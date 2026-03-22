El llamativo look urbano de Wanda Nara en China: cómo adaptó el free style al lujo asiático y se volvió viral

Wanda Nara marcó tendencia con su outfit estilo urbano en su viaje a China con Martín Migueles (Instagram)

Wanda Nara vuelve a captar miradas en su recorrido internacional, esta vez con una aparición en Shanghái donde su estilo personal y su modo de reinterpretar las tendencias de la moda se hacen evidentes desde el primer vistazo. Con una propuesta que fusiona la comodidad de la moda urbana con detalles de lujo, Wanda demuestra una vez más que no sigue las modas al pie de la letra, sino que las toma como punto de partida para construir su propia identidad estética. Esta capacidad de anticipar y resignificar tendencias la posiciona como referente dentro del universo fashionista y la distingue de otras figuras del espectáculo.

En su reciente paseo por la ciudad china junto a su novio Martín Migueles, Wanda eligió un conjunto que sintetiza varias de las corrientes actuales del street style. La combinación de prendas y accesorios revela un ojo entrenado para el contraste visual y la integración de piezas emblemáticas de marcas internacionales. El gorro de punto rojo con logotipos blancos resalta sobre su melena rubia lacia, aportando un toque pop y descontracturado. La chaqueta corta de peluche en tono beige claro suma una textura suave y lúdica, mientras que la prenda interior de manga larga negra, de tejido acanalado, introduce un matiz sofisticado y funcional.

Wanda Nara sorprende con su sello personal adaptado a las últimas tendencias fashionistas en Shangai (Instagram)

El pantalón, amplio y de tiro bajo, responde a la tendencia de siluetas relajadas que domina la moda urbana actual. Sobre el hombro, el bolso acolchado azul intenso con cadena metálica y el logo clásico de Chanel en la solapa aporta el guiño de lujo que se repite en cada elección estilística de Wanda. Las zapatillas deportivas, en negro y azul oscuro con suela robusta, cierran la composición con un aire atlético y moderno.

Wanda logró que el conjunto resulte sofisticado y accesible al mismo tiempo, una fórmula difícil de conseguir en el universo del estilo urbano donde el riesgo y la individualidad son moneda corriente. Lejos de limitarse a imitar, ella reinventa estos códigos y los lleva a su terreno, fusionando la tendencia global con su propio sello.

Con su sello personal y disruptivo, Wanda Nara acaparó todas las miradas en redes por su look urbano en su viaje a Asia (Instagram)

El contexto personal de Wanda Nara agrega una dimensión adicional a su paso por Shanghái. A pocos días de concretar su divorcio de Mauro Icardi en Italia, la empresaria decidió embarcarse en un viaje a China junto a su pareja. Esta elección de destino no pasa desapercibida para sus seguidores y para la prensa, que leen en el itinerario un mensaje sutil hacia la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi. El rumor cobra fuerza porque Suárez, de ascendencia china, aun no ha visitado el país de sus raíces, mientras que Wanda se muestra explorando cada rincón de Shanghái con una actitud relajada y curiosa.

La conductora compartió cada detalle de su travesía: desde la llegada al aeropuerto con valijas cubiertas de stickers internacionales hasta los paseos por barrios tradicionales y mercados repletos de figuras de Hello Kitty y objetos de la cultura pop local. Documentó cada paso con selfies y postales en escenarios emblemáticos, bajo faroles de colores o en cafeterías artesanales donde probó platos típicos como dumplings, sopas y tortas de té verde. Las imágenes dan cuenta de una experiencia que fusiona placer, tendencia y una estrategia mediática siempre presente.

Desde su llegada a China, Wanda Nara sorprendió con un estilo propio y descontracturado (Instagram)

La agenda de Wanda en Shanghái incluyó momentos de relax con mascarillas y flores frescas, selfies en el baño del hotel y cenas en restaurantes con vistas panorámicas al skyline de la ciudad. No faltó la documentación de recorridas nocturnas, paseos por calles con carteles en el idioma original y visitas a tiendas de lujo, consolidando una imagen de sofisticación y cosmopolitismo.

En este contexto, Wanda Nara no solo sigue las tendencias, sino que las reinterpreta y las adapta a su personalidad. La moda, para ella, es una extensión de su estrategia personal y mediática, una forma de diferenciarse y de permanecer siempre un paso adelante en el universo del espectáculo.