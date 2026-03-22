El mensaje de María Becerra a Tini Stoessel que refuerza su amistad en medio del conflicto con Emilia Mernes: “Amiga de mi alma”

El gesto de María Becerra que conmovió a Tini Stoessel en pleno escándalo mediático

El cumpleaños número 29 de Tini Stoessel estuvo marcado por un gesto que acaparó la atención en redes sociales: el mensaje emotivo de María Becerra publicado en medio del escándalo con Emilia Mernes. La oriunda de Quilmes compartió una antigua foto, la cual recordó los inicios de su amistad y la mostró la fortaleza del vínculo entre ambas.

Fiel a su estilo, Becerra compartió en sus redes sociales un mensaje emotivo que describe su actual relación con Stoessel. Junto a una fotografía tomada durante la grabación de “Miénteme” en 2021, María expresó su cariño y admiración hacia su amiga, agradeciéndole su presencia constante, su amor y destacando la complicidad que las une desde hace años, aun cuando el entorno musical atravesaba momentos de tensión por el distanciamiento con Emilia Mernes.

“Feliz cumpleaños amiga de mi alma, te amo. Te merecés lo mejor de este mundo Tini, gracias por ser esa persona que siempre está para abrazarme y llenarme de amor”, comenzó diciendo la Nena de Argentina en su posteo. En la imagen puede verse a ambas jóvenes posando en un espacio abierto cubierto de césped bajo la luz del sol. Tini se sitúa detrás de María y la rodea con ambos brazos. por su parte, la oriunda de Quilmes mantiene sus manos apoyadas sobre los antebrazos de su amiga. Ambas tienen el pelo largo y suelto, con mechones ondulados. María viste un conjunto azul claro y una cadena fina en la cintura, mientras que Stoessel lleva una blusa negra sin mangas y pantalones verde oliva.

Para cerrar su declaración, Becerra explicó, junto a emojis de caras con lágrimas, por qué había elegido ese recuerdo: “Subo esta foto porque me mata de ternura pensar en lo chicas que éramos y en lo que estábamos por lograr juntas, te amo”.

El saludo de cumpleaños de María Becerra a Tini Stoessel

La felicitación de María Becerra a Tini Stoessel tras el escándalo mediático con Emilia Mernes, luego de que ambas popstars dejaran de seguir a la oriunda de Nogoyá, Entre Ríos en Instagram. Esta acción colectiva alimentó rumores y conversaciones en plataformas digitales, señalando la existencia de una controversia entre artistas del mismo círculo.

Simultáneamente, otras figuras de la música se sumaron a la decisión de Becerra y Stoessel, sumando tensión a la situación. En ese marco, Ángela Torres dejó de seguir a Emilia previo a su participación en el show de la Triple T en Córdoba.

Durante el show en Córdoba, la presencia de Ángela Torres en el escenario y las palabras de elogio que recibió de parte de Tini se sumaron a las manifestaciones de apoyo. El público celebró el encuentro con aplausos, reforzando la narrativa de admiración mutua que conecta al grupo en medio de un escenario mediático efervescente.

El cumpleaños de Tini Stoessel tuvo lugar en el estadio Kempes de Córdoba, donde la cantante reunió a miles de seguidores durante un concierto especial. En esta noche, las muestras públicas de aprecio fueron numerosas y algunas especialmente destacadas.

La frase de Tini contra Emilia Mernes luego de la pelea en su recital de Córdoba

La dedicatoria más comentada provino de Rodrigo De Paul, quien compartió en redes sociales una serie de fotografías íntimas junto a Tini, acompañadas de un mensaje que destacaba la admiración, el orgullo y el cariño en su relación. El futbolista eligió imágenes capturadas en diferentes momentos, como instantáneas familiares, selfies y escenas cotidianas, mostrando la cercanía entre ambos.

La respuesta de Tini no se hizo esperar y fue breve pero significativa. La cantante selló el intercambio con un mensaje directo de amor, evidenciando la plena conexión y el clima de complicidad que atraviesan como pareja.

La jornada concluyó con la imagen de un círculo cercano fortalecido, donde gestos de cariño y respaldo primaron por sobre cualquier especulación. Pese a la controversia, la solidez de los vínculos personales y las declaraciones afectuosas consolidaron una atmósfera de admiración y apoyo entre las figuras centrales del ambiente musical.