Tini Stoessel lanzó “Dos amantes” junto a Ulises Bueno: la pregunta de Susana Giménez sobre su futuro con Rodrigo De Paul

Así es el videoclip del nuevo single de Tini Stoessel y Ulises Bueno (Video: TINI, YouTube)

Tini Stoessel volvió a sacudir la escena musical con el estreno de “Dos Amantes”, su nueva colaboración con Ulises Bueno, una canción que no solo apuesta por una fusión entre el pop y la cumbia cuartetera, sino que también se convierte en un verdadero fenómeno audiovisual gracias a un videoclip cargado de celebridades y guiños que no tardaron en viralizarse. Con una estética cuidada, una narrativa que mezcla romance y humor, y un elenco inesperado, el lanzamiento se posiciona como uno de los más comentados del momento.

El clip propone una historia que gira en torno a los amores prohibidos, con una impronta dramática pero también lúdica, en línea con la evolución artística que viene mostrando la cantante en sus últimos trabajos. “Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser”, introduce Tini al comienzo de la canción, marcando el tono emocional de una letra que habla de diferencias sociales, encuentros inesperados y decisiones que desafían lo establecido.

El videoclip 'Dos Amantes' de Tini Stoessel y Ulises Bueno muestra una inédita fusión entre pop y cumbia cuartetera en la escena musical argentina

Pero más allá de la música, lo que terminó de potenciar el impacto de “Dos Amantes” fue la participación de figuras icónicas de la cultura argentina. En una cena íntima que funciona como eje narrativo del videoclip, Tini y Ulises comparten mesa con nombres como Lionel Messi, Susana Giménez, Rubén “Cacho” Deicas, Rodrigo De Paul y Beto Montenegro, en una puesta que combina glamour, complicidad y cierta cuota de surrealismo.

Uno de los momentos más comentados es, sin dudas, la aparición de Messi. El astro del fútbol protagoniza un cameo breve pero contundente: abre la puerta de un departamento con una bolsa de hielo en la mano, en una clara referencia al viral “Abran que se derrite el hielo”, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. La escena, cargada de humor, terminó de consolidar el carácter inesperado del video y elevó su repercusión a nivel global.

'Dos Amantes' destaca por reunir a celebridades de la música, el deporte y la televisión, potenciando su repercusión en redes sociales

En paralelo, la participación de Susana Giménez aporta otro de los puntos altos del clip. Fiel a su estilo, la diva protagoniza un intercambio con Tini y De Paul en el que lanza, sin filtro: “Che, chicos, perdón, ¿no? ¿Y el casorio para cuándo?”. La pregunta, acompañada por risas, funciona como un guiño directo a la relación entre la cantante y el futbolista, alimentando rumores y especulaciones entre los fanáticos. Incluso, el detalle de un pastel de boda con figuras que representarían a la pareja suma una capa más a esta narrativa cargada de simbolismos.

La dinámica del videoclip se construye a partir de pequeñas escenas que retratan una especie de reunión entre amigos, donde cada personaje aporta su impronta. Cacho Deicas, por ejemplo, aparece preparando un asado, mientras que Ulises Bueno recibe una misteriosa invitación que lo lleva a ese encuentro. Todos los protagonistas parecen haber sido convocados por una misma carta, generando un clima de intriga que se resuelve en esa cena compartida.

Susana Giménez aporta humor y simbolismo en el videoclip al preguntar sobre el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

En lo musical, la colaboración entre Tini y Ulises Bueno también marca un cruce interesante de estilos. La voz de la artista se combina con el ADN cuartetero del cordobés para dar lugar a una cumbia pop que equilibra lo romántico con lo festivo. La letra refuerza esta dualidad: “No importa lo que digan ni la clase social, no importa que sus padres los quieran separar”, cantan, destacando la idea de un amor que se impone por sobre las diferencias.

Este estreno llega en un momento particular para Tini, quien en las últimas semanas también estuvo en el centro de la escena por su distanciamiento con Emilia Mernes y otros movimientos dentro del ambiente musical. Sin embargo, con “Dos Amantes”, la cantante parece enfocarse en consolidar su presente artístico y ampliar su universo creativo con propuestas cada vez más ambiciosas.

El elenco de 'Dos Amantes' incluye figuras populares como Cacho Deicas y Lionel Messi, reforzando la celebración de la cultura argentina

Además, el videoclip funciona como una suerte de celebración de la cultura pop argentina, reuniendo en una misma mesa a figuras de distintos ámbitos: la música, la televisión y el deporte. Esa combinación, sumada a una narrativa accesible y cargada de referencias, explica en gran parte el éxito inmediato del proyecto. Así, entre amores imposibles, cenas de lujo y apariciones estelares, “Dos Amantes” se posiciona como mucho más que una canción: es un fenómeno cultural que logra captar la atención de distintas generaciones y confirma el lugar de Tini Stoessel como una de las artistas más influyentes del momento.