lo hice yo”, cerró su descargo.

Una vez terminado con el tema subió un video cantando una de las canciones más conocidas de Christina Aguilera. La canción elegida fue “Beautiful”, tema que logró convertirse en un grito de batalla, que habla acerca de las inseguridades, la baja autoestima y a lo largo de los años se convirtió en una especie de himno en contra del bullying. Por esta razón, Asnicar, que suele expresarse por medio de la música, la eligió para cerrar con su mensaje con un tono más feliz y reflexivo.